Пункт VS Пипс - страница 117
Неа, это будет изменение на один тик, который приведён к целочисленному виду ))
Что, что? А вы о чем?
Ваши утверждения весьма и весьма некорректны. Не только здесь. Люди же читают ветки. Особенно модераторы. И видят вашу компетенцию.
Почитайте:
Один тик стоит для вас $31.25
На скрине, в одном пункте 32 TickSize !
А как это соотносится с табличкой справа, в которой реальные котировки показаны?
А там вообще интересно очень:
Во-первых, что за UNCH? Даже Гугл-переводчик на знает.
И сам формат числе с апострофом - это дюймы или доли дюймов? Или минуты? Что это?
А в графе Last видим на конце 1, 7, 5 - это никак не кратно 0,004.
А как это соотносится с табличкой справа, в которой реальные котировки показаны?
Да пойми же, когда 32 тика(TickSize) пройдёт, изменится один пункт.
Пройдёт ещё 32 тика, следующий пункт.
У других инструментов другое количество тиков к примеру есть 320.
Цена пройдёт 320 TickSize это значит цена прошла один пункт.
Treasure - это же сокровища. То есть драгоценности. То есть драгоценные металлы, а может еще и камни)) Может там все в каратах? Ааа... наверно в унциях.
Но нам-то что до этих каратов и унций?И что нам теперь плясать вокруг унций и каратов?
У меня нет проблем с пониманием, когда есть достаточно информации для правильного вывода.
Treasure - это же сокровища. То есть драгоценности. То есть драгоценные металлы, а может еще и камни)) Может там все в каратах? Ааа... наверно в унциях.
Трежериc это американские казначейские облигации ))
А есть фьючерс на эти казначейские облигации )) производный актив.
А что за UNCH? Что за апострофы?
UNCH - это наверно то, что в табличке слева названо пунктом?