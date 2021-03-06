Пункт VS Пипс - страница 47

Опрос ещё не закончился, но лично моё мнение - пункт, это пункт (ни взять, ни дать), а пипс, это что-то типа чебурашки (не то милый, не то страшный, не то страшно милый).

Есть мнение переименовать пипс в смч (страшно милый чебурах) и трактовать его как кому вздумается ))))))))))

П.С. Само собой, это субъективное мнение, возможны варианты: МЧ, СЧ, или своё...
 
Сергей Таболин:

Вот все эти милые чебурашки и берутся от непомерной любви нового поколения использовать непонятные, но модные западные словечки. Доходит до казусов. Но о них - в юмор (хотя и тут не менее смешно конечно).

 
Artyom Trishkin:

это вы про сервис Сигналы?
в котором начали писать "милые чебурашки", вместо point?

согласен, что там это слово, в этом формате, не уместно
 

В качестве примера употребления в MT:


Aleksandr Klapatyuk:

пример хорош - только 5pips это что 50пунктов? или как? 

или что между красной и синей линиями - на вашей картинке с лева

5 pipsов это 1/2 pointa
 
Aleksandr Klapatyuk:

если или - то Bid & Ask, что вы можете видеть и в оцифровке )

 
Vladimir Baskakov:
это не так в МТ.

Для другого типа ордера вы увидите, что point равен pips. 

point=_Point )

https://www.mql5.com/ru/docs/predefined/_point

Может уже хорош людям голову дурить? Ваши понятия о пипсе - это исключительно Ваша придурь (глюк, белочка), ничего общего с реальностью не имеющая.

 
Mikhail Dovbakh:

В качестве примера употребления в MT:


это тоже неправильное употребление.
В МТ нигде нет описания понятия pips, потому что никто из разработчиков не понимает этого термина)

pips - это большие циферки

1


pips - это статическая величина, как метр или килограмм. И эта величина неизменна, потому как это мерило всего в финансовом мире.

При увеличении точности котирования (добавлении знаков), этот pips остается таким же - постоянным.

1.2584
1.25841
1.258412

103.25
103.253
103.2534

Добро пожаловать в мониторинг сигналов
