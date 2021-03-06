Пункт VS Пипс - страница 52

Vladimir Baskakov:
Что вначале появилось форекс или MQ?
51 страница. Каюсь, не удержался.
А Вы где в MT4/5 или в другой платформе? Вот нет тут пипсов, а есть пункты и все, а остальное - переливание из пустого в порожнее. А да, чуть не забыл, есть еще минимальный размер тика - это так, моя порция субстанции на вентилятор.
Vladimir Simakov:
Да без проблем, на то и форум, чтобы высказывать своё мнение
 
Vladimir Simakov:
если бы... но метаквоты начали использовать этот термин и не дают ему определения (говорят что это милые чебурашки)

Vladimir Baskakov:
Что вначале появилось форекс или MQ?

 "а некоторым индивидуамам это категорически рекомендовано" - это к Вам относится в том числе.

Вы автомобилист? Вы знаете, что в ПДД есть "термины"? Нравится Вам или не нравится, но если Вы не знаете терминов, либо трактуете их на свой лад - вы не знаете ПДД. А это значит, что Вы потенциально опасный участник движения. 

Оставьте свои заморочки с пипсами при себе (нравится Вам такое обозначение - флаг Вам в руки), но не дурите голову другим!

Taras Slobodyanik:

если бы... но метаквоты начали использовать этот термин и не дают ему определения


Вот тут я Вас поддержу. MQ должно чётко придерживаться своих же определений и не вводить никого в заблуждение.

 
Да, я тоже за то, чтобы везде в документации и диалоговых панелях придерживаться одного и того же названия и его значения. Пункт - минимальный шаг изменения цены. И никаких "пипсов".

Весь мир использует pips , но мы не такие, у нас свой путь...  куда-то.
Все на ММВБ торговать за рубли
Vladimir Baskakov:
Весь мир использует pips , но мы не такие, у нас свой путь...  куда-то.
Все на ММВБ торговать за рубли

В Европе родителей уже называют не мама и папа, а родитель 1 и родитель 2.... Нам с ними не по пути. А Вам... Каждый волен сходить с ума по своему или подражая кому-то. В добрый путь.

 
а вы смотрели сайт своего брокера на английском?

А это к чему вообще? Термин пипс был до MQ, этим все сказано
