Сергей Таболин:

Размер метра - 100см., 1000мм.

Размер тиксайза - ?????

Там некая единица делится или на 32, или на 8 и на 32 (на 256), или на 4 и 32 (на 128). Ну вот так там решили. 

 
Artyom Trishkin:

А зачем ты мне это говоришь? Ты читал что я говорю?

  • Пункт - минимальная и неделимая градация котировки, возвращается в MQL соответствующей функцией Point(). Всегда соответствует самому последнему знаку после запятой.
    Имеет соответствующий идентификатор SYMBOL_POINT функции SymbolInfoDouble().
  • "Пипс" - сленговое выражение (в русском языке отсутствует и является англицизмом), пришедшее из англоязычного сегмента, и каждый русскоговорящий трактует его почему-то по-своему, что показала данная ветка.
    Судя по описаниям - расчётная величина, которую можно получить при помощи мат.вычислений в MQL. Любой трейдер может рассчитать своё значение pip для себя при помощи MQL, и использовать его в соответствии со своими представлениями о верности величины, которую по его мнению должен отображать pip.
    Соответствующих идентификаторов и функций в MQL никогда не имел, не имеет, и не должен иметь.
  • Тик - событие изменения цены инструмента.
  • Размер тика - минимальное изменение цены инструмента. Часто соответствует пункту, но может, и не обязан соответствовать значению пункта. Значение можно получить в MQL.
    Имеет соответствующий идентификатор SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE функции SymbolInfoDouble().

Какие ещё базовые вещи тебе рассказать?

Как бы тут выразиться... Форекс появился до МТ. Вы опять пытаетесь спорить с индустрией. Пипс - просто единица измерения, отраслевой стандарт длины, если угодно. 10 долларов из 100 тысяч. Официальный это стандарт или де-факто - уже не важно, его используют все. The major currencies (except the Japanese yen) are traditionally priced to four decimal places, and a pip is one unit of the fourth decimal point: for dollar currencies this is to 1/100th of a cent.

В документацию, на самом деле, нужно добавить разъясение по этому поводу - что _Point совсем не обязательно равен пипсу. И, кстати, точно так же нужно разъяснить, что используется в пятёрке во встроенном трейлинге - мин. движ цены (тик, _Point) или пипс.

 
Dmitry Fedoseev:

А наличие на скриншоте поинта, равного минимальному знаку тиксайза, не смущает?

Большинство трейдеров будет трейдерить и не догадываться, откуда взялось число 0.00390625,  А для вычислений уровней будут использовать Point, равный 0.00000001

Об этом я и говорю, что Point() это старая функция, которая когда то давно определяла один пункт на четырех значной котировке форекс.
Разрядность котировок давно изменилась, добавились другие рынки. А функция как называлась Point так и осталась для четырёх знака ))
Но показывать она уже стала другую разрядность, согласно новых разрядностей, и возвращает значение этой разрядности ))
В общем тупо не переименовали название функции во что то другое.

По этому я и говорил что пункт нужно считать по другому
TickSize * 32 / Point()

32 понятно от куда, из спецификации актива, посмотрели сколько тиков в пункте, и применили у себя в коде.
А под Point() теперь понимаем что это разрядность котировки, и не как не иначе.
 
SeriousRacoon:

В документацию, на самом деле, нужно добавить разъясение по этому поводу - что _Point совсем не обязательно равен пипсу. И, кстати, точно так же нужно разъяснить, что используется в пятёрке во встроенном трейлинге - мин. движ цены (тик, _Point) или пипс. 

Да вроде практически везде где в MT написано 'pips' по факту имелся в виду _Point. Наверно переводчик поумничал. Никакого разъяснения про пипсы или пипетты не нужно, просто заменить pips -> points и всё станет в рамки поинтовых определений в MT

 
Alexander Puzanov:

Да вроде практически везде где в MT написано 'pips' по факту имелся в виду _Point. Наверно переводчик поумничал. Никакого разъяснения про пипсы или пипетты не нужно, просто заменить pips -> points и всё станет в рамки поинтовых определений в MT

Лучше добавить, это не сложно - всего 1 предложение.

Пипетки не прижились чот. Есть же клещи, чем пипетки хуже )))

 
Forex2424:
Да смысл в том,что хоть 1 пункт на 4 знаков будет спредом. На 4 знаках ка не крути за тоже самое время (особенно это видно на м1) не получиться так пипсануть как на 5 знаках.
Forex2424:
Ну блин 1.0001 или 1.00001
Forex2424:
Правельно сказал модератор более точнее,более информативней.и нет скачков

Вы вот прежде, чем выкладывать Ваши фантазии - крепили бы скрин экрана с пипсовочными сделками... чтоли... было бы веселее.

Условно, на пятизнаке 0,7 пипсов спред, на четырех-знаке 1 пипс. Где тут УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШЕЕ поле для скальпа? 

Распишите с примерами из реала. 

ЕСЛИ НЕТ - ДЕРЖИТЕ ВАШИ ФАНТАЗИИ ПРИ СЕБЕ - ОНИ ЗДЕСЬ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ.

Roman:

Ещё раз, размер тиксайза определяет биржа.

В чём она его определяет? В каких единицах? В пипсах, пунктах, жмуриках, чебурахах или ещё в чём?

Конкретный вопрос. Хочу услышать конкретный ответ.

 
Сергей Таболин:

Конкретный вопрос. Хочу услышать конкретный ответ.

В долях пункта )

 
TheXpert:

В долях пункта )

Нет не в долях пункта.
Как бы да тик это доля пункта, но вопрос был о другом, о размере этой доли, из чего образовывается этот размер. 
Я вопрос понял.

Сергей Таболин:

В чём она его определяет? В каких единицах? В пипсах, пунктах, жмуриках, чебурахах или ещё в чём?

Конкретный вопрос. Хочу услышать конкретный ответ.

Смотри, в нашем случае это товарная биржа, где торгуются реальные товары с поставкой этого товара.
Драг металлы, Зерновые, Валюты, Энергетика, Мясо, Гос облигации, Какао, Апельсиновый сок, Сахар, Хлопок и т.д. и т.д.
У каждого товара по условию контракта, есть определённая мера, за один контракт.
Чтоб было понятней, это как на форекс, за 1 лот торгуется 100 000 базовой валюты, реальной валюты которой обмениваются банки.
Так и тут, в одном контракте прописано условиями биржи определённое количество товара.
Из этого количества товара и рассчитывается биржей минимальный размер.
Если это рынок валют, то в валюте, если драг металлы, то в унциях, если рынок зерновых то в бушелях, если энергия, то в баррелях и т.д.
По каким то своим формулам биржа всё это считает, и выводит этот минимальный размер тика.
Всё это есть в спецификации контракта на сайте биржи, для каждого товара. 
В общем это какая то часть товара.

