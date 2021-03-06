Пункт VS Пипс - страница 7

Vladimir Pastushak:

15 лет назад у брокеров были только 4х значные счета и только после 2008 года многие стали предлагать счета с 5 знаками под предлогом удобства.

С тех пор стал появляться термин для отличия стандартных пунктов от не стандартных.

Но к сожалению многие гуру трейдинга и программирования называют вещи другими именами и тем самым учат других полному бреду...

Почитайте ресурсы которым больше 10 - 15 лет и все сами поймете, вот только в собственных ошибках признаться не легко....

От этого смысл слова "минимальное" не изменился.

 
Dmitry Fedoseev:

Я правильно понял что для Вас 20 пунктов прибыли на 4х значном счете равны прибыли 20 пунктам на 5и значном счете ?

Vladimir Pastushak:

Для него да походу, я уже и пример привёл и все равно - Ичего?
 
Taras Slobodyanik:

мдяя, практически все отписавшиеся не отличают процентный пункт от минимального пункта в терминале(

и это жеж модераторы форума, и разработчики у которых рейтинг больше 100К.


  • есть "процентные пункты" - pips - percentage in point - условия брокеров указываются в этих пунктах
  • есть "минимально-возможное изменение цены" - points - советники работают с этими пунктами

В МТ4 и МТ5 существуют только пункты как минимально-возможное изменение цены, а процентных пунктов нет совсем.

https://www1.oanda.com/forex-trading/learn/getting-started/pips

PRICE INTEREST POINT (PIP)

eще одна точка зрения и перевода термина))
Vladimir Baskakov:
Для него да походу, я уже и пример привёл и все равно - Ичего?

Кажется вы даже не врубаетесь о чем идет разговор и будете спорить о чем угодно и как угодно, лишь бы противоречить, даже самому себе, как сейчас. 

 
Vladimir Pastushak:

И вот вы сейчас тоже себе противоречите, или не поняли о чем я здесь пишу.

Vladimir Pastushak:

А я правильно понял? Для вас "пункт" и "прибыль" - одно и то же? Как и зелёное с мокрым? ))))))))

 

Points (согласно терминалу)

poins

Dmitry Fedoseev:

В чем противоречие? Пункт- четвёртый знак, пипс - пятый. Проще пареной репы
Vladimir Baskakov:
Пункт - последний знак котировки.

Когда сделают 8 знаков после запятой, то пунктом будет именно восьмой знак. И никак иначе. Никаких мини, микро и т.д. пипсов не будет.

