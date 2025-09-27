CalendarioSezioni

Previsione della Produzione Industriale Giapponese 1 mese Avanti m/m (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Settore
Azienda
Basso 2.8%
1.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
2.8%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'Indice di Produzione Industriale m/m misura la produzione mensile dell'industria manifatturiera in Giappone. Sebbene questo settore dell'economia contribuisca a una piccola parte del PIL nazionale, la produzione industriale è sensibile ai tassi e alla domanda dei consumatori. Pertanto, una previsione della produzione industriale con un mese di anticipo consente di prevedere le variazioni future del PIL.

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria conduce un'indagine regolare sulla produzione, durante la quale pubblica previsioni di produzione 1-2 mesi prima. Questa previsione contiene dati per tutti i settori produttivi del Giappone, tra cui industria, estrazione mineraria ed energia.

Lo scopo della previsione di produzione mensile è quello di preparare la base per il calcolo dei volumi di produzione pianificati per il mese corrente e quello successivo. Questo indicatore può riflettere le mutevoli condizioni aziendali e fornire un'idea di dove si muoverà l'economia nel prossimo futuro.

Poiché la produzione dimostra lo stato dell'economia, una previsione positiva è considerata un fattore positivo per l'intera economia e per le quotazioni dello yen giapponese. Al contrario, una previsione negativa può significare un rallentamento dello sviluppo dell'economia nazionale e avere un effetto negativo sulla valuta nazionale.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Previsione della Produzione Industriale Giapponese 1 mese Avanti m/m (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.8%
1.8%
lug 2025
1.8%
0.3%
giu 2025
0.3%
9.0%
mag 2025
9.0%
1.3%
apr 2025
1.3%
0.6%
mar 2025
0.6%
5.0%
feb 2025
5.0%
1.0%
gen 2025
1.0%
2.1%
dic 2024
2.1%
-2.2%
nov 2024
-2.2%
8.3%
ott 2024
8.3%
2.0%
set 2024
2.0%
2.2%
ago 2024
2.2%
6.5%
lug 2024
6.5%
-4.8%
giu 2024
-4.8%
6.9%
mag 2024
6.9%
4.1%
apr 2024
4.1%
4.9%
mar 2024
4.9%
4.8%
feb 2024
4.8%
-6.2%
gen 2024
-6.2%
6.0%
dic 2023
6.0%
-0.3%
nov 2023
-0.3%
3.9%
ott 2023
3.9%
5.8%
set 2023
5.8%
2.6%
ago 2023
2.6%
-0.2%
lug 2023
-0.2%
5.6%
giu 2023
5.6%
1.9%
mag 2023
1.9%
4.1%
apr 2023
4.1%
2.3%
mar 2023
2.3%
8.0%
feb 2023
8.0%
0.0%
gen 2023
0.0%
2.8%
dic 2022
2.8%
3.3%
nov 2022
3.3%
-0.4%
ott 2022
-0.4%
2.9%
set 2022
2.9%
5.5%
ago 2022
5.5%
3.8%
lug 2022
3.8%
12.0%
giu 2022
12.0%
4.8%
mag 2022
4.8%
5.8%
apr 2022
5.8%
3.6%
mar 2022
3.6%
5.7%
feb 2022
5.7%
5.2%
gen 2022
5.2%
1.6%
dic 2021
1.6%
9.0%
nov 2021
9.0%
6.4%
ott 2021
6.4%
0.2%
set 2021
0.2%
3.4%
ago 2021
3.4%
-1.1%
lug 2021
-1.1%
9.1%
