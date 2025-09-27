CalendarioSezioni

Riserve Internazionali del Giappone (Japan International Reserves)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero delle Finanze (Ministry of Finance)
Settore
Denaro
Basso $​1324.2 B
$​1304.4 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​1324.2 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Riserve Internazionali del Giappone misurano il valore totale delle riserve valutarie e auree, le posizioni di riserva del FMI e i diritti speciali di prelievo del Giappone. Riflettono le denominazioni in valuta estera memorizzate in anticipo dal governo o dalla banca centrale nel caso in cui il tasso di cambio dello yen scenda bruscamente o il paese d'origine cada in una crisi economica e cada nel pagamento del debito estero. È una risorsa.

Il Ministero delle Finanze giapponese ha annunciato che le Riserve Internazionali detenute dal Ministero delle Finanze e dalla Banca del Giappone hanno raggiunto per la prima volta un livello record alla fine di febbraio 2008, superando la soglia di $ 1 trilione. Da allora continua a crescere.

Attualmente questo importo è stimato in circa 100 trilioni di yen, equivalenti al 20% del PIL del Giappone (prodotto interno lordo nominale). Le riserve valutarie del Giappone sono elevate da un punto di vista internazionale, ed è la seconda più grande quantità tra tutti i paesi, dopo la Cina.

L'influenza della crescita o del declino delle riserve estere sulle quotazioni dello yen è indiretta. La crescita delle riserve valutarie può servire come misura per sostenere o fare pressione sullo yen, a seconda degli obiettivi inflazionistici specifici della Banca del Giappone.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve Internazionali del Giappone (Japan International Reserves)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​1324.2 B
$​1304.4 B
lug 2025
$​1304.4 B
$​1313.8 B
giu 2025
$​1313.8 B
$​1298.1 B
mag 2025
$​1298.1 B
$​1298.2 B
apr 2025
$​1298.2 B
$​1272.5 B
mar 2025
$​1272.5 B
$​1253.3 B
feb 2025
$​1253.3 B
$​1240.6 B
gen 2025
$​1240.6 B
$​1230.7 B
dic 2024
$​1230.7 B
$​1239.0 B
nov 2024
$​1239.0 B
$​1239.0 B
ott 2024
$​1239.0 B
$​1254.9 B
set 2024
$​1254.9 B
$​1235.7 B
ago 2024
$​1235.7 B
$​1219.1 B
lug 2024
$​1219.1 B
$​1231.5 B
giu 2024
$​1231.5 B
$​1231.6 B
mag 2024
$​1231.6 B
$​1279.0 B
apr 2024
$​1279.0 B
$​1290.6 B
mar 2024
$​1290.6 B
$​1281.5 B
feb 2024
$​1281.5 B
$​1291.8 B
gen 2024
$​1291.8 B
$​1294.6 B
dic 2023
$​1294.6 B
$​1269.7 B
nov 2023
$​1269.7 B
$​1238.0 B
ott 2023
$​1238.0 B
$​1237.2 B
set 2023
$​1237.2 B
$​1251.2 B
ago 2023
$​1251.2 B
$​1253.7 B
lug 2023
$​1253.7 B
$​1247.2 B
giu 2023
$​1247.2 B
$​1254.5 B
mag 2023
$​1254.5 B
$​1265.4 B
apr 2023
$​1265.4 B
$​1257.1 B
mar 2023
$​1257.1 B
$​1226.0 B
feb 2023
$​1226.0 B
$​1250.2 B
gen 2023
$​1250.2 B
$​1227.6 B
dic 2022
$​1227.6 B
$​1226.3 B
nov 2022
$​1226.3 B
$​1194.6 B
ott 2022
$​1194.6 B
$​1238.1 B
set 2022
$​1238.1 B
$​1292.1 B
ago 2022
$​1292.1 B
$​1323.0 B
lug 2022
$​1323.0 B
$​1311.3 B
giu 2022
$​1311.3 B
$​1329.7 B
mag 2022
$​1329.7 B
$​1322.2 B
apr 2022
$​1322.2 B
$​1356.1 B
mar 2022
$​1356.1 B
$​1384.6 B
feb 2022
$​1384.6 B
$​1385.9 B
gen 2022
$​1385.9 B
$​1405.8 B
dic 2021
$​1405.8 B
$​1405.8 B
nov 2021
$​1405.8 B
$​1404.5 B
ott 2021
$​1404.5 B
$​1409.3 B
set 2021
$​1409.3 B
$​1424.3 B
ago 2021
$​1424.3 B
$​1386.5 B
lug 2021
$​1386.5 B
$​1376.5 B
1234
