Пункт VS Пипс - страница 130
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А pips, - это точно аббревиатура, или все-таки сленг - "прыщик"?
А вот слово "алготрейдер" больше напоминает советский диалект: следком, местком, главмашастрой, госснаб и т.п.
Где в терминале?
как минимум здесь
слова pips нету в документации, но оно есть в терминале.
Значит ему должно быть точное определение со стороны MetaQuotes. Но даже если оно будет, то те, кто думает иначе будет возмущен и требовать замены.
тогда не нужно его употреблять (без понимания сути)
Значит ему должно быть точное определение со стороны MetaQuotes. Но даже если оно будет, то те, кто думает иначе будет возмущен и требовать замены.
Если оставить Pips в терминале, то все что связано с минимальным изменением цены, переименовать в Pips.
В первую очередь функцию Point()
Если исключить из терминала Pips, то всё переименовать в Tick.
В первую очередь функцию Point()
как минимум здесь
тогда не нужно его употреблять (без понимания сути)
Все термины MQL есть в документации
не вижу ни в шапке темы ни в начале обсуждения упоминания что тема про термины mql. это форум трейдеров. если люди требуют терминов из ямы - к ним и претензии.
кстати вам как знатоку mql наверное будет несложно дать ссылку на определения термина "пункт" в документации.
Если оставить Pips в терминале, то все что связано с минимальным изменением цены, переименовать в Pips.
В первую очередь функцию Point()
Если исключить из терминала Pips, то всё переименовать в Tick.
В первую очередь функцию Point()