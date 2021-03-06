Пункт VS Пипс - страница 54
Где на этой картинке у каждого из символов пункты - понятно, а вот где же там пипсы?
Может проще на 10 умножать в коде, чем разделять там пипсы , пункты. Для кодов конечно так удобней. А в жизни pipsy место
Может проще использовать метаквотовские пункты в коде, ведь мы программируем на этом языке. Значит и программы должны использовать пункты,
если бы МетаКвоты не начали использовать пипс, то не проблема - раньше была однозначность - "в МТ не бывает пипсов"
Но теперь появились еще и метаквотовские пипсы)
Умножение обеспечивает одинаковую работу эксперта с настройками по умолчанию на 5-ти и на 4-ех значных котировках. Это очень удобно.
Ну то есть мы не хотим вводить понятие Pips в код, и чтобы этого избежать умножаем на 10 и то что получилось тоже называем пункт. Такая логика?
Да не проблема ввести в код что угодно, дело не в желании, было бы оно четко определено. А четко определен пока только пункт.
