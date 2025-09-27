CalendarioSezioni

Produzione Industriale Giappone m/m (Japan Industrial Production m/m)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Settore
Azienda
Medio -1.2% -1.6%
-1.6%
Ultima versione
Precedente
-0.8%
-1.2%
Prossima versione
Precedente
La Produzione Industriale è un indicatore delle attività dell'industria mineraria e manifatturiera annunciato dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'industria. Riflette le variazioni del volume di produzione del settore industriale nazionale per il mese specificato rispetto al mese precedente. Questo rapporto contiene dati per tutti i settori produttivi del Giappone, tra cui l'industria, l'estrazione mineraria e l'energia.

Lo scopo dell'indice è quello di cogliere le attività di produzione, spedizione e attività di inventario presso i siti aziendali nazionali che producono prodotti industriali, lo stato operativo delle attrezzature industriali di produzione e le tendenze nella capacità produttiva di varie attrezzature.

La Produzione Industriale è uno degli indicatori chiave dell'economia giapponese, poiché il PIL del Giappone dipende fortemente dalle esportazioni di beni industriali. La crescita della produzione industriale superiore alle aspettative potrebbe avere un effetto positivo sullo yen giapponese. Inoltre, afferrando il piano di produzione per il mese successivo, è possibile avere una rapida comprensione delle tendenze dell'attività produttiva in Giappone.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Giappone m/m (Japan Industrial Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-1.2%
-1.6%
-1.6%
lug 2025 prelim.
-1.6%
0.9%
2.1%
giu 2025
2.1%
1.7%
1.7%
giu 2025 prelim.
1.7%
0.4%
-0.1%
mag 2025
-0.1%
0.5%
0.5%
mag 2025 prelim.
0.5%
0.6%
-1.1%
apr 2025
-1.1%
-0.9%
-0.9%
apr 2025 prelim.
-0.9%
-0.6%
0.2%
mar 2025
0.2%
-1.1%
-1.1%
mar 2025 prelim.
-1.1%
1.2%
2.3%
feb 2025
2.3%
2.5%
2.5%
feb 2025 prelim.
2.5%
-1.2%
-1.1%
gen 2025
-1.1%
-1.1%
-1.1%
gen 2025 prelim.
-1.1%
-4.7%
-0.2%
dic 2024
-0.2%
0.3%
0.3%
dic 2024 prelim.
0.3%
1.6%
-2.2%
nov 2024
-2.2%
-2.3%
-2.3%
nov 2024 prelim.
-2.3%
1.3%
2.8%
ott 2024
2.8%
3.0%
3.0%
ott 2024 prelim.
3.0%
-1.9%
1.6%
set 2024
1.6%
1.4%
1.4%
set 2024 prelim.
1.4%
-0.3%
-3.3%
ago 2024
-3.3%
-3.3%
-3.3%
ago 2024 prelim.
-3.3%
-0.3%
3.1%
lug 2024
3.1%
2.8%
2.8%
lug 2024 prelim.
2.8%
0.1%
-4.2%
giu 2024
-4.2%
-3.6%
-3.6%
giu 2024 prelim.
-3.6%
3.6%
mag 2024
3.6%
-0.9%
mag 2024 prelim.
2.8%
-0.9%
apr 2024
-0.9%
4.4%
apr 2024 prelim.
-0.1%
4.4%
mar 2024
4.4%
3.8%
mar 2024 prelim.
3.8%
-0.6%
feb 2024
-0.6%
-6.7%
feb 2024 prelim.
-0.1%
-6.7%
gen 2024
-6.7%
1.2%
gen 2024 prelim.
-7.5%
1.4%
dic 2023
1.4%
-0.9%
dic 2023 prelim.
1.8%
-0.9%
nov 2023
-0.9%
1.3%
nov 2023 prelim.
-0.9%
-1.2%
1.3%
ott 2023
1.3%
1.0%
1.0%
ott 2023 prelim.
1.0%
0.4%
0.5%
set 2023
0.5%
0.2%
0.2%
set 2023 prelim.
0.2%
0.0%
-0.7%
ago 2023
-0.7%
0.0%
0.0%
ago 2023 prelim.
0.0%
-0.3%
-1.8%
lug 2023
-1.8%
-2.0%
-2.0%
lug 2023 prelim.
-2.0%
-0.7%
2.4%
123456789
