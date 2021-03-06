Пункт VS Пипс - страница 130

Новый комментарий
 
Dmitry Fedoseev:
А pips, - это точно аббревиатура, или все-таки сленг - "прыщик"? 
PIP - аббревиатура. Но гуру решили читать как видят, а видят "pips" - множественное число. Количество процентных пунктов.
Ну и от большого ума стали говорить "количество пипсов". Хотя правильно будет "количество пипов". Но ... Опять обсмеют. У нас сейчас, к сожалению, знаний русского языка не требуется чтобы назначить себя профессионалом.
 
Dmitry Fedoseev:
А вот слово "алготрейдер" больше напоминает советский диалект: следком, местком, главмашастрой, госснаб и т.п.
Цветметбредбракмракзагранпостав...
 
Dmitry Fedoseev:

Где в терминале?

как минимум здесь

пипс1


пипс2

 
Taras Slobodyanik:

слова pips нету в документации, но оно есть в терминале.

Значит ему должно быть точное определение со стороны MetaQuotes. Но даже если оно будет, то те, кто думает иначе будет возмущен и требовать замены. 
 
Artyom Trishkin:
Значит ему должно быть точное определение со стороны MetaQuotes. Но даже если оно будет, то те, кто думает иначе будет возмущен и требовать замены. 

тогда не нужно его употреблять (без понимания сути)

 
Artyom Trishkin:
Значит ему должно быть точное определение со стороны MetaQuotes. Но даже если оно будет, то те, кто думает иначе будет возмущен и требовать замены. 

Если оставить Pips в терминале, то все что связано с минимальным изменением цены, переименовать в Pips.
В первую очередь функцию Point()
Если исключить из терминала Pips, то всё переименовать в Tick. 
В первую очередь функцию Point()

 
Taras Slobodyanik:

как минимум здесь



И обозначает оно там количество пунктов. Можно замерить Ctrl+F
 
Taras Slobodyanik:

тогда не нужно его употреблять (без понимания сути)

Программистами MQL лучше оперировать понятиями MQL, а гуру из ямы могут хоть типунами оперировать - их право. Но лишь до поры, пока не начнут требовать замены документации на сленг. Что уже пытаются.
 
Artyom Trishkin:
Все термины MQL есть в документации

не вижу ни в шапке темы ни в начале обсуждения упоминания что тема про термины mql. это форум трейдеров. если люди требуют терминов из ямы - к ним и претензии.

кстати вам как знатоку mql наверное будет несложно дать ссылку на определения термина "пункт" в документации.

 
Roman:

Если оставить Pips в терминале, то все что связано с минимальным изменением цены, переименовать в Pips.
В первую очередь функцию Point()
Если исключить из терминала Pips, то всё переименовать в Tick. 
В первую очередь функцию Point()

Не ваша стезя. Лучше требуйте в быту.
1...123124125126127128129130131132133134135136137...169
Новый комментарий