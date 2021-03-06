Пункт VS Пипс - страница 94
Линейку возьмите в руки, и поизучайте её внимательно - там всё написано.
Сантиметр не становится миллиметром когда вы внутри сантиметра вдруг обнаружите миллиметры.
Равно как и дециметр не станет сантиметром при обнаружении вами внутри него сантиметров, и т.д.
Метр - это то расстояние, на которое вы отлетаете получая пендель. Кроме метров у вас нет иных мер измерения.
Вам влупили пендель, и вы отлетели на расстояние в один метр - на один пункт (так как нет у вас иных мер измерения)
Теперь ввели сантиметры, и в расстоянии один метр стало 100 пунктов. Расстояние при этом не стало больше - оно и осталось расстоянием в один метр.
И при получении пенделя вы точно так же отлетели на расстояние в один метр, но теперь уже - на сто пунктов. Потому, что теперь вы можете измерять расстояние с точностью в 10 раз лучше.
но Метр ведь остался тем же верно? )
а теперь, по аналогии покажите Метр в Терминале)
минимальный пункт есть... а куда делся Метр?
пс. у всех Метр есть, но в МТ его уже нету, как так?
но Метр ведь остался тем же верно? )
а теперь, по аналогии покажите Метр в Терминале)минимальный пункт есть... а куда делся Метр?
Пункт - это то, насколько цена может измениться минимально.
...
пс. у всех Метр есть, но в МТ его уже нету, как так?
Почему нету? Отмерьте Ctrl+F. Всё зависит от того, каково расстояние в одном пункте. Если метр, то пункт - это метр. Если 10 см, то метр - это 10 пунктов. Вот и отмеряйте. В зависимости от доступной вам градации.
Пункт - это то, насколько цена может измениться минимально.
я ничего не имею против минимального пункта.
Вопрос в том что есть и дробный Пункт (пипс), и его нет в терминале (или Сигналах).
То есть во всем мире Метр есть, а в МТ остался только минимальный пункт.
я ничего не имею против минимального пункта.
Вопрос в том что есть и дробный Пункт (пипс), и его нет в терминале (или Сигналах).
То есть во всем мире Метр есть, а в МТ остался только минимальный пункт.
я ничего не имею против минимального пункта.
Вопрос в том что есть и дробный Пункт (пипс), и его нет в терминале (или Сигналах).
То есть во всем мире Метр есть, а в МТ остался только минимальный пункт.
Вот, те, кто ввели это дробный пункт, если бы они знали, как у людей будет башню от него сносить, не стали бы этого делать, абсолютно уверен.
Там, где он (дробный пункт) встречается, вполне понятно почему он там такой и зачем. Но оказывается не всем понятно... Беда ппц.
я тоже)
теперь вот смотрим скриншоты от MQ -- 1 Метр = 1 пункт (вне зависимости от точности)
я тоже)
теперь вот смотрим скриншоты от MQ -- 1 Метр = 1 пункт
Опять совершенно не понятно, что вы хотите сказать.
Опять совершенно не понятно, что вы хотите сказать.
аналогию с секундой вы поняли?
хочу сказать что шкала деления изменилась (добавили разряд) и теперь 1 сек стала равна 0,1 сек
аналогию с секундой вы поняли?
хочу сказать что шкала деления изменилась (добавили разряд) и теперь 1 сек стала равна 0,1 сек
Когда не было меры длины меньше метра, то смещение цены на метр - это было смещение цены на пункт.
Когда добавили точность в меру длины 0.1 метра, то смещение цены на метр - это смещение на 10 пунктов.
Что тут не понятного?
А те, кто это не понял, до сих пор так и меряют в метрах. И когда цена цена смещается на 15 пунктов, то они вынуждены писать, что цена сместилась на полтора метра - вот вам и дробь.
Но это от того, что они, как и вы, не поняли того, что поменялась точность, и стали дробить свои прежние представления о неделимом. И тут и начался взрыв мозгов и появление идиотских теорий о неких тайных знаниях... и выгоде для хомячков - мол у нас всего-то 1.5 пункта, а у них - аж 15. А это одно и то же.