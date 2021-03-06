Пункт VS Пипс - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
15 лет назад у брокеров были только 4х значные счета и только после 2008 года многие стали предлагать счета с 5 знаками под предлогом удобства.
С тех пор стал появляться термин для отличия стандартных пунктов от не стандартных.
Но к сожалению многие гуру трейдинга и программирования называют вещи другими именами и тем самым учат других полному бреду...
Почитайте ресурсы которым больше 10 - 15 лет и все сами поймете, вот только в собственных ошибках признаться не легко....
От этого смысл слова "минимальное" не изменился.
От этого смысл слова "минимальное" не изменился.
Я правильно понял что для Вас 20 пунктов прибыли на 4х значном счете равны прибыли 20 пунктам на 5и значном счете ?
Я правильно понял что для Вас 20 пунктов прибыли на 4х значном счете равны прибыли 20 пунктам на 5и значном счете ?
мдяя, практически все отписавшиеся не отличают процентный пункт от минимального пункта в терминале(
и это жеж модераторы форума, и разработчики у которых рейтинг больше 100К.
В МТ4 и МТ5 существуют только пункты как минимально-возможное изменение цены, а процентных пунктов нет совсем.
https://www1.oanda.com/forex-trading/learn/getting-started/pips
PRICE INTEREST POINT (PIP)
Для него да походу, я уже и пример привёл и все равно - Ичего?
Кажется вы даже не врубаетесь о чем идет разговор и будете спорить о чем угодно и как угодно, лишь бы противоречить, даже самому себе, как сейчас.
Я правильно понял что для Вас 20 пунктов прибыли на 4х значном счете равны прибыли 20 пунктам на 5и значном счете ?
И вот вы сейчас тоже себе противоречите, или не поняли о чем я здесь пишу.
Я правильно понял что для Вас 20 пунктов прибыли на 4х значном счете равны прибыли 20 пунктам на 5и значном счете ?
А я правильно понял? Для вас "пункт" и "прибыль" - одно и то же? Как и зелёное с мокрым? ))))))))
Points (согласно терминалу)
Кажется вы даже не врубаетесь о чем идет разговор и будете спорить о чем угодно и как угодно, лишь бы противоречить, даже самому себе, как сейчас.
В чем противоречие? Пункт- четвёртый знак, пипс - пятый. Проще пареной репы
Пункт - последний знак котировки.
Когда сделают 8 знаков после запятой, то пунктом будет именно восьмой знак. И никак иначе. Никаких мини, микро и т.д. пипсов не будет.