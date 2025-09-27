Calendario Economico
Conto Corrente Rettificato per il Giappone (Japan Adjusted Current Account)
|Medio
|¥1882.8 B
|¥2549.7 B
|
¥2397.9 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|¥2429.0 B
|
¥1882.8 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Conto Corrente Rettificato del Giappone mostra la differenza tra le esportazioni mensili dichiarate e le importazioni di beni, servizi e importi di pagamento degli interessi. L'indice è destagionalizzato.
Gli stranieri hanno bisogno di acquistare yen per pagare i prodotti della nazione e gli obblighi nazionali.
Il conto corrente misura la differenza tra l'importo delle importazioni e delle esportazioni di beni e servizi e il pagamento dei profitti (l'importo delle esportazioni meno l'importo delle importazioni). Le statistiche sulle esportazioni riflettono la crescita economica del Giappone. Il valore delle importazioni mostra la domanda interna. La selezione delle merci è la stessa delle cifre del saldo commerciale.
La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sullo yen.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Rettificato per il Giappone (Japan Adjusted Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
