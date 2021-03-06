Пункт VS Пипс
Вечная проблема с определением пункт пипс, пипсик, минипункт......
Определение
1 пункт - это минимально доступное изменение цены на 1 десятитысячную (0,0001) при четырёхзначных котировках и на 1 сотую (0,01) при двухзначных котировках.
1 пипс - это минимально доступное изменение цены на 1 стотысячную (0,00001) при пятизначных котировках и на 1 тысячную (0,001) при трёхзначных котировках.
Исходя из определения пунктов и пипсов следует, что один пункт состоит из десяти пипсов.
Так было всегда у тех кто в теме... Я это определение помню еще с 2006 года и сейчас его можно найти на многих интернет ресурсах... Любое другое это бред "гуру трендингов"....
Брокер может определять размер точки по своему усмотрению, особенно теперь и для акций, индексов, фьючерсов. Таким образом, точка символа, определенного брокером, является единственной релевантной переменной для расчетов.
Каждый может определить, что он хочет, как пункт! Я определяю для себя (и вычисляю это для любого символа!) 1 пункт ~ 10,00 $ (или €) - но это мое сугубо индивидуальное определение пункта!
The broker can define the size of the point as he wants, especially now also for stocks, indices, futures. Thus, the point of a symbol defined by the broker is the only relevant variable for the calculations.
Anyone can define what he wants as a pip! I define for myself (and calculate it for whatever symbol!) 1 pip ~ $10.00 (or €) - but this is my purely individual definition of the pip!
Никогда такого не было. Нет в терминале, нет на бирже и дц ни понятия "пипс", ни понятия "пупс", ни ещё каких-либо жаргонных выражений от доморощенных экспердов.
Есть один пункт - минимально-возможное изменение цены. Точка.
Минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировок ценных бумаг и валют на биржах.
И это Point(). А на сколько цена меняется - это указывается в значении этого самого пункта.
А пипсы/пупсы/пипочки/и_прочие_иже_с_ними придумали те, кто не может понять простого, и для себя лично придумал новое жаргонное выражение, и с видом знатока вещает на различных сайтиках об этом. Когда значение одного пункта вдруг станет 0.000001, то что ещё придумают? Микрик?
Владимир, не уподобляйся пожалуйста.
Владимир, не уподобляйся пожалуйста.
Артём, а как тогда объяснить что пятый знак после запятой, в цене инструмента по размеру меньше всех остальных?
Конечно я поддерживаю, что не надо сочинять новые определения, но ведь всегда считалось пунктом четвёртый\второй знак после запятой. А потом ввели пятый\третий знак для более точного измерения стоимости актива. С точки зрения программирования и инструкции\документации по языку, нет возражений _Point ничто иное как 0.00001 в настоящий момент, но с точки зрения трейдера...
А вспомни как давно приходилось писать определение и конвертацию пунктов в соответствии с котировками ДЦ. Вроде-бы лет пять назад.
Артём, ранее пункт на Форексе был наименьшим возможным изменением, но затем банкам потребовался дополнительный десятичный знак для создания сбережений с их арбитражной торговлей (покупка во Франкфурте и продажа в Лондоне в тот же момент). Вот почему пункт имеет 10 очков, и некоторые трейдеры все еще знакомы с ним.
Artyom, previously a pip was in Forex the smallest possible change but then the banks required an additional decimal to create save earnings with their arbitrage trading (buying in Frankfurt and selling in London at the very same moment). That's why a pip has 10 points and some traders are still familiar with it.
1. Для тех, кто не может понять, что пункт не стал пипсом из-за увеличения его точности, и продолжает считать, что четырёхзначные котировки - всему голова. Сделали чтобы хоть визуально им было привычно. Так сказать "дружественный шаг" по отношению к неокрепшим умам только что покинувшим парту на лето. ИМХО конечно. Может и другое имелось в виду под этим различием. Но "маленького пункта" же нету, а есть единственный Point() ...
2. И это опять-таки для всё тех же. И как они с точностью в десять раз меньше возможной, пропускали сигналы, так как не дошло на одну десятую "ПРАВИЛЬНОГО ПУНКТА", а не КАКОГО-ТО НОВОГО странного слишком мелкого ... Был и такой заказчик. Всё меня пытался винить в том, что я оперирую пунктами, а не ПРАВИЛЬНЫМИ пунктами... и его советник не реагирует на цену. Вот с той поры у меня идёт полное неприятие доморощенных экспердов с их пипсиками-пупсиками и прочими придуманными для "умно выглядеть" понятиями, в которых потом сами путаются, и аж целые теории умные расписывают. Детство какое-то.
Без разницы. От изменения точности котирования пункт не перестал быть пунктом - минимальной единицей значения актива.
Надувной резиновый шарик надули - его объём большой, шарик сдули - его объём стал маленьким. Но надувной резиновый шарик в результате этих манипуляций не перестал быть надувным резиновым шариком.
Почему тогда пункт имеет свойства изменять своё название? Может это просто в головах разруха?
Тогда как объяснить это
тоже дети развлекаются?
А где там написано пункты/пипсы?
Я не говорю о величине котирования, а говорю о выдуманных названиях.
Похоже, ты не понимаешь о чём речь. Ну ладно.
