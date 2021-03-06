Пункт VS Пипс - страница 72
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы сами понимаете ЧТО говорите? Ваш tick size - это не минимальное изменение цены. Минимальное изменение цены - это пункт. tick size - это на сколько пунктов изменилась цена от предыдущего события (тика). Изменение цены может выражаться либо в денежном выражении, либо в пунктах, но не в тиках!
Такое чувство, что Вы говорите на урюк-мортанском языке и каждому значению даёте своё, придуманное, определение.
Я говорю на языке трейдеров, а вот вы говорите на языке дилетантов, который вам вбили в голову форексные кухни.
Если вы не принимаете язык трейдеров, нам не о чем говорить.
Это да . Для примера GbpUsd lot=0.01:
зачем так усложнять ?в одном терминале - разная сумма в валюте - при одинаковых пунктах
Я говорю на языке трейдеров, а вот вы говорите на языке дилетантов, который вам вбили в голову форексные кухни.
Если вы не принимаете язык трейдеров, нам не о чем говорить.
А теперь переведите что там написано на русский (отмеченное). Я не носитель английского и однозначно перевести не могу. Это раз.
Два. Вы находитесь на ресурсе MQ, который и заточен именно под Форекс. С какого перепуга я должен использовать вместо пункта какого-то чебураха?
Как только Вы на практике докажете, что копейка это делимый пункт (разделите эту копейку на сколько Вам угодно частей и расплатитесь этими пипсами в магазине), я тут же перестану утверждать, что пункт - это минимальное и неделимое значение.
И перестаньте просить ссылки на английском. Не барско это...
доказываю на практике (и пришлите ссылку на вашего брокера, тоже покажу картинки)
А теперь переведите что там написано на русский (отмеченное). Я не носитель английского и однозначно перевести не могу. Это раз.
Два. Вы находитесь на ресурсе MQ, который и заточен именно под Форекс. С какого перепуга я должен использовать вместо пункта какого-то чебураха?
Учите английский язык. Пользуйтесь переводчиками. И это ваше право что использовать вместо пункта.
Ошибаетесь, это у вас логика заточена только под форекс, а ресурс MQ и терминал МТ5 заточен на разные рынки, в том числе биржевые.
Мне надоело общаться с людьми в таком тоне, которые не понимают базовых вещей, поторговав в кухнях форекс, думают они набрались знаний.
Это ошибочное мнение, форекс это внебиржевой обмен(spot), только часть большого айсберга других рынков.
Изучите другие рынки, и к вам придёт понимание.
@Сергей Таболин так вы приведете определение Пункта как неделимого? Или признаете, что это самодурство? (ваше, и тех кто об этом пишет)
доказываю на практике (и пришлите ссылку на вашего брокера, тоже покажу картинки)
Брокеры используют дробный пункт в описаниях, с этим никто не спорит, это так сказать удобная интерпретация действительности, или инфа адаптированная для трейдеров(называйте как удобнее), а мы тут толкуем о том, что на графике нету дробных значений после запятой.. То есть математическая скалярная единица неделима. А тут уже даже минимальный размер тика путают с тиком.. А называя 2 разные вещи одним называнием, еще и нарушают первый закон логики.
Брокеры используют дробный пункт в описаниях, с этим никто не спорит, это так сказать удобная интерпретация действительности, или инфа адаптированная для трейдеров(называйте как удобнее), а мы тут толкуем о том, что на графике нету дробных значений после запятой.. То есть математическая скалярная единица неделима. А тут уже даже минимальный размер тика путают с тиком.. А называя 2 разные вещи одним называнием, еще и нарушают первый закон логики.
не-не, тут утверждают что есть только пункт_мт, а всё остальное это самодурство (могу найти сообщения)
доказываю на практике (и пришлите ссылку на вашего брокера, тоже покажу картинки)
Для начала, позвоните своему брокеру (с картинки) и выясните у него как они называют Мин. изменение цены. 0.00001 чего? В каких единицах она выражается? И что для них пункт?
Я вижу совершенно безграмотное представление (или наоборот, очень грамотное? для стопроцентного ввода в заблуждение?)
@Сергей Таболин так вы приведете определение Пункта как неделимого? Или признаете, что это самодурство? (ваше, и тех кто об этом пишет)
Вы копейку уже распилили?