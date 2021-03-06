Пункт VS Пипс - страница 8

Vladimir Pastushak:

Определение

1 пункт - это минимально доступное изменение цены на 1 десятитысячную (0,0001) при четырёхзначных котировках и на 1 сотую (0,01) при двухзначных котировках.

1 пипс - это минимально доступное изменение цены на 1 стотысячную (0,00001) при пятизначных котировках и на 1 тысячную (0,001) при трёхзначных котировках.

Исходя из определения пунктов и пипсов следует, что один пункт состоит из десяти пипсов.

Так было всегда у тех кто в теме...   Я это определение помню еще с 2006 года и сейчас его можно найти на многих интернет ресурсах... Любое другое это бред "гуру трендингов"....


Перечитал всю тему и ужаснулся. 
При чем здесь 5 или 4 знак ? 
А 2 знак?  А 3 значная котировка?  
Я делаю определение по терминалу. 
Запутывать людей , говоря о пипсах, милипунктах, пипах и так далее ? Зачем ?
Есть точность , точка = point = последний знак после запятой.  В терминале нет слова пипс , есть слово пункт. 

Vladislav Andruschenko:



Пипсов нет? Жаргон?

Pips

 
Vladislav Andruschenko:

В терминале и без этого полно ошибок. В терминале нет цели различать пункты и пипсы...

По своей сути пипсы для пункта как копейки для рубля ....

 
Vladimir Pastushak:

Окей. А здесь где пипс или пункт , например 
USDX

0,116562 
Последняя цифра это пипс или минипипс ? Или микропункт? 
 

1

Вот он какой настоящий Пипс... Самюэль Пипс.

 
Vladimir Baskakov:
В чем противоречие? Пункт- четвёртый знак, пипс - пятый. Проще пареной репы

Да нет в природе таких определений.

 
Vladimir Baskakov:
Пятый знак не может быть пунктом. 
Нога сорок пятого размера не может быть ногой! Вот сорокового - нога, а сорок пятого - клюшка.
Вы что там, ребята, совсем затрейдились?
 
Не клюшка, а лыжа.

 
Aleksei Stepanenko:

Очевидно, 0.0001 был раньше 0.00001

А как быть USDJPY?

Не, я Вас не агитирую, это я для себя так думаю. Вы думайте как Вам удобно :)
Тоже пункт. 
 

Для котировок 3/5 знаковых 1 пункт = 1 Point()

10 Point()= 1 Pips.

