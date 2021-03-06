Пункт VS Пипс - страница 104
У вас все абстрактные доводы.
а с запятой как быть? -- у одних "запятая", у других "точка"
блин.... вот вы в советнике пишите что стоплосс=100, а котировка в формате 324.34
Программисту нужно число с сервера 0.01 - то есть пункт, чтобы ваши 100 привести к цене путем умножения
SL = 324.34 - 100 * 0.01
Все..! А тут туфту развели на 100 листов ни о чем
Я говорю как в мире считается, а не парой программистов .
В мире пипс и поинт - одно и тоже.
И если вы программисту не объясните как разбирать ваши фантастические дроби приводя их к реальным значениям, то я бы не надеялся на то что биржа вас поймет что вы там задумали.
Вот я слышу это так, цена дробное число, и пипсы дробные, то есть получается чудо-юдо число с 2мя точками и 2мя долями целого.. ну бред бредом, в математике таких чисел нет
Ну вы уж совсем.... Изучите вопрос для начала
ой, какой тяжелый случай, это синонимы у англоязычной аудитории, в российском сегменте понимание чаще другое
Застрелитесь. Пожалуйста.
Ну почему же... Тоже точка зрения!
;)))))))))))))))))
это надо обсудить)
Этому больше не наливать.)))
у меня по календарю бан должен быть на днях уже, пусть он лучше в воскресенье будет
Как знаете...