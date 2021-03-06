Пункт VS Пипс - страница 131
не вижу ни в шапке темы ни в начале обсуждения упоминания что тема про термины mql. это форум трейдеров. если люди требуют терминов из ямы - к ним и претензии.
кстати вам как знатоку mql наверное будет несложно дать ссылку на определения термина "пункт" в документации.
Пожалуйста, анонс терминала ( Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга ). Официальные стало быть термины (в данном случае " пипс" в описании, но они же "points" на графике)
6. Terminal: Теперь инструмент "Перекрестие" показывает расстояние между ценовыми уровнями не только в пипсах, но и в процентах:
Где определение "пипс" от MetaQuotes?
Справочное руководство к программе, это как бы не учебник для нубов, поэтому там не обязаны быть определения базовых понятий.
В общем, короче, организовался новый клуб - "клуб слышавших сленг трейдеров из ямы". Дружно поаплодируем!
Не ваша стезя. Лучше требуйте в быту.
В общето то это было предложение, а не требование.
Не вам знать о моей стезе ))
Изучите финансовые термины, потом разглагольствуйте о стезе ))
Туманно там. Но вы сами можете ведь узнать, правда же?
Ну вообще-то не я в качестве аргументации ссылаюсь на документацию mql.
кстати - в МТ5 написано пункты)
(а в МТ4 пипсы)
Похоже что беспорядок не только в терминологии, но и в терминале)
Кого будем назначать председателем?
Есть предложение - Аболка (с его котами) - пусть за два клуба рулит! :-)
А мы тут пообсуждаем...
Кого будем назначать председателем?
выдвигаю новую теорию, согласно официальным терминалам: в старом МТ - пипсы, а в новом МТ - пункты)