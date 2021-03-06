Пункт VS Пипс - страница 96
1 доллар? Самому не смешно?
Мне нет, так и есть. Пункт целое и неделимое, он слева
На товарных биржах такое практикуется, но это не наш случай. И в любом случае, это не PIP.
Разницы нет, то же в акциях и индексах. Вы 90 стр. Доказывали что пункт целое.
А цент он и есть целое. Минимальное целое, которое можно пощупать. К тому же он не пункт, а фигура.
Похоже, у половины участников этой дискуссии от фразы " Недавно ЦБ РФ снизил базовую ставку на 0.25 процентного пункта. ", мозг закипит; а фраза соответствует действительности - ставка действительно была снижена Центробанком на 0.25 PIP. )))
Руками просто мало кто торговал на бирже, оттого не знают, что пункт - это 1% от значения фигуры, независимо от того, какой получилась цена одной акции, если лот из 10000 акций продан за 50004 баксов.
как это всё согласуется с текущей дискуссией?
"процентный пункт" равен 1% согласно определению пункта как "минимальное изменение показателя" -- и здесь с записью "0,25 процентного пункта" всё понятно.
в котировках валюты 0,0001 и 0,00001 -- обе котировки это 1 пункт -- 0,0001=1пт и 0,00001=1пт -- или надо уточнять о каком пункте идёт речь.
если котировку 0,0001 назвать например "стандартный пункт, ст.пт" -- то котировка 0,00001=0.1ст.пт=1пт
"фигура" =100 пунктов, а не 1 центу -- или в случае с 5-ти значной котировки -- надо уточнять о каком пункте идёт речь
p.s. т.е. в статистике, калькуляторах трейдера (примеры которых приводили выше) -- названный здесь "дробный пункт" не что иное как выражение изменения 5-ти значной котировки в 4-х значной
Иногда заходить на rbc.ru и cbr.ru. За финансовыми новостями следить.
Покажите хоть одну такую новость из архива.
если следовать терминологии -- если строго понимать аббревиатуру "pip" как "процентный пункт".
то при 4-х значном котировании -- когда говорили "1 пункт", то понимали именно "1 процентный пункт" и имело место 1пт =1пип =1 процентый пункт.
тогда после введения в практику 5-ти значного котирования -- если "1 пункт" понимать как 0,00001, то 1 pip = 10 пунктов -- если "1 пункт" понимать как процентный пункт, то тогда корректно выражать пункты дробными до десятичного знака.