L'Indice di Produzione Industriale m/m misura la produzione mensile dell'industria manifatturiera in Giappone. Sebbene questo settore dell'economia contribuisca a una piccola parte del PIL nazionale, la produzione industriale è sensibile ai tassi e alla domanda dei consumatori. Pertanto, una previsione della produzione industriale con un mese di anticipo consente di prevedere le variazioni future del PIL.

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria conduce un'indagine regolare sulla produzione, durante la quale pubblica previsioni di produzione 1-2 mesi prima. Questa previsione contiene dati per tutti i settori produttivi del Giappone, tra cui industria, estrazione mineraria ed energia.

Lo scopo della previsione di produzione mensile è quello di preparare la base per il calcolo dei volumi di produzione pianificati per il mese corrente e quello successivo. Questo indicatore può riflettere le mutevoli condizioni aziendali e fornire un'idea di dove si muoverà l'economia nel prossimo futuro.

Poiché la produzione dimostra lo stato dell'economia, una previsione positiva è considerata un fattore positivo per l'intera economia e per le quotazioni dello yen giapponese. Al contrario, una previsione negativa può significare un rallentamento dello sviluppo dell'economia nazionale e avere un effetto negativo sulla valuta nazionale.

Ultimi valori: