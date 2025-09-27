Calendario Economico
Indice dei Prezzi dei Beni Societari della Banca del Giappone (BoJ) m/m (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)
|Basso
|-0.2%
|0.6%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.0%
|
-0.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Corporate Goods Price Index m/m della Banca del Giappone riflette le variazioni dei prezzi dei prodotti nazionali nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato dal gennaio 2003. Un tempo si chiamava indice dei prezzi all'ingrosso.
Sebbene la Banca del Giappone non sia un organo amministrativo governativo, la politica monetaria è considerata appartenente alla categoria amministrativa ed è considerata conforme al Comitato Amministrativo Indipendente. Pertanto, i dati dell'indagine sono considerati più affidabili dei dati governativi.
Il Corporate Goods Price Index (CGPI) è un indice che misura la variazione del prezzo di vendita dei prodotti acquistati da società giapponesi. Misura anche la fluttuazione del tasso di inflazione interna del Giappone dal punto di vista del produttore ed è correlato con l'Indice dei Prezzi al consumo (CPI). Il Corporate Goods Price Index è destinato ai prodotti industriali, all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca, ai minerali, all'elettricità, al gas urbano e all'acqua.
Letture superiori al previsto sono considerate positive/ rialziste per JPY, mentre letture inferiori al previsto sono interpretate come negative/ribassiste per JPY.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi dei Beni Societari della Banca del Giappone (BoJ) m/m (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress