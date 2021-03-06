Пункт VS Пипс - страница 29

Dmitry Fedoseev:

Ну попробуй, только где-нибудь конкретно и по существу, а не в воздух, как сейчас и как обычно.

За вами неадекватность шагает просто по пятам, ваша вечная спутница жизни... залез в маркет и даже не пришлось рыть, искать, сразу бросилось в глаза:



Удивительно, как администрация маркета допустила такое описание?

Правилами маркета не запрещено делать версию программы для МТ 4 и МТ 5

Или Вы хотите сказать что в описании версии на странице для МТ 4 нельзя писать о том что есть версия для МТ 5 ?

Странный Вы .....

 
Но не бывает одного советника сразу для двух терминалов. Прямое и наглое введение в заблуждение покупателей.

О том что есть другая версия  для другого терминала писать можно, но у вас же написано по-другому.

И не я странный, а вы глупый или наглый, или то и другое сразу.

Dmitry Fedoseev:

На буке все. По английски - "pips", по русски "пункты", а число одно и тоже. 

Ну все хватит уже, одинаковые числа 489 и 4890 . Надоело читать бред. Удачи
 
Где 489? И по русски и по английски на буке 489.5

И ведь любой может пойти и посмотреть.

Вот как вижу эту статистику я:

Pips: 489.5

Вы ку-ку совсем? Там два скрина, одинаковый счёт. На одном сервисе считают в пунктах , на другом в пипсах
 
Ку-ку это у тебя, а я только что показал скрин с бука. 

А про тот другой сервис, который есть mql5.com я тоже показывал, что на нем пункты на счетах с четрехзначными котировками тоже подписаны пипсами.

Переключи интерфейс на буке на английский язык и увидишь слово "pips" там, где сейчас видишь слово "пункты", но число будет все тоже - 489.5.

 
Давайте теперь все будем делать описание так как нравиться и понятно Вам, может еще на проверку Вам отправлять?

Вот так начали про поинты и пипсы и уже полезли в профиля, для чего? Аргументы закончились? Нужно ошибки и опечатки искать?

Оставайтесь там где есть, не нужно опу поднимать. Пункты так пункты...

 
Все еще мало аргументов?

Адью. Пишите лучше статьи
 

