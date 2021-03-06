Пункт VS Пипс - страница 164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Консерваторы упёрлись в пункты, логики отчуждения пипсов - никакой.
Ничто не мешает сделать устойчивым термин "пипс" в конкретном смысловом значении - пятизнак. И всем понятно, и всем удобно.
Логика вещей уже говорит о том, что пора бы уже основательно употреблять два термина.
Так и я о том же, либо "п" либо "пп"
Ну или пункт либо пипс
Так и я о том же, либо "п" либо "пп"
Ну или пункт либо пипс
Да, кстати, "п" и "пп" – удобный вариант
Так конечно. В слове пункт 1 буква "п", а в слове "пипс" две буквы п.
Но это уже совсем по простому, даже ребенок поймет.
В общем так и решим. Пункты -по 4 знаку, пипсы по 5 знаку.
Нужно использовать то, что использует весь мир, и не прибиваться к кучке околофорексников
пункт==пип(pip). Нет и не может быть никаких 5 знаков, или чего-то другого. Все биржи и дилинги принимают 5-й знак как есть, то есть 1/10 от пункта/пипса
Можно даже посмотреть цену открытия и текущую, заработок ~215.7 пипок.
Кратко и ясно
Так конечно. В слове пункт 1 буква "п", а в слове "пипс" две буквы п.
Но это уже совсем по простому, даже ребенок поймет.
В общем так и решим. Пункты -по 4 знаку, пипсы по 5 знаку.
А как быть к примеру с USDJPY ? )
А как быть к примеру с USDJPY ? )
А в чем вопрос то? Я понять не могу.
А в чем вопрос то? Я понять не могу.
В том что там и не 4 и не 5 )
Ivan Butko:
Ничто не мешает сделать устойчивым термин "пипс" в конкретном смысловом значении - пятизнак. И всем понятно, и всем удобно.
А как быть к примеру с USDJPY ? )
Так всё видно, мелким 1/10 часть от пипа
В том что там и не 4 и не 5 )
Так тогда и пишите что в п. Какие проблемы мы то?