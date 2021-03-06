Пункт VS Пипс - страница 58

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:
PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)

Это в валюте депозита.

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну он же чего то - ведёт расчёт - от пипсов или пунктов?

А какая разница? Если в пипсах, то прибыль в пипсах надо будет умножать на стоимость пипса, если в пунктах, то прибыль в пунктах надо будет умножать на стоимость пункта, а если в чебурашках, то прибыль в чебурашках надо умножать на стоимость чебурашки.

 
Dmitry Fedoseev:
Почему вот этот вопрос так устойчиво игнорируется? Вдрыск ломает вашу реальность?

тоже самое могу у вас спросить?)

вот эти дроби  "Вдрыск ломают вашу реальность?"

1

 
Taras Slobodyanik:

тоже самое могу у вас спросить?)

вот эти дроби  "Вдрыск ломают вашу реальность?"


 А где там дробь?

 
Dmitry Fedoseev:

Они просто так решили - подавать данные в таком формате. Может быть эффективный маркетинг, первое о чем возникает вопрос - величина спред, а тут бах - спред полтора пнутка. Если бы написали, что спред 15 - это бы всех напугало. А может быть, они такие хорошие и решили сохранить привычную реальность для своих клиентов.

то есть эта "привычная реальность" во всех банках, у всех брокеров, во всех мониторингах, калькуляторах трейдера - вас совсем не "впечатляет", и не ломает Вдрыск вашу реальность??

 
Taras Slobodyanik:

то есть эта "привычная реальность" во всех банках, у всех брокеров, во всех мониторингах, калькуляторах трейдера - вас совсем не "впечатляет", и не ломает Вдрыск вашу реальность??

Нужно иногда поднимать глаза, оглядываться вокруг и отдавать себе отчет где вы сейчас находитесь. Наверно в том банке или мониторинге величина пункта 0.0001.

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну - умножать . что вы будите и на что?

на пипсы или на пункты в эксперте?

В эксперте буду умножать пункты на стоимость пункта.

 
Dmitry Fedoseev:

 А где там дробь?


Хороший вопрос.

 
Taras Slobodyanik:

то есть эта "привычная реальность" во всех банках, у всех брокеров, во всех мониторингах, калькуляторах трейдера - вас совсем не "впечатляет", и не ломает Вдрыск вашу реальность??

Здесь трейдеров можно на пальцах одной руки сосчитать, все остальные - прогеры-околофорексники со своими забубонами.

 
Taras Slobodyanik:

тоже самое могу у вас спросить?)

вот эти дроби  "Вдрыск ломают вашу реальность?"


есть такие строки "Все почти с ума свихнулись — Даже кто безумен был".

подброшу вам для "анализа" -- может ваш "анализ" станет полнее -- первая картинка с МТ4, вторая с МТ5


1...515253545556575859606162636465...169
Новый комментарий