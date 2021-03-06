Пункт VS Пипс - страница 146

Dmitry Fedoseev:

Вот так вот и нечего, и вы это только что продемонстрировали. А торговые условия, как раз в неделимых пунктах и выражаются, только их смотреть надо в правильном месте, а не на рекламных вывесках. 

экую глупость ты морозишь в очередной раз...  все неправильные, если не по-твоему!  Открой глаза.

 

https://www.home.saxo/ru-ru/rates-and-conditions/forex/spreads-and-commissions

Олег avtomat:

экую глупость ты морозишь в очередной раз...  все неправильные, если не по-твоему!  Открой глаза.

 

https://www.home.saxo/ru-ru/rates-and-conditions/forex/spreads-and-commissions

Написал такой же пипсолюбитель (в смысле не профессионал) как и тот, который и в МТ пипсы продвигает.

Сергей Таболин:

Написал такой же пипсолюбитель (в смысле не профессионал) как и тот, который и в МТ пипсы продвигает.

это ты о ком? старайся избегать двусмысленностей

 

ДАВАЙТЕ УСТРОИМ ГОЛОСОВАЛКУ.

МОЕ МНЕНИЕ 1 пипс = 0,1 настоящего пункта (пойнта) на четырех-знаке.

И это - общепринятая мировая практика, напоминаю, кто забыл!!!

Roman Shiredchenko:

ДАВАЙТЕ УСТРОИМ ГОЛОСОВАЛКУ.

МОЕ МНЕНИЕ 1 пипс = 0,1 настоящего пункта (пойнта) на четырех-знаке.

И это - общепринятая мировая практика, напоминаю, кто забыл!!!

Уже была.

 
Горячие эстонские парни, вы меня радуете своим упорством изменить терминологию предметной области, которой вы не владеете и не горите желанием овладеть. При этом вы предпринимаете попытки автоматизировать работу реальных участников автоматизируемых вами процессов, что неизбежно приводит к тому, что вашими заказчиками становятся исключительно дилетанты. Ни один профессионал никогда вам ничего не закажет, поскольку вы нифига не понимаете в том, чем он кормится и понимать не желаете. Именно поэтому ваши программы стоят копейки, оплата доступна ребенку среднего школьного возраста, он - ваш клиент. Вы сами убиваете свои профессиональные возможности. 
 
Олег avtomat:

экую глупость ты морозишь в очередной раз...  все неправильные, если не по-твоему!  Открой глаза.

 

https://www.home.saxo/ru-ru/rates-and-conditions/forex/spreads-and-commissions

А ты эта... какие-нибудь слова кроме "глупость" знаешь? Ведь написал же: в правильном месте смотреть условия надо, а не на рекламных вывесках.

Лучше бы на этот вопрос ответил... но нет, на него ответа не будет никогда.

Сейчас смотрю баскетбольный матч. Показали статистику игрока. Там в частности строка:
 Points - 9 
Чудеса, не дробь
Dmitry Fedoseev:

А ты эта... какие-нибудь слова кроме "глупость" знаешь? Ведь написал же: в правильном месте смотреть условия надо, а не на рекламных вывесках.

Лучше бы на этот вопрос ответил... но нет, на него ответа не будет никогда.

саксобанк, по-твоему, неправильное место? забор с рекламной вывеской?

тогда уж покажи правильное место

 
Алексей Тарабанов:
Горячие эстонские парни, вы меня радуете своим упорством изменить терминологию предметной области, которой вы не владеете и не горите желанием овладеть. При этом вы предпринимаете попытки автоматизировать работу реальных участников автоматизируемых вами процессов, что неизбежно приводит к тому, что вашими заказчиками становятся исключительно дилетанты. Ни один профессионал никогда вам ничего не закажет, поскольку вы нифига не понимаете в том, чем он кормится и понимать не желаете. Именно поэтому ваши программы стоят копейки, оплата доступна ребенку среднего школьного возраста, он - ваш клиент. Вы сами убиваете свои профессиональные возможности. 

Профи, "гуру", который не может понять почему вдруг, например, спред на рекламном завлекушном щите сайтика написан как 2.4 ?

Так это же и дураку понятно, что это 24 пункта. Но 2.4 лохам впарить выгоднее. Вот и весь профи сразу виден... Совершающий телодвижения и мыслительные потуги только от красивых привлекательных циферек. Таких профи - в каждом городе полные классы.

ЗЫ. О наших заказчиках не переживай - у меня их, например, много, и они - профи, и мы прекрасно понимаем друг друга. И платят столько, что школьникам всем классом лет 10 копить.

