Пункт VS Пипс - страница 88
так это... цель-то ведь 100 страниц)
там, еще, заслуживает внимание фраза про дробный Пункт:
Там не пункт, там - pip. Пункт - он и в Африке пункт - минимальное значение возможного изменения котировки.
так к чему договорились -- пункт и пип это одно и тоже или это разные категории?
болтать -- не мешки ворочать.
выводы какие делаем?
Разные. Пункт - однозначное понятие, обозначающее размер минимально-возможного изменения значения котировки независимо от разрядности котирования.
Пипс - это то, о чём до сих пор не могут договориться те, кто якобы трейдер, и всё знает. Но каждый знает по-своему. Кто-то ищет информацию только в пиратских сундуках, и главное - на английском, кто-то сам себе пират и законы поставил свои, и все величины подогнал под свою теорию и законы, и воюет против других пиратов - кто не с нами, тот против нас...
В общем - там чёрт ногу сломит у них. Я не лезу - у них настоящий килограмм тяжелее килограмма в десять раз. А у кого-то наоборот - легче... Мне пока рано туда.
всё с вами понятно -- "ну вы, блин, даёте"
Пункт - минимальное значение котировки. Тик - событие. Зачем мокрое с твёрдым сравнивать?
Артем, а что такое фигура?
Англоюзеры говорят пипс на 0.0001
Сенк-с.
Тогда давайте уточним эти понятия у администрации. (Мои обращения игнорируют.)
Почему в Терминале и на сайте это одно и тоже?
Кто-то ищет информацию только в пиратских сундуках, и главное - на английском, кто-то сам себе пират и законы поставил свои, и все величины подогнал под свою теорию и законы, и воюет против других пиратов - кто не с нами, тот против нас...
вы же прекрасно понимаете, что английский термин и есть первоисточник, а остальное - "отсебятина и самодурость".
В общем - там чёрт ногу сломит у них. Я не лезу - у них настоящий килограмм тяжелее килограмма в десять раз. А у кого-то наоборот - легче... Мне пока рано туда.
если бы МетаКвоты не начали употреблять "pips", я бы с вами согласился - пусть каждый думает как хочет.
Но, без чёткого определения от MQ, будет всё больше "отсебятины", а при появлении шестого знака ситуация (в русскоязычном сегменте) еще больше запутается.
Почему в Терминале и на сайте это одно и тоже?
Но, без чёткого определения от MQ, будет всё больше "отсебятины", ...
да потому что это одно и тоже -- и нет никакой здесь отсебятины -- что есть, так это реальная мутотень в головах и в способности понять предельно простой базовый термин.
и правильно делает МК, что игнорит такие вопросы.