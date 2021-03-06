Пункт VS Пипс - страница 83
остановись мгновение! Вы в самом начале пищевой цепочки!
тут точно - без комментариев
вы уж точно мните себя акулой.... думаете ума не надо? ))))))
по йене - правильно, да это один пипс, 0.01 = 1 pips
по евро нет, одна сотая от евроцента это - 0,0001 = 1 pips
где закономерность ? Где определение для всех инструментов? Это называется держать нос по ветру..
Вы сами привязали пукто-пипс к валюте котировок, вас за язык никто не тянул, тогда объясните не стыковку, вот котировки акций, все привязаны к рублю России, вопрос, почему разняца знаки? у кого-то 0, где 1, есть и 4. Как пользуясь вашими определениями определить что такое пипсо-пункт на этих котировках?
где закономерность ? Где определение для всех инструментов? Это называется держать нос по ветру..
Вы сами привязали пукто-пипс к валюте котировок, вас за язык никто не тянул, тогда объясните не стыковку, вот котировки акций, все привязаны к рублю России, вопрос, почему разняца знаки? у кого-то 0, где 1, есть и 4. Как пользуясь вашим определениям определить что такое пипсо-пункт на этих котировках?
После запятой пипы
пип это еще один термин? о, для акций уже пипы ввели..
вы уж точно мните себя акулой.... думаете ума не надо? ))))))
у меня достижения, опыт работы на СМЕ, кубки за победы в конкурсах с маржей, в битвах торговых роботах, в мировых первенствах, призер чемпионатов - мне доказывать никому ничего не надо.
Мои достижения - отвечают за меня сами.
терминатор прям) только это все не отменяет тот факт что определения пункту никто не может дать
пип это еще один термин? о, для акций уже пипы ввели..
где закономерность ? Где определение для всех инструментов? Это называется держать нос по ветру..
Вы сами привязали пукто-пипс к валюте котировок, вас за язык никто не тянул, тогда объясните не стыковку, вот котировки акций, все привязаны к рублю России, вопрос, почему разняца знаки? у кого-то 0, где 1, есть и 4. Как пользуясь вашим определениям определить что такое пипсо-пункт на этих котировках?
Закономерность в акциях и их объемах.
Если вам это интересно вы можете погуглить, и узнать чему равен пипс на конкретном инструменте.
