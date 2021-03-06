Пункт VS Пипс - страница 57
Это как это?
А в чем выражается прибыль?
ок - откройте - покажите
Исправил: "для измерения прибыли и выражения прибыли". В деньгах она выражается. А эффективность торговли оценивается в процентах прибыли за единицу времени.
эээ.. при чем здесь впечатления?
При том, то впечатлило и теперь кажется эталоном.
вы видите дробные Пункты? как вы это объясняете для себя?
Нет. Пункт это точность котирования.
да они так стебутся - не подкидывайся
пытаюсь в курить - 2019.09.21 13:00
и не как! не пойму - что разве в карман, можно положить пункт или pips? считать нужно в валюте .
Учите азбуку
вы видите дробные Пункты? как вы это объясняете для себя?
Они просто так решили - подавать данные в таком формате. Может быть эффективный маркетинг, первое о чем возникает вопрос - величина спред, а тут бах - спред полтора пнутка. Если бы написали, что спред 15 - это бы всех напугало. А может быть, они такие хорошие и решили сохранить привычную реальность для своих клиентов.
эксперт - может и в валюте расчёт вести.
и от чего он расчёт ведёт от пипсов или пунктов?
Это обеспечивает независимость работы эксперта от лота.
лот - это ещё умножение. а расчёт ? в пипсах или в пунктах
Расчет чего?
Как такую запись прочить:
Пункты 456.6
Т.е. читаем: 456 пунктов и 6 ..... пунктов
Так? Масло маслянное