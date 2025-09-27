Calendario Economico
Weighted Median Core CPI Banca del Giappone a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)
|Medio
|1.1%
|1.3%
|
1.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.1%
|
1.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Weighted Median Core CPI BoJ a/a riflette una variazione percentuale media ponderata dei prezzi di beni e servizi, esclusi i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'IPC, escluse le componenti più volatili, che sono altamente sensibili alle fluttuazioni stagionali o alla regolamentazione governativa, è considerato il riflesso più affidabile dei prezzi al consumo.
La volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia è esclusa dal calcolo dell'IPC Core. Inoltre, i pesi sono assegnati alle singole componenti in conformità con la struttura di spesa delle famiglie a partire dall'anno di base 2015. Il governo pubblica i dati del CPI Weighted Median Core come parte delle statistiche ufficiali. I dati mensili vengono rilasciati più vicino alla fine del mese successivo a quello di segnalazione.
L'indice è creato sulla base di indagini statistiche sui prezzi al dettaglio pubblicate dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. La raccolta delle statistiche iniziò nell'agosto del 1946. Le statistiche generali si riferiscono all'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo.
Un aumento del CPI Weighted Median Core riflette un aumento dei prezzi per il paniere dei consumatori rispetto al periodo di riferimento e quindi indica un aumento del costo della vita nel paese. L'accelerazione della crescita dell'IPC indica un aumento dell'inflazione al consumo.
Letture superiori al previsto sono solitamente considerate favorevoli per le quotazioni JPY (dal momento che la BoJ può aumentare i tassi per combattere l'inflazione, che a sua volta può attrarre investimenti esteri).
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Weighted Median Core CPI Banca del Giappone a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
