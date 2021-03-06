Пункт VS Пипс - страница 53

у всех брокеров (в английских версиях сайта) указаны пипсы, и они дробные

вопрос почему?

и почему у МетаКвотов (пипсы) целые числа?

Aleksandr Klapatyuk:

Программы перевода не торгуют придуманными пипсами, и не претендуют на мировое лидерство, там могут быть "милые чебурашки".
Тоже касается и программистов самоучек - они могут думать как захотят.

Но для компании, занимающейся разработкой ПО для трейдинга, это не совсем к лицу.

 
Taras Slobodyanik:

у всех брокеров (в английских версиях сайта) указаны пипсы, и они дробные

вопрос почему?

и почему у МетаКвотов (пипсы) целые числа?


Потому что, там еще виниловые грампластинки продолжают слушать... боюсь неправильно меня поймете, а разъяснять по этому поводу что-то не очень хочется.

Dmitry Fedoseev:

Потому что, там еще виниловые грампластинки продолжают слушать... боюсь неправильно меня поймете, а разъяснять по этому поводу что-то не очень хочется.

Так вы ещё не разу не пробовали
 
Vladimir Baskakov:
Так вы ещё не разу не пробовали

не в коня корм

Dmitry Fedoseev:

не в коня корм

Тут приводили массу примеров из разных источников. Вы пока только клеймите позором
 
Vladimir Baskakov:
Весь мир использует pips , но мы не такие, у нас свой путь...  куда-то.
Все на ММВБ торговать за рубли

Весь мир и наркотики использует. И оружие. И войны ведет.

Мир еще много чего использует.

А, тем не менее, для понимания - говорить надо на одном языке, и с одинаковыми понятиями. Если тебе нравится "пипс", хорошо, но тогда не должно быть никаких "пунктов". Важно четкость и стабильность определения. А не его название.

Georgiy Merts:

Весь мир и наркотики использует. И оружие. И войны ведет.

Мир еще много чего использует.

А, тем не менее, для понимания - говорить надо на одном языке, и с одинаковыми понятиями. Если тебе нравится "пипс", хорошо, но тогда не должно быть никаких "пунктов". Важно четкость и стабильность определения. А не его название.

MQ тоже нравится, использует, а потом говорят это жаргон, не стыкуется что-то
 
Vladimir Baskakov:
MQ тоже нравится, использует, а потом говорят это жаргон, не стыкуется что-то

Почему же "не стыкуется". Потому и "жаргон", что его используют.

Однако, надо остановиться на чем-то одном. Поскольку "пипс" так и непонятно, что это такое - то ли 0,0001, то ли 0,00001, то ли "тик" - то лично для меня пункт более приемлем. И то, приходится уточнять для некоторых, "четырехзначный" или "пятизначный" (хотя, вроде как четырехзнака уже ни у кого и нет)

Georgiy Merts:

Почему же "не стыкуется". Потому и "жаргон", что его используют.

Однако, надо остановиться на чем-то одном. Поскольку "пипс" так и непонятно, что это такое - то ли 0,0001, то ли 0,00001, то ли "тик" - то лично для меня пункт более приемлем. И то, приходится уточнять для некоторых, "четырехзначный" или "пятизначный" (хотя, вроде как четырехзнака уже ни у кого и нет)

Может проще на 10 умножать в коде, чем разделять там пипсы , пункты. Для кодов конечно так удобней. А в жизни pipsy место
