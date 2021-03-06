Пункт VS Пипс - страница 111
Расскажи где у меня пункт?
В настройках
-
Э...нет.К примеру открываем два ордера.На 4 знаках и на 5.На четырех знаках обычно спред к примеру 2.Тоесть ты сидишь и ждешь цену больше 2 пунктов(за спред)А на 5 знак спред 1 комиссия 1.2( к примеру)в итоге получаеться что общий спред 1.3 для 4 знаков ,но остаёться ещё 7 сотых(для 5 знаков )которые и можно заработать.а на 4 знаков ты ещё даже из спреда не вышел.
У меня 1 пункт спреда, даже меньше, чем на пятизнаке, там ~1.9 в среднем
В настройках
Я там ничего не менял, всё уже давно настроено единоразово
Ладно, это ауди, но Я вне рынка по нему
Теперь вопрос:
Здесь 4 знака и это нормально. У тебя будет 5 знаков, это тоже нормально. Откроем одновременно позиции, ты пипсанёш своих 50 пунктов, а Я немного придержу и заработаю всего 10 пунктов??? Но по итогу Я то забрал в половину больше, чем ты
А вот то, что ты сказал, называется "подтасовка". И на самом деле всё вот так:
У тебя 4 знака. Ты открываешь по цене 1.0000, а закрываешь по цене 1.0010. Итого - ты взял свои 10 пунктов.
У меня 5 знаков. Я открываю по цене 1.00000, а закрываю по цене 1.00100. Итого - я взял свои 100 пунктов.
Времени от открытия до закрытия у нас с тобой прошло одинаково, и прибыль у нас одинакова. И цены открытия/закрытия тоже одинаковы. Но у меня градация в десять раз точнее. Пока у тебя цена перемещалась на 1 пункт одним скачком с 1.0000 на 1.0001, у меня цена либо так же одним скачком ушла сразу на 10 пунктов от 1.00000 на 1.00010, либо за тот промежуток времени пока она у тебя просто стояла, у меня были тики: 1.00000 --> 1.00001 --> 1.00004 --> 1.00002 --> 1.00008 --> 1.00009 --> 1.00003 --> 1.00010. Твой рынок пропустил 6 изменений цены так как котируется в четырёхзначных котировках. Но от 1.00000 до 1.00010 прошло столько же времени как у тебя с 1.0000 до 1.0001
ну и ли так можно обьяснить
5 знаков чем хорош что есть сотые доли...
Сотые?