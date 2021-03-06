Пункт VS Пипс - страница 88

Taras Slobodyanik:

так это... цель-то ведь 100 страниц)


там, еще, заслуживает внимание фраза про дробный Пункт:

Там не пункт, там - pip. Пункт - он и в Африке пункт - минимальное значение возможного изменения котировки.

 
Artyom Trishkin:

так к чему договорились -- пункт и пип это одно и тоже или это разные категории?

болтать -- не мешки ворочать.

выводы какие делаем?

 
Andrey F. Zelinsky:

Разные. Пункт - однозначное понятие, обозначающее размер минимально-возможного изменения значения котировки независимо от разрядности котирования.

Пипс - это то, о чём до сих пор не могут договориться те, кто якобы трейдер, и всё знает. Но каждый знает по-своему. Кто-то ищет информацию только в пиратских сундуках, и главное - на английском, кто-то сам себе пират и законы поставил свои, и все величины подогнал под свою теорию и законы, и воюет против других пиратов - кто не с нами, тот против нас...
В общем - там чёрт ногу сломит у них. Я не лезу - у них настоящий килограмм тяжелее килограмма в десять раз. А у кого-то наоборот - легче... Мне пока рано туда.

 
Artyom Trishkin:

всё с вами понятно -- "ну вы, блин, даёте"

 
Artyom Trishkin:

Пункт - минимальное значение котировки. Тик - событие. Зачем мокрое с твёрдым сравнивать?

Артем, а что такое фигура? 

Можно ветку назвать "ТвинПипс" (TwinPips)
 
Это, если мой вопрос Артему зачесть, как offtopic. Речь ведь о пипсах, а не о фигурах. Дождемся реакции. 
 
Vladislav Andruschenko:
Англоюзеры говорят пипс на 0.0001 
Руссо туристо говорят пункт на 0.0001
Мексикано испано бразило пользователи говорят пипс на 0.00001

*программисты* говорят point 
Но point и в Африке point

:-)

Сенк-с.

 
Artyom Trishkin:

Разные. Пункт - однозначное понятие, обозначающее размер минимально-возможного изменения значения котировки независимо от разрядности котирования.

Пипс - это то, о чём до сих пор не могут договориться те, кто якобы трейдер, и всё знает. Но каждый знает по-своему.

Тогда давайте уточним эти понятия у администрации. (Мои обращения игнорируют.)
Почему в Терминале и на сайте это одно и тоже?

1

2


Artyom Trishkin:

Кто-то ищет информацию только в пиратских сундуках, и главное - на английском, кто-то сам себе пират и законы поставил свои, и все величины подогнал под свою теорию и законы, и воюет против других пиратов - кто не с нами, тот против нас... 

вы же прекрасно понимаете, что английский термин и есть первоисточник, а остальное - "отсебятина и самодурость".


Artyom Trishkin:

В общем - там чёрт ногу сломит у них. Я не лезу - у них настоящий килограмм тяжелее килограмма в десять раз. А у кого-то наоборот - легче... Мне пока рано туда. 

если бы МетаКвоты не начали употреблять "pips", я бы с вами согласился - пусть каждый думает как хочет.
Но, без чёткого определения от MQ, будет всё больше "отсебятины", а при появлении шестого знака ситуация (в русскоязычном сегменте) еще больше запутается.

 
Taras Slobodyanik:

Почему в Терминале и на сайте это одно и тоже?

Но, без чёткого определения от MQ, будет всё больше "отсебятины", ...

да потому что это одно и тоже -- и нет никакой здесь отсебятины -- что есть, так это реальная мутотень в головах и в способности понять предельно простой базовый термин.

и правильно делает МК, что игнорит такие вопросы.

