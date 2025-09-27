CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendite al Dettaglio Giappone a/a (Japan Retail Sales y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Settore
Consumatore
Basso 0.3% 2.5%
1.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-1.7%
0.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le Vendite al Dettaglio a/a mostrano il volume totale delle vendite al dettaglio di beni e servizi nell'ultimo mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le Vendite al Dettaglio misurano la variazione del valore totale delle vendite corrette per l'inflazione a livello di vendita al dettaglio.

Questo indicatore è un importante indicatore dell'inflazione nel paese, consentendo la valutazione della spesa dei consumatori, che è un indicatore importante dell'economia giapponese. È anche un importante indicatore del consumo personale, correlato alla fiducia dei consumatori e considerato un indicatore del ritmo dell'economia giapponese. È il principale indicatore della spesa dei consumatori, che rappresenta la maggior parte dell'attività economica complessiva.

L'indicatore delle Vendite al Dettaglio riflette una misura mensile per tutti i prodotti venduti dai rivenditori in base al campionamento dei rivenditori di vari settori e dimensioni in Giappone.

Negli ultimi anni, il funzionamento dei rivenditori giapponesi è diventato più difficile a causa dei negozi online affiliati all'estero. Con la diffusione degli smartphone dal 2010, le masse, che originariamente non avevano competenze informatiche, hanno anche iniziato a utilizzare i rivenditori su Internet. Pertanto, l'impatto sta influenzando la vendita al dettaglio giapponese.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni dello yen giapponese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Giappone a/a (Japan Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.3%
2.5%
1.9%
giu 2025
2.0%
2.3%
1.9%
mag 2025
2.2%
3.0%
3.5%
apr 2025
3.3%
3.1%
3.1%
mar 2025
3.1%
2.8%
1.3%
feb 2025
1.4%
3.9%
4.4%
gen 2025
3.9%
3.6%
3.5%
dic 2024
3.7%
1.2%
2.8%
nov 2024
2.8%
2.6%
1.3%
ott 2024
1.6%
2.4%
0.7%
set 2024
0.5%
2.8%
3.1%
ago 2024
2.8%
2.9%
2.7%
lug 2024
2.6%
2.7%
3.8%
giu 2024
3.7%
2.2%
2.8%
mag 2024
3.0%
2.0%
apr 2024
2.4%
1.1%
mar 2024
1.2%
4.6%
feb 2024
4.6%
2.1%
gen 2024
2.3%
2.4%
dic 2023
2.1%
5.4%
nov 2023
5.3%
5.8%
4.2%
ott 2023
4.2%
6.0%
6.2%
set 2023
5.8%
6.1%
7.0%
ago 2023
7.0%
5.9%
7.0%
lug 2023
6.8%
5.9%
giu 2023
5.9%
5.6%
5.7%
mag 2023
5.7%
5.3%
5.1%
apr 2023
5.0%
4.8%
6.9%
mar 2023
7.2%
4.1%
7.3%
feb 2023
6.6%
3.6%
5.0%
gen 2023
6.3%
3.2%
3.8%
dic 2022
3.8%
3.1%
2.5%
nov 2022
2.6%
2.8%
4.4%
ott 2022
4.3%
2.5%
4.8%
set 2022
4.5%
2.1%
4.1%
ago 2022
4.1%
1.7%
2.4%
lug 2022
2.4%
1.3%
1.5%
giu 2022
1.5%
-0.5%
3.7%
mag 2022
3.6%
-1.9%
3.1%
apr 2022
2.9%
-2.8%
0.7%
mar 2022
0.9%
-2.8%
-0.9%
feb 2022
-0.8%
-2.2%
1.1%
gen 2022
1.6%
-1.6%
1.2%
dic 2021
1.4%
-0.9%
1.9%
nov 2021
1.9%
0.1%
0.9%
ott 2021
0.9%
1.3%
-0.5%
set 2021
-0.6%
3.5%
-3.2%
ago 2021
-3.2%
5.2%
2.4%
lug 2021
2.4%
6.2%
0.1%
giu 2021
0.1%
7.3%
8.3%
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento