Пункт VS Пипс - страница 52
Что вначале появилось форекс или MQ?
51 страница. Каюсь, не удержался.
если бы... но метаквоты начали использовать этот термин и не дают ему определения (говорят что это милые чебурашки)
Что вначале появилось форекс или MQ?
"а некоторым индивидуамам это категорически рекомендовано" - это к Вам относится в том числе.
Вы автомобилист? Вы знаете, что в ПДД есть "термины"? Нравится Вам или не нравится, но если Вы не знаете терминов, либо трактуете их на свой лад - вы не знаете ПДД. А это значит, что Вы потенциально опасный участник движения.
Оставьте свои заморочки с пипсами при себе (нравится Вам такое обозначение - флаг Вам в руки), но не дурите голову другим!
если бы... но метаквоты начали использовать этот термин и не дают ему определения
Вот тут я Вас поддержу. MQ должно чётко придерживаться своих же определений и не вводить никого в заблуждение.
Да, я тоже за то, чтобы везде в документации и диалоговых панелях придерживаться одного и того же названия и его значения. Пункт - минимальный шаг изменения цены. И никаких "пипсов".
Весь мир использует pips , но мы не такие, у нас свой путь... куда-то.
В Европе родителей уже называют не мама и папа, а родитель 1 и родитель 2.... Нам с ними не по пути. А Вам... Каждый волен сходить с ума по своему или подражая кому-то. В добрый путь.
а вы смотрели сайт своего брокера на английском?
