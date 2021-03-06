Пункт VS Пипс - страница 106
А вот подолью ещё.
Действительно, существует конфуз в понимании. И я даже знаю, откуда. Две статьи в ниспосланных богом скрижалях современной истины на русском и на английском отличаются, как негр от праклятого белого угнетателя.
Статья на английском всё расставляет по местам: https://en.wikipedia.org/wiki/Percentage_in_point и из неё следует, что point и pip - это две разные вещи.
Статья на русском, которая ей соответствует, всё запутывает к чертям: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) . Сложилось так, что и point и pip в русском переводятся одним словом - пункт. Это не соответствует реальности.
И в статье на английском есть замечание на этот счёт: A pip is sometimes confused with the smallest unit of change in a quote, i.e. the tick size. Currency pairs are often quoted to four decimal places, but the tick size in a given market may be, for example, 5 pips or 1/2 pip.
О чем и речь, это два разных понятия.
Из чтения forexfactory - обычно пользуются пипсами, 5 знак обычно называют point или tick.
