Taras Slobodyanik:

еще раз спрошу - вы смотрели сайт своего брокера?
напишите мне в личку ссылку на вашего брокера, я вам сделаю скриншот брокера-самодура

Каким боком сайт даже брокера-самодура относится к определению пункта?

Почему сок томатный, а то из чего он сделан - помидор? Ну вот тут я не буду ни за что встревать.

Как ещё объяснить? 

Вот копейка - это пункт. Когда говорят, что бензин подорожал на один пункт, это значит, что он подорожал на одну копейку. И не важно сколько на валютном рынке эта копейка стоит (для определения движения цены). Далее, 10 копеек - это 10 КОПЕЕК (10 пунктов), а не один пипс! Если введут новую монету ГРОШ, и он будет равен 0,1 копейки, то именно грош будет пунктом....

Я устал.....

 
Taras Slobodyanik:

невнимательностью к пункту_мт4?

Все еще хуже. Вы не помните о чем спорите.

Taras Slobodyanik:


давайте сюда определение, только не из русскоязычного словаря.

Прям убили наповал )))))))))))))))

Вы серьёзно думаете, что значение слова "неделимый" в китайском или зулусском будет другим??? Вы серьёзно????

 
Сергей Таболин:

Прям убили наповал )))))))))))))))

Вы серьёзно думаете, что значение слова "неделимый" в китайском или зулусском будет другим??? Вы серьёзно????

хочу посмотреть на это слово по-английски.
Не стесняйтесь, жду)

 
Сергей Таболин:

Каким боком сайт даже брокера-самодура относится к определению пункта?

то есть вы уже увидели у вашего брокера делимые Пункты?
Прогресс)

Taras Slobodyanik:

хочу посмотреть на это слово по-английски.
Не стесняйтесь, жду)

Я отвечу по другому.

Вот, например, в 18мохнатом году на копейку можно было закатить чуть ли не гулянку в кабаке. А сегодня что можно сделать на копейку? Тем не менее, на протяжении века копейка остаётся миниальной и неделимой единицей изменения цены. Копейка - это пункт! Если в кабаке её котировка обозначалась как 0,1, то сегодня её котировка обозначается как 0,0000001. Но она осталась копейкой, а не стала пипсом!

Taras Slobodyanik:

то есть вы уже увидели у вашего брокера делимые Пункты?
Прогресс)

Я и не смотрел. А Вы можете конкретно ответить на конкретный вопрос? Каким боком???

 
Сергей Таболин:

Я и не смотрел. А Вы можете конкретно ответить на конкретный вопрос? Каким боком???

давайте по порядку, покажите сначала определение с неделимым Пунктом )

пс. и из этого определения будет видно каким боком)
Таймаут


Так прикольнее


