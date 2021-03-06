Пункт VS Пипс - страница 106

Новый комментарий
 

А вот подолью ещё.

Действительно, существует конфуз в понимании. И я даже знаю, откуда. Две статьи в ниспосланных богом скрижалях современной истины на русском и на английском отличаются, как негр от праклятого белого угнетателя.

Статья на английском всё расставляет по местам: https://en.wikipedia.org/wiki/Percentage_in_point и из неё следует, что point и pip - это две разные вещи.

Статья на русском, которая ей соответствует, всё запутывает к чертям: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) . Сложилось так, что и point и pip в русском переводятся одним словом - пункт. Это не соответствует реальности.

И в статье на английском есть замечание на этот счёт: A pip is sometimes confused with the smallest unit of change in a quote, i.e. the tick size. Currency pairs are often quoted to four decimal places, but the tick size in a given market may be, for example, 5 pips or 1/2 pip.

[Удален]  
SeriousRacoon:


О чем и речь, это два разных понятия.
Надо поймать тут какого-нибудь англосаксами и спросить у него, есть разница?
 
Vladimir Baskakov:
О чем и речь, это два разных понятия.
Надо поймать тут какого-нибудь англосаксами и спросить у него, есть разница?
Из чтения forexfactory - обычно пользуются пипсами, 5 знак обычно называют point или tick.
 
SeriousRacoon:
Из чтения forexfactory - обычно пользуются пипсами, 5 знак обычно называют point или tick.
А ещё у машинки есть колесики. Те, на которых катится, и то, за которое держаться нужно. Всё остальное в ней - штучки.
 
Artyom Trishkin:
А ещё у машинки есть колесики. Те, на которых катится, и то, за которое держаться нужно. Всё остальное в ней - штучки.

Идёт наркоман, видит в песочнице мальчик плачет. Подходит и спрашивает:

- Ты что плачешь?

- Машинку потерял.

Наркоман подаёт ему шприц...

- Держи, вот тебе и машинка.

Мальчик смотрит на шприц, крутит его...

- А колёсики где?

Наркоман подаёт таблетки...

На тебе и колёсики. Вымогатель несчастный.

 
Artyom Trishkin:
А ещё у машинки есть колесики. Те, на которых катится, и то, за которое держаться нужно. Всё остальное в ней - штучки.
Не, не убедительно. Нужно было апеллировать к тому, что tick - это ещё и "клещ", а они совсем маленькие )))
 
SeriousRacoon:
Не, не убедительно. Нужно было апеллировать к тому, что tick - это ещё и "клещ", а они совсем маленькие )))

Ну все, дали пищу, ждем вторую волну - про клеща и все с этим связанное.

 
Dmitry Fedoseev:

Ну все, дали пищу, ждем вторую волну - про клеща и все с этим связанное.

Я вчера сидел с лосём -
Зацепило стоп клещом!

Даёшь две соточки! ))

 
SeriousRacoon:

Я вчера сидел с лосём -
Зацепило стоп клещом!

Даёшь две соточки! ))

Бывает и противоположное. Как назвать не знаю. Чем здесь зацепило тейк?


[Удален]  
Просмотрел штук пять сервисов мониторинга, везде pips pips pips, нету Point, нигде
1...99100101102103104105106107108109110111112113...169
Новый комментарий