Calendario Economico
Previsione della Produzione Industriale Giapponese 1 mese Avanti m/m (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)
|Basso
|2.8%
|
1.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
2.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice di Produzione Industriale m/m misura la produzione mensile dell'industria manifatturiera in Giappone. Sebbene questo settore dell'economia contribuisca a una piccola parte del PIL nazionale, la produzione industriale è sensibile ai tassi e alla domanda dei consumatori. Pertanto, una previsione della produzione industriale con un mese di anticipo consente di prevedere le variazioni future del PIL.
Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria conduce un'indagine regolare sulla produzione, durante la quale pubblica previsioni di produzione 1-2 mesi prima. Questa previsione contiene dati per tutti i settori produttivi del Giappone, tra cui industria, estrazione mineraria ed energia.
Lo scopo della previsione di produzione mensile è quello di preparare la base per il calcolo dei volumi di produzione pianificati per il mese corrente e quello successivo. Questo indicatore può riflettere le mutevoli condizioni aziendali e fornire un'idea di dove si muoverà l'economia nel prossimo futuro.
Poiché la produzione dimostra lo stato dell'economia, una previsione positiva è considerata un fattore positivo per l'intera economia e per le quotazioni dello yen giapponese. Al contrario, una previsione negativa può significare un rallentamento dello sviluppo dell'economia nazionale e avere un effetto negativo sulla valuta nazionale.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Previsione della Produzione Industriale Giapponese 1 mese Avanti m/m (Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress