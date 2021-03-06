Пункт VS Пипс - страница 63
еще раз спрошу - вы смотрели сайт своего брокера?
напишите мне в личку ссылку на вашего брокера, я вам сделаю скриншот брокера-самодура
Каким боком сайт даже брокера-самодура относится к определению пункта?
Почему сок томатный, а то из чего он сделан - помидор? Ну вот тут я не буду ни за что встревать.
Как ещё объяснить?
Вот копейка - это пункт. Когда говорят, что бензин подорожал на один пункт, это значит, что он подорожал на одну копейку. И не важно сколько на валютном рынке эта копейка стоит (для определения движения цены). Далее, 10 копеек - это 10 КОПЕЕК (10 пунктов), а не один пипс! Если введут новую монету ГРОШ, и он будет равен 0,1 копейки, то именно грош будет пунктом....
Я устал.....
невнимательностью к пункту_мт4?
Все еще хуже. Вы не помните о чем спорите.
давайте сюда определение, только не из русскоязычного словаря.
Прям убили наповал )))))))))))))))
Вы серьёзно думаете, что значение слова "неделимый" в китайском или зулусском будет другим??? Вы серьёзно????
хочу посмотреть на это слово по-английски.
Не стесняйтесь, жду)
Каким боком сайт даже брокера-самодура относится к определению пункта?
то есть вы уже увидели у вашего брокера делимые Пункты?
Прогресс)
Я отвечу по другому.
Вот, например, в 18мохнатом году на копейку можно было закатить чуть ли не гулянку в кабаке. А сегодня что можно сделать на копейку? Тем не менее, на протяжении века копейка остаётся миниальной и неделимой единицей изменения цены. Копейка - это пункт! Если в кабаке её котировка обозначалась как 0,1, то сегодня её котировка обозначается как 0,0000001. Но она осталась копейкой, а не стала пипсом!
то есть вы уже увидели у вашего брокера делимые Пункты?
Прогресс)
Я и не смотрел. А Вы можете конкретно ответить на конкретный вопрос? Каким боком???
давайте по порядку, покажите сначала определение с неделимым Пунктом )пс. и из этого определения будет видно каким боком)
Таймаут
Так прикольнее