Le Riserve Internazionali del Giappone misurano il valore totale delle riserve valutarie e auree, le posizioni di riserva del FMI e i diritti speciali di prelievo del Giappone. Riflettono le denominazioni in valuta estera memorizzate in anticipo dal governo o dalla banca centrale nel caso in cui il tasso di cambio dello yen scenda bruscamente o il paese d'origine cada in una crisi economica e cada nel pagamento del debito estero. È una risorsa.

Il Ministero delle Finanze giapponese ha annunciato che le Riserve Internazionali detenute dal Ministero delle Finanze e dalla Banca del Giappone hanno raggiunto per la prima volta un livello record alla fine di febbraio 2008, superando la soglia di $ 1 trilione. Da allora continua a crescere.

Attualmente questo importo è stimato in circa 100 trilioni di yen, equivalenti al 20% del PIL del Giappone (prodotto interno lordo nominale). Le riserve valutarie del Giappone sono elevate da un punto di vista internazionale, ed è la seconda più grande quantità tra tutti i paesi, dopo la Cina.

L'influenza della crescita o del declino delle riserve estere sulle quotazioni dello yen è indiretta. La crescita delle riserve valutarie può servire come misura per sostenere o fare pressione sullo yen, a seconda degli obiettivi inflazionistici specifici della Banca del Giappone.

Ultimi valori: