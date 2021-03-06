Пункт VS Пипс - страница 54

Где на этой картинке у каждого из символов пункты - понятно, а вот где же там пипсы?

 
Vladimir Baskakov:
Может проще на 10 умножать в коде, чем разделять там пипсы , пункты. Для кодов конечно так удобней. А в жизни pipsy место
Может проще использовать метаквотовские пункты в коде, ведь мы программируем на этом языке. Значит и программы должны использовать пункты, 
А не умножать, делить, а потом спрашивать у пользователя,  что он имеет ввиду ?
Vladislav Andruschenko:
Так это к ним вопрос , в коде Pointы , в статей Pipsы
Vladislav Andruschenko:
Так это к ним вопрос , в коде Point, в стате Pips
 
Vladislav Andruschenko:
если бы МетаКвоты не начали использовать пипс, то не проблема - раньше была однозначность - "в МТ не бывает пипсов"

Но теперь появились еще и метаквотовские пипсы)

Vladislav Andruschenko:
Умножение обеспечивает одинаковую работу эксперта с настройками по умолчанию на 5-ти и на 4-ех значных котировках. Это очень удобно.

 
У меня есть словарь американского сленга 1991 года выпуска, там pip - это прыщ))
Dmitry Fedoseev:

Умножение обеспечивает одинаковую работу эксперта с настройками по умолчанию на 5-ти и на 4-ех значных котировках.

Ну то есть мы не хотим вводить понятие Pips в код, и чтобы этого избежать умножаем на 10 и то что получилось тоже называем пункт. Такая логика?
 
Vladimir Baskakov:
Да не проблема ввести в код что угодно, дело не в желании, было бы оно четко определено. А четко определен пока только пункт.

Dmitry Fedoseev:

Да не проблема ввести в код что угодно, дело не в желании, было бы оно четко определено. А четко определен пока только пункт.

Так а в денежном выражении пятый пункт как-то сильно отличается от четвёртого. А называется одинаково
