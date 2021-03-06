Пункт VS Пипс - страница 20

Олег avtomat:

у тебя обострение после вынужденного долгого молчания

выпей успокоительного

Ты давай эта... о диагнозах и показаниях со своим доктором.

 
Vladimir Baskakov:
Сервис есть, люди работают, прокручивают миллионы и я их буду учить ещё. Если считают в пунктах значит удобно

То есть чисто авторитетом прищемило?

И  вот даже сейчас, когда вам прямо указали, вы не задумались о смысле считать прибыль в пунктах.

Dmitry Fedoseev:

Ты давай эта... о диагнозах и показаниях со своим доктором.

ну вот и хорошо, уже поспокойнее стал

теперь отдохни малёха

Dmitry Fedoseev:

То есть чисто авторитетом прищемило?

И  вот даже сейчас, когда вам прямо указали, вы не задумались о смысле считать прибыль в пунктах.

Криминала в этом не вижу. И если пятый знак назову пипсом, ничего страшного не случится
 
Vladimir Baskakov:
Криминала в этом не вижу. И если пятый знак назову пипсом, ничего страшного не случится

Не ну как бы да - быть идиотом уголовный кодекс не запрещает.

Dmitry Fedoseev:

Не ну как бы да - быть идиотом уголовный кодекс не запрещает.

Ради интереса , загляните в любой сигнал тут, раздел статистика, поищите пункты. Как найдёте, сообщите
 
Олег avtomat:

опять тупишь...

Олег, сейчас тупишь ты, и твои пипсо-сподвижники. Ты-то, "старый пердун", куда полез в эту шаражку молодёжную с глупостями несусветными? :))

 
 
Vladimir Baskakov:
Ради интереса , загляните в любой сигнал тут, раздел статистика, поищите пункты. Как найдёте, сообщите

Вижу в деньгах, в процентах, а в пупсиках не вижу. Да, увидел проскальзывание - в пунктах.


Artyom Trishkin:

Вижу в деньгах, в процентах, а в пупсиках не вижу. Да, увидел проскальзывание - в пунктвкладка, 

Статистика вкладка, я публиковал скрин тут
