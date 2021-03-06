Пункт VS Пипс - страница 22
Нашел один сигнал с четырехзначными котировками и в отчете тоже слово "pips"
Супер! Картинку нада ;)
Даже две - одну с пятизначными котировками, вторую - с четырёхзначными.
Интересно будет послушать господ "Барто"
Я бы не хотел, чтобы одна деревяшка была равна десяти деревяшечкам. Это в кащенко...
было же уже что пункт и пипс не приравнен к определенной величине,хотелось бы чтобы участники пункты называли на 4 знаке, а пипсы на 5 знаке
Конечно, можно предположить что на 4-х знаке прибыль в пунктах умножается на 10, что бы получить эти некие пипсы. Но вот доказательство, что умножения на 10 не выполняется:
Это фрагмент отчета с 4-ех знакового счета.
Видите в конце цифры 1 и 7? Это значит, что числа не умножены на 10. Значит пипсами пункты названы. То есть пипсы и пункты одно и тоже.
Так что, все ваши аргумены, товарищи пипсополчены и пипсоповстанцы, еще один раз рассыпаются в прах.
На буке считают в пунктах, а здесь считают в пипсах
Point() - это тот же pips. Эти понятия равны, и обозначают в итоге одно и то же. Point - это пункт. А для аббревиатуры pips сами ищите расшифровку, надеюсь, будет сложнее выдумать новое определение, вписывающееся в теорию дробных неделимых величин - тут нужно ещё и английский знать, а не придумывать на русском чего душе вздумается.
Ну вы уж совсем... Написано pips, он тут начинает вычислять какой там счёт, пяти или четырехзначный
Блин, ну как вам ещё сказать на вашем языке. Может аллегории помогут?
В в хоме живёте? Вы в шоп за покупками ходите, а ездите на басе или каре? В найт луките на стары, и слипите на бэде?
pips - это не пипсы. Это аббревиатура с имеющимся переводом в расшифровке. И в итоге - это всем известный пункт - минимальная и неделимая величина.
а ю велком.
Да. Но не вычислял, а просто посмотрел в другой вкладке. В итоге выяснил, что пипсами пункты называют.