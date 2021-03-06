Пункт VS Пипс - страница 164

Ivan Butko:
Консерваторы упёрлись в пункты, логики отчуждения пипсов - никакой.

Ничто не мешает сделать устойчивым термин "пипс" в конкретном смысловом значении - пятизнак. И всем понятно, и всем удобно.

Логика вещей уже говорит о том, что пора бы уже основательно употреблять два термина.

Так и я о том же, либо "п" либо "пп"

Ну или пункт либо пипс

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, кстати, "п" и "пп" – удобный вариант
 
Ivan Butko:
Так конечно. В слове пункт 1 буква "п", а в слове "пипс" две буквы п.

Но это уже совсем по простому, даже ребенок поймет. 

В общем так и решим. Пункты -по 4 знаку, пипсы по 5 знаку.

 

Нужно использовать то, что использует весь мир, и не прибиваться к кучке околофорексников

пункт==пип(pip). Нет и не может быть никаких 5 знаков, или чего-то другого. Все биржи и дилинги принимают 5-й знак как есть, то есть 1/10 от пункта/пипса

Можно даже посмотреть цену открытия и текущую, заработок ~215.7 пипок.

Кратко и ясно


 
Aleksandr Yakovlev:

А как быть к примеру с USDJPY ? )

 
Aleksey Mavrin:

А в чем вопрос то? Я понять не могу.

 
Aleksandr Yakovlev:

В том что там и не 4 и не 5 )

 

Ivan Butko:
Ничто не мешает сделать устойчивым термин "пипс" в конкретном смысловом значении - пятизнак. И всем понятно, и всем удобно.

Он и так устойчив ) в конкретном и изначальном смысловом значении - 4-знак, но есть толпа упертых баранов - жертв ЕГЭ и русскоязычных рерайтеров, которые почему-то считают пипсы 5-знаком а пункты 4-знак
 
Aleksey Mavrin:

Так всё видно, мелким 1/10 часть от пипа


 
Aleksey Mavrin:

Так тогда и пишите что в п. Какие проблемы мы то?

