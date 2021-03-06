Пункт VS Пипс - страница 153
1 pip это постоянная величина:
1 доллар
1 баррель
1 цент
1 йена
1 евроцент
1 копейка
и точность котрования (point МТ) к нему не имеет отношения
Тогда зачем вы тащите это пип на форекс?
потому что нет других Пунктов
point МТ - это не Пункт, это технический термин, шкала инструмента
Везде пункт - это термин.
Других пунктов сколько угодно, загляните в словарь. Давайте еще о глаголе get...
я не тащу, это MQ начали его продвигать.
еще раз: Если бы MQ не начали употреблять слово pips вместо points, то к ним бы не было вопросов, совсем.
Уже была.
спс.
ГОСПОДА - об чем речь??? Когда все уже заголосовано и отвечено!!!
спс.
буквально пост выше
еще раз: Если бы MQ не начали употреблять слово pips вместо points, то к ним бы не было вопросов, совсем.
Речь о том что в терминале (и на сайте в Сигналах) появился термин pips, который нигде не описан (ни в документации сайта, ни в хелпах терминала).
Вопрос - для чего вводить новое (неопределенное) понятие в терминал?
И почему, значение этого нового pips-а, не соответствует значению pips-ов у других брокеров и мониторингов?
да. спс. Я этот пост видал...
Вместе с тем решил - конкретизировать итоги... :-)П.С. Даже я его уже видал - но потом. Сначала - решил продолжить чтение с ответами с постов, на которых закончил...
Андрей, это твой что-ли дневник?))))))
Про пункты или пипсы спорить бесполезно - пользователь видит текст и не понимает о чём речь:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Experts: Grid Template EA
Kenneth Parling, 2019.11.09 18:51
I think as is, the description for each input is quite self explanatory and already present
Понял он только после объяснения, когда добавили слово "... дистанция ..."
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Experts: Grid Template EA
Kenneth Parling, 2019.11.09 19:14
Magic number - Unique order identifier number
Order comment - Each executed order will have this unique comment string attached to it
Static lots size - Fixed contract size of the order(s)
Money Management - Use automatic contract size calculation(true) or use a fixed contract size(false)
Risk % - How much percentage of account funds to be used in each trade
Take profit in pips - Order take profit in pips where 1 pip is equal to 10 points
Stop loss - Order stop loss in pips where 1 pip is equal to 10 points
Distance from price in pips - Offset distance from price for pending order execution in pips (1 pip = 10 points)
Step between grid orders in pips - Space (step) between each placed order in the grid in pips (1 pip= 10 points)
Amount of grid orders - Number of desired orders in the grid - if 5 set,then you get 5 in each direction (10)
Pending order expiration after xx hours - Expiration timer of pending orders - Order gets deleted after this xx amount of time if they haven't got hit