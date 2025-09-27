Calendario Economico
Vendite al Dettaglio Giappone a/a (Japan Retail Sales y/y)
|Basso
|0.3%
|2.5%
|
1.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-1.7%
|
0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Vendite al Dettaglio a/a mostrano il volume totale delle vendite al dettaglio di beni e servizi nell'ultimo mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le Vendite al Dettaglio misurano la variazione del valore totale delle vendite corrette per l'inflazione a livello di vendita al dettaglio.
Questo indicatore è un importante indicatore dell'inflazione nel paese, consentendo la valutazione della spesa dei consumatori, che è un indicatore importante dell'economia giapponese. È anche un importante indicatore del consumo personale, correlato alla fiducia dei consumatori e considerato un indicatore del ritmo dell'economia giapponese. È il principale indicatore della spesa dei consumatori, che rappresenta la maggior parte dell'attività economica complessiva.
L'indicatore delle Vendite al Dettaglio riflette una misura mensile per tutti i prodotti venduti dai rivenditori in base al campionamento dei rivenditori di vari settori e dimensioni in Giappone.
Negli ultimi anni, il funzionamento dei rivenditori giapponesi è diventato più difficile a causa dei negozi online affiliati all'estero. Con la diffusione degli smartphone dal 2010, le masse, che originariamente non avevano competenze informatiche, hanno anche iniziato a utilizzare i rivenditori su Internet. Pertanto, l'impatto sta influenzando la vendita al dettaglio giapponese.
La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Giappone a/a (Japan Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
