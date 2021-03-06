Пункт VS Пипс - страница 83

Roman Shiredchenko:

остановись мгновение! Вы в самом начале пищевой цепочки!

тут точно - без комментариев

вы уж точно мните себя акулой.... думаете ума не надо? ))))))

 
Taras Slobodyanik:

по йене - правильно, да это один пипс,  0.01 = 1 pips

по евро нет, одна сотая от евроцента это - 0,0001 = 1 pips

 где закономерность ? Где определение для всех инструментов? Это называется держать нос по ветру.. 

Вы сами привязали пукто-пипс к валюте котировок, вас за язык никто не тянул, тогда объясните не стыковку, вот котировки акций, все привязаны к рублю России, вопрос, почему разняца знаки? у кого-то  0, где 1, есть и 4. Как пользуясь вашими определениями определить что такое пипсо-пункт на этих котировках? 


 
То спорили что пункт это не минимальная единица, теперь о том, что такое пипс.
Nikolay Ivanov:

После запятой пипы, касаемо акций
 
Vladimir Baskakov:
После запятой пипы

пип это еще один термин? о, для акций уже пипы ввели.. 

 
Сергей Таболин:

вы уж точно мните себя акулой.... думаете ума не надо? ))))))

у меня достижения, опыт работы на СМЕ, кубки за победы в конкурсах с маржей, в битвах торговых роботах, в мировых первенствах, призер чемпионатов - мне доказывать никому ничего не надо. 

Мои достижения - отвечают за меня сами.

 
терминатор прям) только это все не отменяет тот факт что определения пункту никто не может дать 

Nikolay Ivanov:

пип это еще один термин? о, для акций уже пипы ввели.. 

Ну да, пипы & пупы
 
Nikolay Ivanov:

Закономерность в акциях и их объемах.
Если вам это интересно вы можете погуглить, и узнать чему равен пипс на конкретном инструменте.

+ участие в Лиге
