Il Corporate Goods Price Index m/m della Banca del Giappone riflette le variazioni dei prezzi dei prodotti nazionali nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato dal gennaio 2003. Un tempo si chiamava indice dei prezzi all'ingrosso.

Sebbene la Banca del Giappone non sia un organo amministrativo governativo, la politica monetaria è considerata appartenente alla categoria amministrativa ed è considerata conforme al Comitato Amministrativo Indipendente. Pertanto, i dati dell'indagine sono considerati più affidabili dei dati governativi.

Il Corporate Goods Price Index (CGPI) è un indice che misura la variazione del prezzo di vendita dei prodotti acquistati da società giapponesi. Misura anche la fluttuazione del tasso di inflazione interna del Giappone dal punto di vista del produttore ed è correlato con l'Indice dei Prezzi al consumo (CPI). Il Corporate Goods Price Index è destinato ai prodotti industriali, all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca, ai minerali, all'elettricità, al gas urbano e all'acqua.

Letture superiori al previsto sono considerate positive/ rialziste per JPY, mentre letture inferiori al previsto sono interpretate come negative/ribassiste per JPY.

Ultimi valori: