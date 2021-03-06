Пункт VS Пипс - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опрос ещё не закончился, но лично моё мнение - пункт, это пункт (ни взять, ни дать), а пипс, это что-то типа чебурашки (не то милый, не то страшный, не то страшно милый).
Есть мнение переименовать пипс в смч (страшно милый чебурах) и трактовать его как кому вздумается ))))))))))П.С. Само собой, это субъективное мнение, возможны варианты: МЧ, СЧ, или своё...
Опрос ещё не закончился, но лично моё мнение - пункт, это пункт (ни взять, ни дать), а пипс, это что-то типа чебурашки (не то милый, не то страшный, не то страшно милый).
Есть мнение переименовать пипс в смч (страшно милый чебурах) и трактовать его как кому вздумается ))))))))))П.С. Само собой, это субъективное мнение, возможны варианты: МЧ, СЧ, или своё...
Вот все эти милые чебурашки и берутся от непомерной любви нового поколения использовать непонятные, но модные западные словечки. Доходит до казусов. Но о них - в юмор (хотя и тут не менее смешно конечно).
Вот все эти милые чебурашки и берутся от непомерной любви нового поколения использовать непонятные, но модные западные словечки. Доходит до казусов. Но о них - в юмор (хотя и тут не менее смешно конечно).
это вы про сервис Сигналы?согласен, что там это слово, в этом формате, не уместно
в котором начали писать "милые чебурашки", вместо point?
В качестве примера употребления в MT:
пример хорош - только 5pips это что 50пунктов? или как?
или что между красной и синей линиями - на вашей картинке с лева
пример хорош - только 5pips это что 50пунктов? или как?
или что между красной и синей линиями - на вашей картинке с лева
если или - то Bid & Ask, что вы можете видеть и в оцифровке )
5 pipsов это 1/2 pointa
это не так в МТ.
Для другого типа ордера вы увидите, что point равен pips.
point=_Point )
https://www.mql5.com/ru/docs/predefined/_point
5 pipsов это 1/2 pointa
Может уже хорош людям голову дурить? Ваши понятия о пипсе - это исключительно Ваша придурь (глюк, белочка), ничего общего с реальностью не имеющая.
В качестве примера употребления в MT:
это тоже неправильное употребление.
В МТ нигде нет описания понятия pips, потому что никто из разработчиков не понимает этого термина)
pips - это большие циферки
pips - это статическая величина, как метр или килограмм. И эта величина неизменна, потому как это мерило всего в финансовом мире.
При увеличении точности котирования (добавлении знаков), этот pips остается таким же - постоянным.
1.2584
1.25841
1.258412
103.25
103.253
103.2534
Может уже хорош людям голову дурить? Ваши понятия о пипсе - это исключительно Ваша придурь (глюк, белочка), ничего общего с реальностью не имеющая.