CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi dei Beni Societari della Banca del Giappone (BoJ) m/m (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Banca del Giappone (Bank of Japan)
Settore
Prezzi
Basso -0.2% 0.6%
0.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.0%
-0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Corporate Goods Price Index m/m della Banca del Giappone riflette le variazioni dei prezzi dei prodotti nazionali nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato dal gennaio 2003. Un tempo si chiamava indice dei prezzi all'ingrosso.

Sebbene la Banca del Giappone non sia un organo amministrativo governativo, la politica monetaria è considerata appartenente alla categoria amministrativa ed è considerata conforme al Comitato Amministrativo Indipendente. Pertanto, i dati dell'indagine sono considerati più affidabili dei dati governativi.

Il Corporate Goods Price Index (CGPI) è un indice che misura la variazione del prezzo di vendita dei prodotti acquistati da società giapponesi. Misura anche la fluttuazione del tasso di inflazione interna del Giappone dal punto di vista del produttore ed è correlato con l'Indice dei Prezzi al consumo (CPI). Il Corporate Goods Price Index è destinato ai prodotti industriali, all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca, ai minerali, all'elettricità, al gas urbano e all'acqua.

Letture superiori al previsto sono considerate positive/ rialziste per JPY, mentre letture inferiori al previsto sono interpretate come negative/ribassiste per JPY.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi dei Beni Societari della Banca del Giappone (BoJ) m/m (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.2%
0.6%
0.3%
lug 2025
0.2%
-0.2%
-0.1%
giu 2025
-0.2%
-0.2%
-0.1%
mag 2025
-0.2%
0.3%
0.3%
apr 2025
0.2%
0.2%
0.4%
mar 2025
0.4%
0.0%
0.2%
feb 2025
0.0%
0.2%
0.3%
gen 2025
0.3%
0.2%
0.4%
dic 2024
0.3%
0.1%
0.3%
nov 2024
0.3%
-0.2%
0.3%
ott 2024
0.2%
0.0%
0.3%
set 2024
0.0%
-0.1%
-0.2%
ago 2024
-0.2%
1.1%
0.5%
lug 2024
0.3%
-0.4%
0.2%
giu 2024
0.2%
1.0%
0.7%
mag 2024
0.7%
0.2%
0.5%
apr 2024
0.3%
0.1%
0.2%
mar 2024
0.2%
0.1%
0.2%
feb 2024
0.2%
0.1%
0.0%
gen 2024
0.0%
0.1%
0.3%
dic 2023
0.3%
0.0%
0.3%
nov 2023
0.2%
0.0%
-0.3%
ott 2023
-0.4%
0.0%
-0.2%
set 2023
-0.3%
0.0%
0.3%
ago 2023
0.3%
0.1%
0.1%
lug 2023
0.1%
0.1%
-0.1%
giu 2023
-0.2%
0.2%
-0.7%
mag 2023
-0.7%
0.2%
0.3%
apr 2023
0.2%
0.3%
0.1%
mar 2023
0.0%
0.3%
-0.3%
feb 2023
-0.4%
0.3%
0.0%
gen 2023
0.0%
0.4%
0.7%
dic 2022
0.5%
0.4%
0.8%
nov 2022
0.6%
0.4%
0.8%
ott 2022
0.6%
0.4%
1.0%
set 2022
0.7%
0.4%
0.4%
ago 2022
0.2%
0.4%
0.7%
lug 2022
0.4%
0.4%
0.9%
giu 2022
0.7%
0.4%
0.1%
mag 2022
0.0%
0.4%
1.3%
apr 2022
1.2%
0.3%
0.9%
mar 2022
0.8%
0.3%
0.9%
feb 2022
0.8%
0.3%
0.8%
gen 2022
0.6%
-0.3%
0.0%
dic 2021
-0.2%
0.8%
0.7%
nov 2021
0.6%
1.3%
1.4%
ott 2021
1.2%
1.1%
0.3%
set 2021
0.3%
-0.7%
0.1%
ago 2021
0.0%
1.9%
1.1%
lug 2021
1.1%
0.1%
0.6%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento