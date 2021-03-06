Пункт VS Пипс - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это в валюте депозита.
ну он же чего то - ведёт расчёт - от пипсов или пунктов?
А какая разница? Если в пипсах, то прибыль в пипсах надо будет умножать на стоимость пипса, если в пунктах, то прибыль в пунктах надо будет умножать на стоимость пункта, а если в чебурашках, то прибыль в чебурашках надо умножать на стоимость чебурашки.
Почему вот этот вопрос так устойчиво игнорируется? Вдрыск ломает вашу реальность?
тоже самое могу у вас спросить?)
вот эти дроби "Вдрыск ломают вашу реальность?"
тоже самое могу у вас спросить?)
вот эти дроби "Вдрыск ломают вашу реальность?"
А где там дробь?
Они просто так решили - подавать данные в таком формате. Может быть эффективный маркетинг, первое о чем возникает вопрос - величина спред, а тут бах - спред полтора пнутка. Если бы написали, что спред 15 - это бы всех напугало. А может быть, они такие хорошие и решили сохранить привычную реальность для своих клиентов.
то есть эта "привычная реальность" во всех банках, у всех брокеров, во всех мониторингах, калькуляторах трейдера - вас совсем не "впечатляет", и не ломает Вдрыск вашу реальность??
то есть эта "привычная реальность" во всех банках, у всех брокеров, во всех мониторингах, калькуляторах трейдера - вас совсем не "впечатляет", и не ломает Вдрыск вашу реальность??
Нужно иногда поднимать глаза, оглядываться вокруг и отдавать себе отчет где вы сейчас находитесь. Наверно в том банке или мониторинге величина пункта 0.0001.
ну - умножать . что вы будите и на что?на пипсы или на пункты в эксперте?
В эксперте буду умножать пункты на стоимость пункта.
А где там дробь?
Хороший вопрос.
то есть эта "привычная реальность" во всех банках, у всех брокеров, во всех мониторингах, калькуляторах трейдера - вас совсем не "впечатляет", и не ломает Вдрыск вашу реальность??
Здесь трейдеров можно на пальцах одной руки сосчитать, все остальные - прогеры-околофорексники со своими забубонами.
тоже самое могу у вас спросить?)
вот эти дроби "Вдрыск ломают вашу реальность?"
есть такие строки "Все почти с ума свихнулись — Даже кто безумен был".
подброшу вам для "анализа" -- может ваш "анализ" станет полнее -- первая картинка с МТ4, вторая с МТ5