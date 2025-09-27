Il Conto Corrente Rettificato del Giappone mostra la differenza tra le esportazioni mensili dichiarate e le importazioni di beni, servizi e importi di pagamento degli interessi. L'indice è destagionalizzato.

Gli stranieri hanno bisogno di acquistare yen per pagare i prodotti della nazione e gli obblighi nazionali.

Il conto corrente misura la differenza tra l'importo delle importazioni e delle esportazioni di beni e servizi e il pagamento dei profitti (l'importo delle esportazioni meno l'importo delle importazioni). Le statistiche sulle esportazioni riflettono la crescita economica del Giappone. Il valore delle importazioni mostra la domanda interna. La selezione delle merci è la stessa delle cifre del saldo commerciale.

La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sullo yen.

Ultimi valori: