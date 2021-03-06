Пункт VS Пипс - страница 22

Новый комментарий
 
Dmitry Fedoseev:
Нашел один сигнал с четырехзначными котировками и в отчете тоже слово "pips"

Супер! Картинку нада ;)

Даже две - одну с пятизначными котировками, вторую - с четырёхзначными.

Интересно будет послушать господ "Барто"

 
Artyom Trishkin:

Я бы не хотел, чтобы одна деревяшка была равна десяти деревяшечкам. Это в кащенко...

:-) О! А откуда ты знаешь  Кащенко? Ты же вроде в Новосибирске?
[Удален]  
На буке считают в пунктах, а здесь считают в пипсах
 
Artyom Trishkin:

Супер! Картинку нада ;)

Даже две - одну с пятизначными котировками, вторую - с четырёхзначными.

Интересно будет послушать господ "Барто"

было же уже что пункт и пипс не приравнен к определенной величине, 

хотелось бы чтобы участники пункты называли на 4 знаке, а пипсы на 5 знаке
 

Конечно, можно предположить что на 4-х знаке прибыль в пунктах умножается на 10, что бы получить эти некие пипсы. Но вот доказательство, что умножения на 10 не выполняется:


Это фрагмент отчета с 4-ех знакового счета.

Видите в конце цифры 1 и 7? Это значит, что числа не умножены на 10. Значит пипсами пункты названы. То есть пипсы и пункты одно и тоже.

Так что, все ваши аргумены, товарищи пипсополчены и пипсоповстанцы, еще один раз рассыпаются в прах.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Конечно, можно предположить что на 4-х знаке прибыль в пунктах умножается на 10, что бы получить эти некие пипсы. Но вот доказательство, что умножения на 10 не выполняется:


Это фрагмент отчета с 4-ех знакового счета.

Видите в конце цифры 1 и 7? Это значит, что числа не умножены на 10. Значит пипсами пункты названы. То есть пипсы и пункты одно и тоже.

Так что, все ваши аргумены, товарищи пипсополчены и пипсоповстанцы, еще один раз рассыпаются в прах.

Ну вы уж совсем... Написано pips, он тут начинает вычислять какой там счёт, пяти или четырехзначный
 
Vladimir Baskakov:
На буке считают в пунктах, а здесь считают в пипсах

Point() - это тот же pips. Эти понятия равны, и обозначают в итоге одно и то же. Point - это пункт. А для аббревиатуры pips сами ищите расшифровку, надеюсь, будет сложнее выдумать новое определение, вписывающееся в теорию дробных неделимых величин - тут нужно ещё и английский знать, а не придумывать на русском чего душе вздумается.

 
Vladimir Baskakov:
Ну вы уж совсем... Написано pips, он тут начинает вычислять какой там счёт, пяти или четырехзначный

Блин, ну как вам ещё сказать на вашем языке. Может аллегории помогут?

В в хоме живёте? Вы в шоп за покупками ходите, а ездите на басе или каре? В найт луките на стары, и слипите на бэде?

pips - это не пипсы. Это аббревиатура с имеющимся переводом в расшифровке. И в итоге - это всем известный пункт - минимальная и неделимая величина.

а ю велком.

[Удален]  
Artyom Trishkin:

Point() - это тот же pips. Эти понятия равны, и обозначают в итоге одно и то же. Point - это пункт. А для аббревиатуры pips сами ищите расшифровку, надеюсь, будет сложнее выдумать новое определение, вписывающееся в теорию дробных неделимых величин - тут нужно ещё и английский знать, а не придумывать на русском чего душе вздумается.

Речь то не про написание кода, там да, только point. Здесь написано pips и это так и есть. На буке у меня 400 пунктов, здесь 4000 pips
 
Vladimir Baskakov:
Ну вы уж совсем... Написано pips, он тут начинает вычислять какой там счёт, пяти или четырехзначный

Да. Но не вычислял, а просто посмотрел в другой вкладке. В итоге выяснил, что пипсами пункты называют.

1...151617181920212223242526272829...169
Новый комментарий