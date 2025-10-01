CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Banca del Giappone (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Azienda
Medio 14 9
13
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
12
14
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Viene implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.

Tankan esamina gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale.

Il BoJ Tankan Large Manufacturing Index mostra il sentimento delle grandi aziende sul ritmo della crescita economica e del contesto imprenditoriale per un determinato periodo. Le grandi aziende sono quelle che hanno un capitale di 300 milioni di yen o più, o quelle che hanno più di trecento dipendenti. Il calcolo si basa sull'indagine che include domande sull'ambiente imprenditoriale, la domanda e l'offerta, l'inventario, la produzione, l'occupazione, lo stato finanziario, il profitto, le condizioni fiscali e creditizie e le variazioni dei prezzi dei prodotti.

L'esportazione di beni industriali comprende una parte importante del PIL del paese, pertanto l'indice definisce il livello di sviluppo dell'economia giapponese e la situazione nel settore manifatturiero.

L'indice è un indicatore importante dell'economia giapponese ed è in gran parte attribuito all'industria manifatturiera. Un numero superiore a 0 indica un miglioramento, ma un numero inferiore a 0 indica un peggioramento.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Banca del Giappone (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
14
9
13
2 Q 2025
13
10
12
1 Q 2025
12
10
14
4 Q 2024
14
10
13
3 Q 2024
13
12
13
2 Q 2024
13
10
11
1 Q 2024
11
9
13
4 Q 2023
12
14
9
3 Q 2023
9
8
5
2 Q 2023
5
-4
1
1 Q 2023
1
7
7
4 Q 2022
7
10
8
3 Q 2022
8
5
9
2 Q 2022
9
1
14
1 Q 2022
14
9
17
4 Q 2021
18
25
18
3 Q 2021
18
19
14
2 Q 2021
14
0
5
1 Q 2021
5
-9
-10
4 Q 2020
-10
-28
-27
3 Q 2020
-27
-40
-34
2 Q 2020
-34
-7
-8
1 Q 2020
-8
-4
0
4 Q 2019
0
9
5
3 Q 2019
5
9
7
2 Q 2019
7
13
12
1 Q 2019
12
18
19
4 Q 2018
19
16
19
3 Q 2018
19
16
21
2 Q 2018
21
23
24
1 Q 2018
24
23
26
4 Q 2017
25
25
22
3 Q 2017
22
21
17
2 Q 2017
17
12
12
1 Q 2017
12
10
4 Q 2016
10
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
6
1 Q 2016
6
12
4 Q 2015
12
12
3 Q 2015
12
15
2 Q 2015
15
12
1 Q 2015
12
12
4 Q 2014
12
13
3 Q 2014
13
12
2 Q 2014
12
17
1 Q 2014
17
16
4 Q 2013
16
12
3 Q 2013
12
4
2 Q 2013
4
-8
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento