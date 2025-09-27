L'indice del Conto Corrente misura la differenza nella quantità di beni, servizi e pagamenti di interessi importati ed esportati durante il mese segnalato. L'indice è composto da diverse componenti, che sono: saldo commerciale netto (esportazioni meno importazioni), reddito netto (interessi, dividendi) e pagamenti di trasferimento in entrata (come imposte estere, ecc.).

In risposta alla revisione degli standard internazionali della bilancia dei pagamenti forniti dal FMI, anche le statistiche giapponesi sono passate ai nuovi standard. Come cambiamento importante, le spese in conto capitale ora includono gli acquisti di investimenti, ma non includono le sovvenzioni ai paesi in via di sviluppo, che sono state incluse nel Conto Corrente calcolato su base convenzionale.

Un indice superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo/ rialzista per JPY, mentre un indice inferiore al previsto dovrebbe essere considerato negativo/ribassista per JPY.

Ultimi valori: