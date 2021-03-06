Пункт VS Пипс - страница 117

Roman:

Неа, это будет изменение на один тик, который приведён к целочисленному виду ))

Что, что?  А вы о чем?

 
Roman:

Неа, это будет изменение на один тик, который приведён к целочисленному виду ))

Ваши утверждения весьма и весьма некорректны. Не только здесь. Люди же читают ветки. Особенно модераторы. И видят вашу компетенцию.

Почитайте:

На скрине, в одном пункте 32 TickSize !
Один тик стоит для вас $31.25
Roman:
На скрине, в одном пункте 32 TickSize !

А как это соотносится с табличкой справа, в которой реальные котировки показаны?

 

А там вообще интересно очень:

 

Во-первых, что за UNCH? Даже Гугл-переводчик на знает. 

И сам формат числе с апострофом - это дюймы или доли дюймов? Или минуты? Что это?

А в графе Last видим на конце 1, 7, 5 -  это никак не кратно 0,004.

 
Dmitry Fedoseev:

А как это соотносится с табличкой справа, в которой реальные котировки показаны?

Да пойми же, когда 32 тика(TickSize) пройдёт, изменится один пункт.
Пройдёт ещё 32 тика, следующий пункт. 

У других инструментов другое количество тиков к примеру есть 320.
Цена пройдёт 320 TickSize это значит цена прошла один пункт.

 

Treasure - это же сокровища. То есть драгоценности. То есть драгоценные металлы, а может еще и камни)) Может там все в каратах? Ааа... наверно в унциях.

Но нам-то что до этих каратов и унций?

И что нам теперь плясать вокруг унций и каратов?
 
Roman:

Да пойми же, когда 32 тика(TickSize) пройдёт, изменится один пункт.
Пройдёт ещё 32 тика, следующий пункт. 

У других инструментов другое количество тиков к примеру есть 320.
Цена пройдёт 320 TickSize это значит цена прошла один пункт.

У меня нет проблем с пониманием, когда есть достаточно информации для правильного вывода.

 
Dmitry Fedoseev:
Treasure - это же сокровища. То есть драгоценности. То есть драгоценные металлы, а может еще и камни)) Может там все в каратах? Ааа... наверно в унциях.

Трежериc это американские казначейские облигации ))
А есть фьючерс на эти казначейские облигации )) производный актив.

 
Roman:

Трежериc это американские казначейские облигации ))
А есть фьючерс на эти казначейские облигации )) производный актив.

А что за UNCH? Что за апострофы?

UNCH - это наверно то, что в табличке слева названо пунктом?

