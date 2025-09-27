Calendario Economico
Produzione Industriale Giappone m/m (Japan Industrial Production m/m)
|Medio
|-1.2%
|-1.6%
|
-1.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.8%
|
-1.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Produzione Industriale è un indicatore delle attività dell'industria mineraria e manifatturiera annunciato dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'industria. Riflette le variazioni del volume di produzione del settore industriale nazionale per il mese specificato rispetto al mese precedente. Questo rapporto contiene dati per tutti i settori produttivi del Giappone, tra cui l'industria, l'estrazione mineraria e l'energia.
Lo scopo dell'indice è quello di cogliere le attività di produzione, spedizione e attività di inventario presso i siti aziendali nazionali che producono prodotti industriali, lo stato operativo delle attrezzature industriali di produzione e le tendenze nella capacità produttiva di varie attrezzature.
La Produzione Industriale è uno degli indicatori chiave dell'economia giapponese, poiché il PIL del Giappone dipende fortemente dalle esportazioni di beni industriali. La crescita della produzione industriale superiore alle aspettative potrebbe avere un effetto positivo sullo yen giapponese. Inoltre, afferrando il piano di produzione per il mese successivo, è possibile avere una rapida comprensione delle tendenze dell'attività produttiva in Giappone.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Giappone m/m (Japan Industrial Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
