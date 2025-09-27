CalendarioSezioni

Weighted Median Core CPI Banca del Giappone a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Prezzi
Medio 1.1% 1.3%
1.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.1%
1.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Weighted Median Core CPI BoJ a/a riflette una variazione percentuale media ponderata dei prezzi di beni e servizi, esclusi i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'IPC, escluse le componenti più volatili, che sono altamente sensibili alle fluttuazioni stagionali o alla regolamentazione governativa, è considerato il riflesso più affidabile dei prezzi al consumo.

La volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia è esclusa dal calcolo dell'IPC Core. Inoltre, i pesi sono assegnati alle singole componenti in conformità con la struttura di spesa delle famiglie a partire dall'anno di base 2015. Il governo pubblica i dati del CPI Weighted Median Core come parte delle statistiche ufficiali. I dati mensili vengono rilasciati più vicino alla fine del mese successivo a quello di segnalazione.

L'indice è creato sulla base di indagini statistiche sui prezzi al dettaglio pubblicate dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni. La raccolta delle statistiche iniziò nell'agosto del 1946. Le statistiche generali si riferiscono all'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo.

Un aumento del CPI Weighted Median Core riflette un aumento dei prezzi per il paniere dei consumatori rispetto al periodo di riferimento e quindi indica un aumento del costo della vita nel paese. L'accelerazione della crescita dell'IPC indica un aumento dell'inflazione al consumo.

Letture superiori al previsto sono solitamente considerate favorevoli per le quotazioni JPY (dal momento che la BoJ può aumentare i tassi per combattere l'inflazione, che a sua volta può attrarre investimenti esteri).

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Weighted Median Core CPI Banca del Giappone a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.1%
1.3%
1.1%
lug 2025
1.1%
1.6%
1.4%
giu 2025
1.4%
1.8%
1.7%
mag 2025
1.7%
1.6%
1.7%
apr 2025
1.7%
1.4%
1.4%
mar 2025
1.4%
1.6%
1.4%
feb 2025
1.4%
1.3%
1.4%
gen 2025
1.4%
0.8%
1.0%
dic 2024
1.0%
0.2%
0.9%
nov 2024
0.9%
0.3%
0.8%
ott 2024
0.8%
0.4%
0.8%
set 2024
0.8%
0.3%
0.7%
ago 2024
0.7%
1.0%
1.1%
lug 2024
1.1%
1.2%
1.4%
giu 2024
1.4%
1.0%
1.3%
mag 2024
1.3%
1.2%
1.1%
apr 2024
1.1%
1.4%
1.3%
mar 2024
1.3%
1.7%
1.4%
feb 2024
1.4%
1.9%
1.9%
gen 2024
1.9%
1.7%
1.6%
dic 2023
1.6%
1.8%
1.7%
nov 2023
1.7%
2.4%
2.2%
ott 2023
2.2%
2.2%
2.0%
set 2023
2.0%
1.9%
1.8%
ago 2023
1.8%
1.7%
1.6%
lug 2023
1.6%
1.6%
1.4%
giu 2023
1.4%
1.4%
1.4%
mag 2023
1.4%
1.5%
1.2%
apr 2023
1.2%
1.3%
1.0%
mar 2023
1.0%
0.5%
0.8%
feb 2023
0.8%
1.4%
1.1%
gen 2023
1.1%
1.7%
1.4%
dic 2022
1.4%
1.4%
1.2%
nov 2022
1.2%
1.3%
1.1%
ott 2022
1.1%
0.6%
0.5%
set 2022
0.5%
0.5%
0.5%
ago 2022
0.5%
0.4%
0.3%
lug 2022
0.3%
0.5%
0.5%
giu 2022
0.5%
0.0%
0.4%
mag 2022
0.4%
0.2%
0.3%
apr 2022
0.3%
0.2%
0.2%
mar 2022
0.2%
0.2%
0.1%
feb 2022
0.1%
0.2%
0.2%
gen 2022
0.2%
0.1%
0.1%
dic 2021
0.1%
0.1%
0.1%
nov 2021
0.1%
0.2%
0.1%
ott 2021
0.1%
0.2%
0.2%
set 2021
0.2%
0.1%
0.1%
ago 2021
0.1%
0.1%
0.1%
lug 2021
0.1%
0.1%
0.1%
123
