Пункт VS Пипс - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у тебя обострение после вынужденного долгого молчания
выпей успокоительного
Ты давай эта... о диагнозах и показаниях со своим доктором.
Сервис есть, люди работают, прокручивают миллионы и я их буду учить ещё. Если считают в пунктах значит удобно
То есть чисто авторитетом прищемило?
И вот даже сейчас, когда вам прямо указали, вы не задумались о смысле считать прибыль в пунктах.
Ты давай эта... о диагнозах и показаниях со своим доктором.
ну вот и хорошо, уже поспокойнее стал
теперь отдохни малёха
То есть чисто авторитетом прищемило?
И вот даже сейчас, когда вам прямо указали, вы не задумались о смысле считать прибыль в пунктах.
Криминала в этом не вижу. И если пятый знак назову пипсом, ничего страшного не случится
Не ну как бы да - быть идиотом уголовный кодекс не запрещает.
Не ну как бы да - быть идиотом уголовный кодекс не запрещает.
опять тупишь...
Олег, сейчас тупишь ты, и твои пипсо-сподвижники. Ты-то, "старый пердун", куда полез в эту шаражку молодёжную с глупостями несусветными? :))
Ради интереса , загляните в любой сигнал тут, раздел статистика, поищите пункты. Как найдёте, сообщите
Вижу в деньгах, в процентах, а в пупсиках не вижу. Да, увидел проскальзывание - в пунктах.
Вижу в деньгах, в процентах, а в пупсиках не вижу. Да, увидел проскальзывание - в пунктвкладка,