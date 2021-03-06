Пункт VS Пипс - страница 110
я так понимаю .
у кого 4 цифры в терминале 1пункт =цены (1руб)
у кого 5 цифр в терминале 1пункт = цены (10коп.)
только вы ждёте пока у 5 цифр, не достигнет 10пунктов = тогда сравняется прибыль в рублях
Не используйте функцию Point(), _Point, SYMBOL_POINT в том понимании как она названа.
Эта функция для математического расчёта, которая показывает разрядность не в целом значении !
Если хотите получить минимальный шаг цены, всегда используйте TickSize.
А зачем ты мне это говоришь? Ты читал что я говорю?
Имеет соответствующий идентификатор SYMBOL_POINT функции SymbolInfoDouble().
Судя по описаниям - расчётная величина, которую можно получить при помощи мат.вычислений в MQL. Любой трейдер может рассчитать своё значение pip для себя при помощи MQL, и использовать его в соответствии со своими представлениями о верности величины, которую по его мнению должен отображать pip.
Соответствующих идентификаторов и функций в MQL никогда не имел, не имеет, и не должен иметь.
Имеет соответствующий идентификатор SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE функции SymbolInfoDouble().
Какие ещё базовые вещи тебе рассказать?
Расскажи где у меня пункт?
Это йена если что, в трейде около 3-х часов висит
Откуда ж мне знать в каких зюпиках они там котируют. В спецификации там что написано?
Ээээ....я понял короче что с 5 знаков торговать намного эффективней и удобней.
Помню вот раньше вообще не было 5 знаков только 4.Пока цена на 4 знаках по сути стоит,5 знаков так можно заскальпить просто огонь.
В мт5 на 5 знаков это просто шедевр,каждое дыхание цены можно видеть.....правда с отработкой советников бывают проблемы....но это пока.
Откуда ж мне знать в каких зюпиках они там котируют. В спецификации там что написано?
Ладно, это ауди, но Я вне рынка по нему
Теперь вопрос:
Здесь 4 знака и это нормально. У тебя будет 5 знаков, это тоже нормально. Откроем одновременно позиции, ты пипсанёш своих 50 пунктов, а Я немного придержу и заработаю всего 10 пунктов??? Но по итогу Я то забрал в половину больше, чем ты
от 0.1 пункта ...они же не пишут от 1 пункта.(это на 5 знаков)
Э...нет.К примеру открываем два ордера.На 4 знаках и на 5.На четырех знаках обычно спред к примеру 2.Тоесть ты сидишь и ждешь цену больше 2 пунктов(за спред)А на 5 знак спред 1 комиссия 1.2( к примеру)в итоге получаеться что общий спред 1.3 для 4 знаков ,но остаёться ещё 7 сотых(для 5 знаков )которые и можно заработать.а на 4 знаков ты ещё даже из спреда не вышел.
И че вы докопались про эти пункты.Тут даже думать не надо.У брокров же пишут Плавающий спред
Все и везде так пишут - это общепринятое ещё с рождения самого рынка. Но есть и те, кто мало знаком с этим и не хочет расширить свой кругозор.