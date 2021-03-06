Пункт VS Пипс - страница 131

TheXpert:

не вижу ни в шапке темы ни в начале обсуждения упоминания что тема про термины mql. это форум трейдеров. если люди требуют терминов из ямы - к ним и претензии.

кстати вам как знатоку mql наверное будет несложно дать ссылку на определения термина "пункт" в документации.

Туманно там. Но вы сами можете ведь узнать, правда же? И понять что это в действительности. И ведь понимаете. Но просто хочется что-то а пику сказать, Да?.
 А  я уже устал объяснять. Сначала всерьёз, потом в интерес, потом в прикол, а теперь уже махнул рукой - наскучило.
 

Пожалуйста, анонс терминала ( Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга ). Официальные стало быть термины (в данном случае " пипс" в описании, но они же "points" на графике)

6. Terminal: Теперь инструмент "Перекрестие" показывает расстояние между ценовыми уровнями не только в пипсах, но и в процентах:



 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста, анонс терминала ( Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга ). Официальные стало быть термины (в данном случае " пипс")

Где определение "пипс" от MetaQuotes?
 
Artyom Trishkin:
Где определение "пипс" от MetaQuotes?

Справочное руководство к программе, это как бы не учебник для нубов, поэтому там не обязаны быть определения базовых понятий.

 

В общем, короче, организовался новый клуб - "клуб слышавших сленг трейдеров из ямы". Дружно поаплодируем!

 
Artyom Trishkin:
Не ваша стезя. Лучше требуйте в быту.

В общето то это было предложение, а не требование.
Не вам знать о моей стезе ))
Изучите финансовые термины, потом разглагольствуйте о стезе ))

 
Artyom Trishkin:
Туманно там. Но вы сами можете ведь узнать, правда же?

Ну вообще-то не я в качестве аргументации ссылаюсь на документацию mql.

 

кстати - в МТ5 написано пункты)
(а  в МТ4 пипсы)

Похоже что беспорядок не только в терминологии, но и в терминале)

мт5

мт4

 
Dmitry Fedoseev:

В общем, короче, организовался новый клуб - "клуб слышавших сленг трейдеров из ямы". Дружно поаплодируем!

Кого будем назначать председателем?

Есть предложение - Аболка (с его котами) - пусть за два клуба рулит! :-)

А мы тут пообсуждаем...


 
Roman Shiredchenko:

Кого будем назначать председателем?

выдвигаю новую теорию, согласно официальным терминалам: в старом МТ - пипсы, а в новом МТ - пункты)

