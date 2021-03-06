Пункт VS Пипс - страница 57

Taras Slobodyanik:

Это как это?
А в чем выражается прибыль?


ок - откройте - покажите

Исправил: "для измерения прибыли и выражения прибыли". В деньгах она выражается. А эффективность торговли оценивается в процентах прибыли  за единицу времени.

 
Taras Slobodyanik:

эээ.. при чем здесь впечатления?

При том, то впечатлило и теперь кажется эталоном.

 
Dmitry Fedoseev:

При том, то впечатлило и теперь кажется эталоном.

вы видите дробные Пункты? как вы это объясняете для себя?

1

 
Dmitry Fedoseev:

Нет. Пункт это точность котирования.

да они так стебутся - не подкидывайся

 
Aleksandr Klapatyuk:

пытаюсь в курить - 2019.09.21 13:00 

и не как! не пойму - что разве в карман, можно положить пункт или pips? считать нужно в валюте .

Учите азбуку

 
Taras Slobodyanik:

вы видите дробные Пункты? как вы это объясняете для себя?

Они просто так решили - подавать данные в таком формате. Может быть эффективный маркетинг, первое о чем возникает вопрос - величина спред, а тут бах - спред полтора пнутка. Если бы написали, что спред 15 - это бы всех напугало. А может быть, они такие хорошие и решили сохранить привычную реальность для своих клиентов.

 
Почему вот этот вопрос так устойчиво игнорируется? Вдрыск ломает вашу реальность?
 
Aleksandr Klapatyuk:

эксперт - может и в валюте расчёт вести.

и от чего он расчёт ведёт от пипсов или пунктов?

Это обеспечивает независимость работы эксперта от лота.

 
Aleksandr Klapatyuk:

лот - это ещё умножение. а расчёт ? в пипсах или в пунктах 

Расчет чего?

Dmitry Fedoseev:

Расчет чего?

Как такую запись прочить:

Пункты         456.6

Т.е.  читаем: 456 пунктов и 6 ..... пунктов 

Так? Масло маслянное

