Пункт VS Пипс - страница 153

Taras Slobodyanik:

1 pip это постоянная величина:

1 доллар
1 баррель
1 цент
1 йена
1 евроцент
1 копейка

и точность котрования (point МТ) к нему не имеет отношения

Тогда зачем вы тащите это пип на форекс?

 
Taras Slobodyanik:

потому что нет других Пунктов

point МТ - это не Пункт, это технический термин, шкала инструмента

Везде пункт - это термин.

Других пунктов сколько угодно, загляните в словарь. Давайте еще о глаголе get...

 
Dmitry Fedoseev:

Тогда зачем вы тащите это пип на форекс?

я не тащу, это MQ начали его продвигать.

еще раз: Если бы MQ не начали употреблять слово pips вместо points, то к ним бы не было вопросов, совсем.

 
Сергей Таболин:

Уже была.

спс. 

ГОСПОДА - об чем речь??? Когда все уже заголосовано и отвечено!!! 

 
Roman Shiredchenko:

спс. 

ГОСПОДА - об чем речь??? Когда все уже заголосовано и отвечено!!! 

буквально пост выше

еще раз: Если бы MQ не начали употреблять слово pips вместо points, то к ним бы не было вопросов, совсем.

Речь о том что в терминале (и на сайте в Сигналах) появился термин pips, который нигде не описан (ни в документации сайта, ни в хелпах терминала).
Вопрос - для чего вводить новое (неопределенное) понятие в терминал?
И почему, значение этого нового pips-а, не соответствует значению pips-ов у других брокеров и мониторингов?

Taras Slobodyanik:
Кто-то где-то когда-то явно напортачил.
 
Taras Slobodyanik:

да. спс. Я этот пост видал... 

Вместе с тем решил - конкретизировать итоги... :-)

П.С. Даже я его  уже видал - но потом. Сначала - решил продолжить чтение с ответами с постов, на которых закончил... 
 
 
 
Andrey F. Zelinsky:
 

Андрей, это твой что-ли дневник?))))))

 

Про пункты или пипсы спорить бесполезно - пользователь видит текст и не понимает о чём речь:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Experts: Grid Template EA

Kenneth Parling, 2019.11.09 18:51

I think as is, the description for each input is quite self explanatory and already present

clear


Понял он только после объяснения, когда добавили слово "... дистанция ..."

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Experts: Grid Template EA

Kenneth Parling, 2019.11.09 19:14

Magic number - Unique order identifier number

Order comment - Each executed order will have this unique comment string attached to it

Static lots size - Fixed contract size of the order(s)

Money Management - Use automatic contract size calculation(true) or use a fixed contract size(false)

Risk % - How much percentage of account funds to be used in each trade

Take profit in pips - Order take profit in pips where 1 pip is equal to 10 points

Stop loss - Order stop loss in pips where 1 pip is equal to 10 points

Distance from price in pips - Offset distance from price for pending order execution in pips (1 pip = 10 points)

Step between grid orders in pips - Space (step) between each placed order in the grid in pips (1 pip= 10 points)

Amount of grid orders - Number of desired orders in the grid - if 5 set,then you get 5 in each direction (10)

Pending order expiration after xx hours - Expiration timer of pending orders - Order gets deleted after this xx amount of time if they haven't got hit


