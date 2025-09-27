Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) t/t (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Alto
|0.5%
|0.3%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.1%
|
0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il rapporto PIL (Prodotto Interno Lordo) t/t riflette la quantità di tutti i beni e servizi prodotti in Giappone nel trimestre specificato rispetto al trimestre precedente. Questo calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, del costo di tutte le aziende e delle esportazioni nette del paese. In Giappone, include servizi non di mercato, come i servizi governativi e le tasse di affitto di alloggi privati, ma di solito non include attività non retribuite come il volontariato o le faccende non retribuite.
Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina. Il PIL del Giappone è in calo dalla fine degli anni 1990. Questa diminuzione è dovuta al basso tasso di crescita reale e alla piena deflazione. Negli ultimi anni, si presume che l'aumento economico non possa essere percepito anche se il PIL cresce in Giappone.
Il prodotto interno lordo (PIL) è il più ampio standard di attività economica ed è un indicatore importante per determinare lo stato dell'economia della nazione. Le fluttuazioni trimestrali dei tassi del PIL indicano generalmente una crescita economica. Le misure superiori alle attese sono considerate positive/rialziste per lo JPY, mentre quelle inferiori alle attese sono interpretate come negative/ribassiste per lo JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) t/t (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
