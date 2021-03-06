Пункт VS Пипс - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну попробуй, только где-нибудь конкретно и по существу, а не в воздух, как сейчас и как обычно.
За вами неадекватность шагает просто по пятам, ваша вечная спутница жизни... залез в маркет и даже не пришлось рыть, искать, сразу бросилось в глаза:
Удивительно, как администрация маркета допустила такое описание?
Правилами маркета не запрещено делать версию программы для МТ 4 и МТ 5
Или Вы хотите сказать что в описании версии на странице для МТ 4 нельзя писать о том что есть версия для МТ 5 ?
Странный Вы .....
Правилами маркета не запрещено делать версию программы для МТ 4 и МТ 5
Или Вы хотите сказать что в описании версии на странице для МТ 4 нельзя писать о том что есть версия для МТ 5 ?
Странный Вы .....
Но не бывает одного советника сразу для двух терминалов. Прямое и наглое введение в заблуждение покупателей.
О том что есть другая версия для другого терминала писать можно, но у вас же написано по-другому.
И не я странный, а вы глупый или наглый, или то и другое сразу.
На буке все. По английски - "pips", по русски "пункты", а число одно и тоже.
Ну все хватит уже, одинаковые числа 489 и 4890 . Надоело читать бред. Удачи
Где 489? И по русски и по английски на буке 489.5
И ведь любой может пойти и посмотреть.
Вот как вижу эту статистику я:
Pips: 489.5
Где 489? И по русски и по английски на буке 489.5
И ведь любой может пойти и посмотреть.
Вот как вижу эту статистику я:
Pips: 489.5
Вы ку-ку совсем? Там два скрина, одинаковый счёт. На одном сервисе считают в пунктах , на другом в пипсах
Ку-ку это у тебя, а я только что показал скрин с бука.
А про тот другой сервис, который есть mql5.com я тоже показывал, что на нем пункты на счетах с четрехзначными котировками тоже подписаны пипсами.
Переключи интерфейс на буке на английский язык и увидишь слово "pips" там, где сейчас видишь слово "пункты", но число будет все тоже - 489.5.
Но не бывает одного советника сразу для двух терминалов. Прямое и наглое введение в заблуждение покупателей.
О том что есть другая версия для другого терминала писать можно, но у вас же написано по-другому.
И не я странный, а вы глупый или наглый, или то и другое сразу.
Давайте теперь все будем делать описание так как нравиться и понятно Вам, может еще на проверку Вам отправлять?
Вот так начали про поинты и пипсы и уже полезли в профиля, для чего? Аргументы закончились? Нужно ошибки и опечатки искать?
Оставайтесь там где есть, не нужно опу поднимать. Пункты так пункты...
Давайте теперь все будем делать описание так как нравиться и понятно Вам, может еще на проверку Вам отправлять?
Вот так начали про поинты и пипсы и уже полезли в профиля, для чего? Аргументы закончились? Нужно ошибки и опечатки искать?
Оставайтесь там где есть, не нужно опу поднимать. Пункты так пункты...
Все еще мало аргументов?
Ку-ку это у тебя, а я только что показал скрин с бука.
А про тот другой сервис, который есть mql5.com я тоже показывал, что на нем пункты на счетах с четрехзначными котировками тоже подписаны пипсами.
Переключи интерфейс на буке на английский язык и увидишь слово "pips" там, где сейчас видишь слово "пункты", но число будет все тоже - 489.5.
Все еще мало аргументов?