Кстати, до умножения уже добрались:
А вот это ответ автора учебника возмущенным родителям:
И автор, между прочим - профессор.
Вот так вот - сразу на корню вырубается способность детей к абстрактному мышлению.
Никто не жаловался на продукты. Ищете крайнего
Думаю, что сделаем так:
отвечаете правильно на вопросы о расчётах прибыли\убытка в пунктах, ограничений по уровням StopLevel, FreezeLevel, и о прочих расчётах, связанных с базовыми понятиями, и вопрос о вашем статусе оставлю в покое. А если нет - то будете первым, с кого начнём оздоравливать маркет.
Идёт?
Да зачем? Силой не заставишь думать и, тем более, понимать.
Вы сейчас правила придумываете на ходу. Я все знаю, но экзамен сдавать не буду
Я уже глянул один из ваших кодов в кодобазе.
Интересно как задать размер стоплосс, равным пяти пунктам на пятизнаке?
Ну может хоть немного думать начал бы, а не драть коды с форума, и слепо использовать готовое из СБ - где думать не нужно. И то, умудрился не думая устроить ограничение для возможности задать, например 7 пунктов на пятизначных котировках. У него будет 70. А если нужно 23 пункта, то будет 230 - куда такое годится?
Я не придумываю правил. Я подталкиваю вас - как продавца - к изучению базовых знаний. Вы же продаёте людям вещи, которые будут врать.
Человек рассчитал ход цены на пятизначных котировках, и расчёт показал, что тейкпрофит должен составлять 80% от дневного хода цены в пунктах. Получилось, например 700 пунктов на пятизнаке. Человек задал значение 700 пунктов, и ваша программа ему поставила 7000 пунктов. А он-то всё верно рассчитал. И ушёл по делам. В итоге - потеря денег или в хорошем случае - неполучение прибыли.
И это - лишь по вашей прихоти и непониманию что такое пункт. И почему не нужно слепо и навязчиво всё переводить к четырёхзначным котировкам - вы вводите пользователя в заблуждение. Он сам должен знать сколько ему нужно пунктов, и программа не должна навязчиво умножать на 10, заставляя человека об этом помнить и делить свои расчёты на 10.
И это всего лишь "безобидное" слепое следование за толпой. А уж как вы там ограничения рассчитываете, и рассчитываете ли вообще - не глядел.
У вас правда с мышлением бяда...
Пункт - мера. 0.0001 - значение.
Один пункт в ноль-значной котировке равен 1.
............
Один пункт в девятизначной котировке равен 0.000000001.
Один пункт в десятизначной котировке равен 0.0000000001.
и т.д.
Разрядность котировки можно узнать при помощи Digits()
Да не поймёт он (они)... Когда даже значение слова "минимальный" не понимают. Когда и тик, и TICKSIZE могут назвать минимальным (слово, которое не понимают) изменением цены. Когда говорят, что 10 пунктов (на 4-х-знаке) лучше 100 пунктов (на 5-и-знаке). Когда то, что слева от запятой - это неделимое...
Не, это клинический случай...
Вообще-то наоборот... пункты находятся в тиксайзе, а не наоборот.
Эх валенки валенки, да не подшиты стареньки... (песня)
И ты хочешь сказать что в тиксайзе 0.00390625 пунктов?
В минимальном изменении цены TickSize 0.00390625 пунктов?
Не смеши людей. И не вводите других в заблуждение!
Артём и вам тоже следует пересмотреть свои не правильные взгляды.
Функция Point() возвращает математическую разрядность котировки!
Обрати внимание на другие Point они всегда равны по разрядности, то что возвращает по разрядности TickSize.
Другими словами Digits() возвращает целочисленную разрядность, а функция Point() возвращает вещественную разрядность.
Функция Point() не переименована со времен четырех знака.
А сам размер настоящего пункта определяется в спецификации актива, которая указана на сайте биржи.
В спецификации метатрейдера этой информации нет.
Вы вообще понимаете что такое размер (в данном случае тика)? Цена 2,43 может минимально измениться до 2,44 или до 2,42. И в том, и в другом случае она изменится на 0,01. Это и есть минимальное изменение цены на 1 (один) пункт. В данном случае размер тика будет равен одному пункту.
А если эта цена 2,43 разом изменится на 5 пунктов и станет 2,48, то размер тика будет равен пяти пунктам. Из этого следует простой вывод - размер тика НЕ может быть минимальным изменением цены.
Либо подучите русский, либо пользуйтесь словарями, чтобы чётко представлять значения слов. И это относится не только к Вам, если Вас это немного успокоит...