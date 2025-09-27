Calendario Economico
Tasso di Disoccupazione Giappone (Japan Unemployment Rate)
|Basso
|2.3%
|2.5%
|
2.5%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.4%
|
2.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il tasso di disoccupazione è la percentuale di disoccupati tra l'intera forza lavoro privata. I disoccupati comprendono persone di età superiore ai 15-74 anni, che sono attualmente disponibili per un impiego e sono attivamente alla ricerca di lavoro ma non sono occupati.
Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale della forza lavoro totale dei disoccupati che erano attivamente alla ricerca di un impiego durante il mese segnalato. Poiché l'economia giapponese si basa più sul settore industriale che sui consumi privati, questi dati tendono ad essere meno influenti dei dati sull'occupazione di altri paesi. Il mercato del lavoro giapponese ha mantenuto un tasso di disoccupazione sorprendentemente basso nonostante la bassa crescita del mercato del lavoro nel mondo. Il tasso di disoccupazione negli ultimi anni è compreso tra il 5% durante la recessione.
La disoccupazione nella fascia di età più giovane (dai 15 ai 24 anni) è superiore alla media. Negli ultimi anni, il tasso di disoccupazione è migliorato, ma c'è il sospetto di manomissione dei dati da parte del governo.
La crescita dell'indice può avere un effetto negativo sulle quotazioni dello yen.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Giappone (Japan Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
