Пункт VS Пипс - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у всех брокеров (в английских версиях сайта) указаны пипсы, и они дробные
вопрос почему?
и почему у МетаКвотов (пипсы) целые числа?
Программы перевода не торгуют придуманными пипсами, и не претендуют на мировое лидерство, там могут быть "милые чебурашки".
Тоже касается и программистов самоучек - они могут думать как захотят.
Но для компании, занимающейся разработкой ПО для трейдинга, это не совсем к лицу.
у всех брокеров (в английских версиях сайта) указаны пипсы, и они дробные
вопрос почему?
и почему у МетаКвотов (пипсы) целые числа?
Потому что, там еще виниловые грампластинки продолжают слушать... боюсь неправильно меня поймете, а разъяснять по этому поводу что-то не очень хочется.
Потому что, там еще виниловые грампластинки продолжают слушать... боюсь неправильно меня поймете, а разъяснять по этому поводу что-то не очень хочется.
Так вы ещё не разу не пробовали
не в коня корм
не в коня корм
Весь мир использует pips , но мы не такие, у нас свой путь... куда-то.
Весь мир и наркотики использует. И оружие. И войны ведет.
Мир еще много чего использует.
А, тем не менее, для понимания - говорить надо на одном языке, и с одинаковыми понятиями. Если тебе нравится "пипс", хорошо, но тогда не должно быть никаких "пунктов". Важно четкость и стабильность определения. А не его название.
Весь мир и наркотики использует. И оружие. И войны ведет.
Мир еще много чего использует.
А, тем не менее, для понимания - говорить надо на одном языке, и с одинаковыми понятиями. Если тебе нравится "пипс", хорошо, но тогда не должно быть никаких "пунктов". Важно четкость и стабильность определения. А не его название.
MQ тоже нравится, использует, а потом говорят это жаргон, не стыкуется что-то
Почему же "не стыкуется". Потому и "жаргон", что его используют.
Однако, надо остановиться на чем-то одном. Поскольку "пипс" так и непонятно, что это такое - то ли 0,0001, то ли 0,00001, то ли "тик" - то лично для меня пункт более приемлем. И то, приходится уточнять для некоторых, "четырехзначный" или "пятизначный" (хотя, вроде как четырехзнака уже ни у кого и нет)
Почему же "не стыкуется". Потому и "жаргон", что его используют.
Однако, надо остановиться на чем-то одном. Поскольку "пипс" так и непонятно, что это такое - то ли 0,0001, то ли 0,00001, то ли "тик" - то лично для меня пункт более приемлем. И то, приходится уточнять для некоторых, "четырехзначный" или "пятизначный" (хотя, вроде как четырехзнака уже ни у кого и нет)