Il rapporto PIL (Prodotto Interno Lordo) t/t riflette la quantità di tutti i beni e servizi prodotti in Giappone nel trimestre specificato rispetto al trimestre precedente. Questo calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, del costo di tutte le aziende e delle esportazioni nette del paese. In Giappone, include servizi non di mercato, come i servizi governativi e le tasse di affitto di alloggi privati, ma di solito non include attività non retribuite come il volontariato o le faccende non retribuite.

Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina. Il PIL del Giappone è in calo dalla fine degli anni 1990. Questa diminuzione è dovuta al basso tasso di crescita reale e alla piena deflazione. Negli ultimi anni, si presume che l'aumento economico non possa essere percepito anche se il PIL cresce in Giappone.

Il prodotto interno lordo (PIL) è il più ampio standard di attività economica ed è un indicatore importante per determinare lo stato dell'economia della nazione. Le fluttuazioni trimestrali dei tassi del PIL indicano generalmente una crescita economica. Le misure superiori alle attese sono considerate positive/rialziste per lo JPY, mentre quelle inferiori alle attese sono interpretate come negative/ribassiste per lo JPY.

