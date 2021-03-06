Пункт VS Пипс - страница 134
Это понятно. Но получается, что в MetaQuotes pip приравнен к Point(). Что не соответствует чаяниям господ из ямы.
Артём, без пояснений МК -- данная тема становится долгоиграюще бестолковой.
Указание слова "пункт" вызвало бы массу вопросов у тех кто торгует на 5 знаках. 1 пункт = 10 пипсам
"У тех" - это, грубо говоря, 1/3.
А как же "для тех" для кого 1 пипс = 10 пунктам? (тоже 1/3)
Вот как программисту разобраться в этом бардаке, и не напортачить потом в коде ))
Я не говорю за тех кто давно в теме и разобрался, а те кто только приходит к mql, бедные люди, в одной только терминологии запутаются ))
А так по сути и происходит, глобальное запутывание ))
Берешь и начинаешь писать, а там само все расставится, кому дальше развиваться, а кому по форумам "истину" выяснять.
Возьми те же плюсы с их undefined/unspecified/implementation-defined behavior, вот где засада засад, и ничего, начинают, пишут и даже в middle и senior некоторые выбиваются. А да, еще утечки памяти, про которые, в отличие от mql, тебе никто на подскажет, самому думать надо.
А так, конечно, напрашивается приложение к правилам фриланса/маркета с перечнем применяемых терминов и определений, хотя бы для того же арбитража, что бы не было, что один одно имел ввиду, другой другое.
У тех кто торгует....
Указание слова "пункт" вызвало бы массу вопросов у тех кто торгует на 5 знаках. 1 пункт = 10 пипсам
С чего бы вдруг оно вызвало вопросы? Особенно массу вопросов? Как будто какие-то пипсы меньше вопросов вызывают.
А ха да, конечно - "у тех кто торгует"...
Никто никого не выручает. О чём ты?
Только вот вы, ребяты, используете не "пункт", а "пипс". Слова "пипс" нету в русском языке. Совсем. Это аббревиатура. От английских слов. Поэтому "пипс" - англицизм, жаргонное, сленговое выражение в некоторых кругах. А пункт - нормальное обозначение того, что оно сейчас и обозначает. Посему - уж называйте свои пипсы очком - оно, кстати, ближе по смыслу после типуна:
А пункт - каков он есть, таким пусть и будет - минимальным значением в котировке.
А очко - пусть хоть 32 пункта будет - оно и в Африке тогда типун и "пипс" :)
Не стоит весь мир трясти под ваш сленг - оно миру не нужно.
И каждый думал в этот час о чем-то о своем...
Вот ты зарабатываешь на жизнь разработкой средств автоматизации деятельности трейдеров. Я раньше зарабатывал разработкой средств автоматизации деятельности органов управления (штабов, пунктов управления) ВВС (ныне ВКС России). Первое, что я обязан был сделать - понять и принять алфавит понятий Заказчика, все остальное - после. Если бы я стал объяснять, что терминология Заказчика неправильна, а нужно говорить "вот так", меня бы немедленно и совершенно правильно дисквалифицировали, объявив строгий выговор с занесением в грудную клетку.
Ты просто привык к тому, что твои заказчики менее квалифицированы, чем ты, и этим избалован. Вряд-ли ты получил хотя-бы один заказ от человека, у которого ты хотел-бы чему-то научиться. Чему-то, в чем ты пока слабее его, а хотел-бы стать сильнее, чтобы после сказать ему: спасибо, Георгий Петрович, без Вас я бы не состоялся.
Теперь по мелочи: Слова пипс в русском языке нет. Согласен. Наши трейдеры предпочитают слово пункт, но в англоязычной аудитории присутствует другой пункт, равный 100 пипсам. Поэтому, наши соотечественники, во избежании путаницы, переименовали пункт в фигуру, а пип в пункт.
...Вряд-ли ты получил хотя-бы один заказ от человека, у которого ты хотел-бы чему-то научиться...
Между прочим, когда-то было именно так.
Это большая удача. Мне везло.
...
Теперь по мелочи: Слова пипс в русском языке нет. Согласен. Наши трейдеры предпочитают слово пункт, но в англоязычной аудитории присутствует другой пункт, равный 100 пипсам. Поэтому, наши соотечественники, во избежании путаницы, переименовали пункт в фигуру, а пип в пункт.
прицепились к термину "фигура" и уже из него выводите немыслимые выверты в своих трактовках -- сами бы разобрались.
"пункт" -- это единичное изменение показателя -- любого показателя, какое измеряем -- цент для доллара (изменение 1,01$ до 1,02$ это изменение на 1 пункт) -- 4-х значной котировки валюты (изменение 0,4501 до 0,4502 это изменение на 1 пункт) -- 5-ти значной котировки валюты (изменение 0,45001 до 0,45002 это изменение на 1 пункт).
"pip" -- аббревиатура от "percentage in point" -- не смущает слово "point" здесь? -- здесь речь идёт именно о валютном пункте (вот этом, цветом показал).
именно поэтому уже на 130 страницах идут тёрки -- равен 1 "пункт" 1 "пип" при 5-ти значной котировке -- и что чему равно.
"фигура" -- это 100 (СТО) пунктов -- и нет никакого другого определения у "фигуры" и не было никогда.
p.s. всё зависит от того, о пункте какого показателя идёт речь.