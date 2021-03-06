Пункт VS Пипс - страница 111

Vitaly Muzichenko:

Расскажи где у меня пункт?

В настройках


-

 
Forex2424:

Э...нет.К примеру открываем два ордера.На 4 знаках и на 5.На четырех знаках обычно спред к примеру 2.Тоесть ты сидишь и ждешь цену больше 2 пунктов(за спред)А на 5 знак спред 1 комиссия 1.2( к примеру)в итоге получаеться что общий спред 1.3 для 4 знаков ,но остаёться ещё 7 сотых(для 5 знаков )которые и можно заработать.а на 4 знаков ты ещё даже из спреда не вышел.

У меня 1 пункт спреда, даже меньше, чем на пятизнаке, там ~1.9 в среднем

 
Alexander Puzanov:

В настройках

Я там ничего не менял, всё уже давно настроено единоразово

 
Да смысл в том,что хоть 1 пункт на 4 знаков будет спредом.На 4 знаках ка не крути за тоже самое время (особенно это видно на м1) не получиться так пипсануть как на 5 знаках.
 
Vitaly Muzichenko:

Ладно, это ауди, но Я вне рынка по нему


Теперь вопрос:

Здесь 4 знака и это нормально. У тебя будет 5 знаков, это тоже нормально. Откроем одновременно позиции, ты пипсанёш своих 50 пунктов, а Я немного придержу и заработаю всего 10 пунктов??? Но по итогу Я то забрал в половину больше, чем ты

А вот то, что ты сказал, называется "подтасовка". И на самом деле всё вот так:

У тебя 4 знака. Ты открываешь по цене 1.0000, а закрываешь по цене 1.0010. Итого - ты взял свои 10 пунктов.

У меня 5 знаков. Я открываю по цене 1.00000, а закрываю по цене 1.00100. Итого - я взял свои 100 пунктов.

Времени от открытия до закрытия у нас с тобой прошло одинаково, и прибыль у нас одинакова. И цены открытия/закрытия тоже одинаковы. Но у меня градация в десять раз точнее. Пока у тебя цена перемещалась на 1 пункт одним скачком с 1.0000 на 1.0001, у меня цена либо так же одним скачком ушла сразу на 10 пунктов от 1.00000 на 1.00010, либо за тот промежуток времени пока она у тебя просто стояла, у меня были тики: 1.00000 --> 1.00001 --> 1.00004 --> 1.00002 --> 1.00008 --> 1.00009 --> 1.00003 --> 1.00010. Твой рынок пропустил 6 изменений цены так как котируется в четырёхзначных котировках. Но от 1.00000 до 1.00010 прошло столько же времени как у тебя с 1.0000 до 1.0001

 
5 знаков чем хорош что есть сотые доли...
 
ну и ли так можно обьяснить

 
Forex2424:
5 знаков чем хорош что есть сотые доли...

Сотые?

 
Ну блин 1.0001 или 1.00001
 
Правельно сказал модератор более точнее,более информативней.и нет скачков
