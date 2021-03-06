Пункт VS Пипс - страница 147
саксобанк, по-твоему, неправильное место? забор с рекламной вывеской?
тогда уж покажи правильное место
Так точно.
А ещё их, и из других банков, девочки ежедневно названивают улыбающимися голосами. Ты и на них ведёшься?
Трети раз. Предыдущие два раза вопрос устойчиво игнорировался. Где здесь пипсы?
С первой и второй строкой - понятно. А вот с третьей? Никогда не смотрел на этот символ. Не знаю, каким он был раньше. Видя выше 5-ти 3-х знак, для XAUUSD надо отступить один знак влево?
Где определение пипса, которое можно было бы применить и понять, где у XAUUSD пипс, а не гадать на кофейной гуще по аналогии.
Смотри. Это из трёх разных контор, и условия у них разные.
Смотри внимательно. И думай тщательно:
То есть вы предлагаете такую методику определения пипса: открыть окно открытия ордера и посмотреть, где там маленькая цифиря?
ps: и это советует КТН, доцент. Да?
КАКИе ИНТЕРЕСНЫе КАРИНКи ОЛЕг ПОКАЗАл.
СмторИ внимательнО на тексТ, и найдИ смысЛ
вот это ты зря...
Как же вас всех, несмышлёных, запутало введение увеличения точности котирования в десять раз. Аж разум набок свернуло, и мыслительные процессы встали.
И как на этом чудесно навариваются рекламные завлекатели.
И вот для таких - слабых соображалкой, и стали писать маленькие цифирки - чтобы ваш мир совсем не рухнул. Чтобы хоть как-то вам держаться на плаву - дали веточку спасительную.
Вот вы и понапридумывали свои теории каждый для себя.
Ты ж глянь - есть как минимум две противоположные версии "пипсов", и каждый в неё свято верит.
Это как Создатель один, а имён ему напридумали пруд-пруди. И пошли священные войны...
Упёртость ваша не даёт вам возможности трезво видеть проблему.
Как раз проблема имеется если на данность глядеть с вашей - придуманной - точки зрения.
А с нашей точки зрения - с точки зрения людей, оперирующих числами, вообще нет проблем.
Есть проблема только в том случае, когда попадается упоротый заказчик со своим видением пунктов. И то решаемая - узнаёшь чего ж он хочет на самом деле, и вносишь дополнительные расчёты чтобы ему было видно как ему представляется. А внутри-то всё всё равно по-нашему - по-правильному.
Профи, "гуру", который не может понять почему вдруг, например, спред на рекламном завлекушном щите сайтика написан как 2.4 ?
Так это же и дураку понятно, что это 24 пункта. Но 2.4 лохам впарить выгоднее. Вот и весь профи сразу виден... Совершающий телодвижения и мыслительные потуги только от красивых привлекательных циферек. Таких профи - в каждом городе полные классы.
ЗЫ. О наших заказчиках не переживай - у меня их, например, много и они - профи, и мы прекрасно понимаем друг друга. И платят столько, что школьникам всем классом лет 10 копить.
Артем, я легко воспринял Point, как минимальную дискрету цены в МТ и совершенно спокойно живу с этим более 10 лет.
Просто, потому, что моя работа, как и твоя - автоматизировать процесс. Просто, я автоматизирую процесс, который знаю, понимаю и уважаю. Уважение, в том числе, проявляется в ненавязывании собственного понимания терминологии участникам процесса. Я - пришлый, автоматизирую; они - местные, работали, работают и будут работать. Меня не будет, они останутся.
Никто не навязывает - объясняем. Вот ты понимаешь чем оперирует программист для того, чтобы создать то, что увидит пользователь? Понимаешь.
И ты не навязываешь пользователю своё понимание? Не навязываешь.
Но почему тогда пользователь должен навязывать программисту как, и что ему делать, если он в этом ни бум-бум?
Вот и я - никому не навязываю - хоть в дзямбликах пусть меряют, но навязывать мне, и другим программистам свои жаргонные величины не нужно. И, тем более, требовать их вводить в официальную справку, а те величины, которыми пользуются программисты, требовать удалить из справки и языка как неправильные - это же маразм. Чистейшей воды. И он тут был озвучен.
Пользователь "что вижу - то пою", а программист - музыку играет. По своим нотам. И пользователь даже не подозревает, что поёт лишь по семи нотам, которые ему программист даёт - ему кажется, что это он придумал всё, и музыка ему подчиняется.