Il nome ufficiale di Tankan è "indagine di osservazione economica a breve termine". Si tratta di un'indagine statistica condotta dalla Banca del Giappone sulla base della legge statistica e mira a cogliere con precisione le tendenze aziendali in tutto il paese e a contribuire alla gestione appropriata della politica monetaria. Viene implementato trimestralmente per circa 10.000 aziende in tutto il paese.

Tankan esamina gli elementi in tutte le attività dell'azienda, inclusi i valori effettivi e previsti dei piani aziendali come le condizioni aziendali, l'ambiente economico, le vendite, i ricavi e le spese in conto capitale.

Il BoJ Tankan Large Manufacturing Index mostra il sentimento delle grandi aziende sul ritmo della crescita economica e del contesto imprenditoriale per un determinato periodo. Le grandi aziende sono quelle che hanno un capitale di 300 milioni di yen o più, o quelle che hanno più di trecento dipendenti. Il calcolo si basa sull'indagine che include domande sull'ambiente imprenditoriale, la domanda e l'offerta, l'inventario, la produzione, l'occupazione, lo stato finanziario, il profitto, le condizioni fiscali e creditizie e le variazioni dei prezzi dei prodotti.

L'esportazione di beni industriali comprende una parte importante del PIL del paese, pertanto l'indice definisce il livello di sviluppo dell'economia giapponese e la situazione nel settore manifatturiero.

L'indice è un indicatore importante dell'economia giapponese ed è in gran parte attribuito all'industria manifatturiera. Un numero superiore a 0 indica un miglioramento, ma un numero inferiore a 0 indica un peggioramento.

