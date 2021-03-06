Пункт VS Пипс - страница 8
Определение
1 пункт - это минимально доступное изменение цены на 1 десятитысячную (0,0001) при четырёхзначных котировках и на 1 сотую (0,01) при двухзначных котировках.
1 пипс - это минимально доступное изменение цены на 1 стотысячную (0,00001) при пятизначных котировках и на 1 тысячную (0,001) при трёхзначных котировках.
Исходя из определения пунктов и пипсов следует, что один пункт состоит из десяти пипсов.
Так было всегда у тех кто в теме... Я это определение помню еще с 2006 года и сейчас его можно найти на многих интернет ресурсах... Любое другое это бред "гуру трендингов"....
Пипсов нет? Жаргон?
В терминале и без этого полно ошибок. В терминале нет цели различать пункты и пипсы...
По своей сути пипсы для пункта как копейки для рубля ....
Вот он какой настоящий Пипс... Самюэль Пипс.
В чем противоречие? Пункт- четвёртый знак, пипс - пятый. Проще пареной репы
Да нет в природе таких определений.
Пятый знак не может быть пунктом.
Нога сорок пятого размера не может быть ногой! Вот сорокового - нога, а сорок пятого - клюшка.
Не клюшка, а лыжа.
Очевидно, 0.0001 был раньше 0.00001
А как быть USDJPY?Не, я Вас не агитирую, это я для себя так думаю. Вы думайте как Вам удобно :)
Для котировок 3/5 знаковых 1 пункт = 1 Point()
10 Point()= 1 Pips.