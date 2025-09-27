Calendario Economico
Riserve Internazionali del Giappone (Japan International Reserves)
|Basso
|$1324.2 B
|
$1304.4 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
$1324.2 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Riserve Internazionali del Giappone misurano il valore totale delle riserve valutarie e auree, le posizioni di riserva del FMI e i diritti speciali di prelievo del Giappone. Riflettono le denominazioni in valuta estera memorizzate in anticipo dal governo o dalla banca centrale nel caso in cui il tasso di cambio dello yen scenda bruscamente o il paese d'origine cada in una crisi economica e cada nel pagamento del debito estero. È una risorsa.
Il Ministero delle Finanze giapponese ha annunciato che le Riserve Internazionali detenute dal Ministero delle Finanze e dalla Banca del Giappone hanno raggiunto per la prima volta un livello record alla fine di febbraio 2008, superando la soglia di $ 1 trilione. Da allora continua a crescere.
Attualmente questo importo è stimato in circa 100 trilioni di yen, equivalenti al 20% del PIL del Giappone (prodotto interno lordo nominale). Le riserve valutarie del Giappone sono elevate da un punto di vista internazionale, ed è la seconda più grande quantità tra tutti i paesi, dopo la Cina.
L'influenza della crescita o del declino delle riserve estere sulle quotazioni dello yen è indiretta. La crescita delle riserve valutarie può servire come misura per sostenere o fare pressione sullo yen, a seconda degli obiettivi inflazionistici specifici della Banca del Giappone.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve Internazionali del Giappone (Japan International Reserves)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress