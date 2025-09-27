CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) t/t (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ufficio di Gabinetto (Cabinet Office)
Settore
PIL
Alto 0.5% 0.3%
0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.1%
0.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il rapporto PIL (Prodotto Interno Lordo) t/t riflette la quantità di tutti i beni e servizi prodotti in Giappone nel trimestre specificato rispetto al trimestre precedente. Questo calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, del costo di tutte le aziende e delle esportazioni nette del paese. In Giappone, include servizi non di mercato, come i servizi governativi e le tasse di affitto di alloggi privati, ma di solito non include attività non retribuite come il volontariato o le faccende non retribuite.

Attualmente il Giappone è il terzo paese più grande nella classifica del PIL mondiale, dopo Stati Uniti e Cina. Il PIL del Giappone è in calo dalla fine degli anni 1990. Questa diminuzione è dovuta al basso tasso di crescita reale e alla piena deflazione. Negli ultimi anni, si presume che l'aumento economico non possa essere percepito anche se il PIL cresce in Giappone.

Il prodotto interno lordo (PIL) è il più ampio standard di attività economica ed è un indicatore importante per determinare lo stato dell'economia della nazione. Le fluttuazioni trimestrali dei tassi del PIL indicano generalmente una crescita economica. Le misure superiori alle attese sono considerate positive/rialziste per lo JPY, mentre quelle inferiori alle attese sono interpretate come negative/ribassiste per lo JPY.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Giappone (PIL) t/t (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 prelim.
0.3%
0.1%
0.1%
1 Q 2025
0.0%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2025 prelim.
-0.2%
0.3%
0.6%
4 Q 2024
0.6%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 prelim.
0.7%
0.4%
0.4%
3 Q 2024
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2024 prelim.
0.2%
0.4%
0.5%
2 Q 2024
0.7%
0.8%
0.8%
2 Q 2024 prelim.
0.8%
0.0%
-0.6%
1 Q 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
1 Q 2024 prelim.
-0.5%
-0.4%
0.0%
4 Q 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2023 prelim.
-0.1%
0.0%
-0.8%
3 Q 2023
-0.7%
-0.5%
-0.5%
3 Q 2023 prelim.
-0.5%
-0.2%
1.1%
2 Q 2023
1.2%
1.5%
1.5%
2 Q 2023 prelim.
1.5%
-0.3%
0.9%
1 Q 2023
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2023 prelim.
0.4%
0.0%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.2%
0.2%
4 Q 2022 prelim.
0.2%
0.6%
-0.3%
3 Q 2022
-0.2%
-0.3%
-0.3%
3 Q 2022 prelim.
-0.3%
0.7%
1.1%
2 Q 2022
0.9%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 prelim.
0.5%
0.4%
0.0%
1 Q 2022
-0.1%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2022 prelim.
-0.2%
-0.3%
0.9%
4 Q 2021
1.1%
1.3%
1.3%
4 Q 2021 prelim.
1.3%
-0.4%
-0.7%
3 Q 2021
-0.9%
-0.8%
-0.8%
3 Q 2021 prelim.
-0.8%
-1.0%
0.4%
2 Q 2021
0.5%
0.3%
0.3%
2 Q 2021 prelim.
0.3%
-2.5%
-0.9%
1 Q 2021
-1.0%
-1.3%
-1.3%
1 Q 2021 prelim.
-1.3%
-1.0%
2.8%
4 Q 2020
2.8%
3.0%
3.0%
4 Q 2020 prelim.
3.0%
7.8%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
5.0%
5.0%
3 Q 2020 prelim.
5.0%
-8.9%
-8.2%
2 Q 2020
-7.9%
-7.8%
-7.8%
2 Q 2020 prelim.
-7.8%
-0.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-1.1%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-0.9%
-0.9%
1 Q 2020 prelim.
-0.9%
-0.4%
-1.9%
4 Q 2019
-1.8%
-1.6%
-1.6%
4 Q 2019 prelim.
-1.6%
-0.1%
0.1%
3 Q 2019
0.4%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 prelim.
0.1%
0.3%
0.4%
2 Q 2019
0.3%
0.4%
0.4%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento