Пункт VS Пипс - страница 104

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
У вас все абстрактные доводы. 
Поинты слева от запятой, пипсы справа

а с запятой как быть? -- у одних "запятая", у других "точка"

[Удален]  
Nikolay Ivanov:

 блин.... вот вы в советнике пишите что стоплосс=100, а котировка в формате 324.34

Программисту нужно число с сервера 0.01 - то есть пункт, чтобы ваши 100 привести к цене путем умножения

SL = 324.34 - 100 * 0.01

Все..! А тут туфту развели на 100 листов ни о чем  

Я говорю как в мире считается, а не парой программистов .
В мире поинты это целое число, пипсы дроби
 
Vladimir Baskakov:
Я говорю как в мире считается, а не парой программистов .
В мире поинты это целое число, пипсы дроби

В мире пипс и поинт - одно и тоже.

И если вы программисту не объясните как разбирать ваши фантастические дроби приводя их к реальным значениям, то я бы не надеялся на то что биржа вас поймет что вы там задумали.


Вот я слышу это так, цена дробное число, и пипсы дробные, то есть получается чудо-юдо число с 2мя точками и 2мя долями целого.. ну бред бредом, в математике таких чисел нет 

[Удален]  
Nikolay Ivanov:

В мире пипс и поинт - одно и тоже.


Ну вы уж совсем.... Изучите вопрос для начала
 
Vladimir Baskakov:
Ну вы уж совсем.... Изучите вопрос для начала

 ой, какой тяжелый случай, это синонимы у англоязычной аудитории, в российском сегменте понимание чаще другое

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
У вас все абстрактные доводы. 
Поинты слева от запятой, пипсы справа
Artyom Trishkin:
Застрелитесь. Пожалуйста.

Ну почему же... Тоже точка зрения!

;)))))))))))))))))

 
Олег avtomat:

Ну почему же... Тоже точка зрения!

;)))))))))))))))))

это надо обсудить)

 
Fast235:

это надо обсудить)

Этому больше не наливать.)))

 
Alexey Viktorov:

Этому больше не наливать.)))

у меня по календарю бан должен быть на днях уже, пусть он лучше в воскресенье будет

 
Fast235:

у меня по календарю бан должен быть на днях уже, пусть он лучше в воскресенье будет

Как знаете...


1...979899100101102103104105106107108109110111...169
Новый комментарий