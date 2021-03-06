Пункт VS Пипс - страница 120
Размер метра - 100см., 1000мм.
Размер тиксайза - ?????
Там некая единица делится или на 32, или на 8 и на 32 (на 256), или на 4 и 32 (на 128). Ну вот так там решили.
А зачем ты мне это говоришь? Ты читал что я говорю?
Имеет соответствующий идентификатор SYMBOL_POINT функции SymbolInfoDouble().
Судя по описаниям - расчётная величина, которую можно получить при помощи мат.вычислений в MQL. Любой трейдер может рассчитать своё значение pip для себя при помощи MQL, и использовать его в соответствии со своими представлениями о верности величины, которую по его мнению должен отображать pip.
Соответствующих идентификаторов и функций в MQL никогда не имел, не имеет, и не должен иметь.
Имеет соответствующий идентификатор SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE функции SymbolInfoDouble().
Какие ещё базовые вещи тебе рассказать?
Как бы тут выразиться... Форекс появился до МТ. Вы опять пытаетесь спорить с индустрией. Пипс - просто единица измерения, отраслевой стандарт длины, если угодно. 10 долларов из 100 тысяч. Официальный это стандарт или де-факто - уже не важно, его используют все. The major currencies (except the Japanese yen) are traditionally priced to four decimal places, and a pip is one unit of the fourth decimal point: for dollar currencies this is to 1/100th of a cent.
В документацию, на самом деле, нужно добавить разъясение по этому поводу - что _Point совсем не обязательно равен пипсу. И, кстати, точно так же нужно разъяснить, что используется в пятёрке во встроенном трейлинге - мин. движ цены (тик, _Point) или пипс.
А наличие на скриншоте поинта, равного минимальному знаку тиксайза, не смущает?
Большинство трейдеров будет трейдерить и не догадываться, откуда взялось число 0.00390625, А для вычислений уровней будут использовать Point, равный 0.00000001
Об этом я и говорю, что Point() это старая функция, которая когда то давно определяла один пункт на четырех значной котировке форекс.По этому я и говорил что пункт нужно считать по другому
Разрядность котировок давно изменилась, добавились другие рынки. А функция как называлась Point так и осталась для четырёх знака ))
Но показывать она уже стала другую разрядность, согласно новых разрядностей, и возвращает значение этой разрядности ))
В общем тупо не переименовали название функции во что то другое.
TickSize * 32 / Point()
32 понятно от куда, из спецификации актива, посмотрели сколько тиков в пункте, и применили у себя в коде.
А под Point() теперь понимаем что это разрядность котировки, и не как не иначе.
Да вроде практически везде где в MT написано 'pips' по факту имелся в виду _Point. Наверно переводчик поумничал. Никакого разъяснения про пипсы или пипетты не нужно, просто заменить pips -> points и всё станет в рамки поинтовых определений в MT
Лучше добавить, это не сложно - всего 1 предложение.
Пипетки не прижились чот. Есть же клещи, чем пипетки хуже )))
Да смысл в том,что хоть 1 пункт на 4 знаков будет спредом. На 4 знаках ка не крути за тоже самое время (особенно это видно на м1) не получиться так пипсануть как на 5 знаках.
Ну блин 1.0001 или 1.00001
Правельно сказал модератор более точнее,более информативней.и нет скачков
Вы вот прежде, чем выкладывать Ваши фантазии - крепили бы скрин экрана с пипсовочными сделками... чтоли... было бы веселее.
Условно, на пятизнаке 0,7 пипсов спред, на четырех-знаке 1 пипс. Где тут УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШЕЕ поле для скальпа?
Распишите с примерами из реала.
ЕСЛИ НЕТ - ДЕРЖИТЕ ВАШИ ФАНТАЗИИ ПРИ СЕБЕ - ОНИ ЗДЕСЬ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ.
.
Ещё раз, размер тиксайза определяет биржа.
В чём она его определяет? В каких единицах? В пипсах, пунктах, жмуриках, чебурахах или ещё в чём?
Конкретный вопрос. Хочу услышать конкретный ответ.
В долях пункта )
Нет не в долях пункта.
Как бы да тик это доля пункта, но вопрос был о другом, о размере этой доли, из чего образовывается этот размер.
Я вопрос понял.
Смотри, в нашем случае это товарная биржа, где торгуются реальные товары с поставкой этого товара.
Драг металлы, Зерновые, Валюты, Энергетика, Мясо, Гос облигации, Какао, Апельсиновый сок, Сахар, Хлопок и т.д. и т.д.
У каждого товара по условию контракта, есть определённая мера, за один контракт.
Чтоб было понятней, это как на форекс, за 1 лот торгуется 100 000 базовой валюты, реальной валюты которой обмениваются банки.
Так и тут, в одном контракте прописано условиями биржи определённое количество товара.
Из этого количества товара и рассчитывается биржей минимальный размер.
Если это рынок валют, то в валюте, если драг металлы, то в унциях, если рынок зерновых то в бушелях, если энергия, то в баррелях и т.д.
По каким то своим формулам биржа всё это считает, и выводит этот минимальный размер тика.
Всё это есть в спецификации контракта на сайте биржи, для каждого товара.
В общем это какая то часть товара.