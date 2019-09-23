Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Зачем предварительная информация? Четверг день рабочий, выложили новую версию, объявили и все радуются. Зачем устраивать ожидания? Непонятно.
Смерть не страшна, а страшно ожидание смерти.
Смерть миг, а ожиданье вечность...
Его анонс был включен еще в прошлый Release Notes, но потом исчез... а в этом вовсе нет.
Подскажите, планируется возможность работы с календарем в тестере, т.е. история новостей на сервере
И по сокетам в тестере тоже
А кто-то ждал пространство имен....
Его анонс был включен еще в прошлый Release Notes, но потом исчез... а в этом вовсе нет.
Ну ожидания и даже анонсы были не только по языку.
Фреймы оптимизировали, но не добавили
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Лесник, 2019.05.30 12:15
Поэтому для совместимости со всеми остальными предлагаю ввести команду FrameDelete(номер фрейма), для тех, у кого место на диске ограничено.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Alexey Navoykov, 2019.05.30 12:22Поддерживаю. А ещё лучше - ввести специальный параметр в виде #property, указывающий на необходимость удалять обработанные фрэймы.
Тестер оптимизировали, но не изменили. И т.д.
В общем, это нормально. Думаю, исправление текущих багов сильно тормозит ввод новых возможностей. Тем более, что эти вещи нужны единицам.
А кто-то ждал пространство имен....
Его анонс был включен еще в прошлый Release Notes, но потом исчез... а в этом вовсе нет.
Подскажите, планируется возможность работы с календарем в тестере, т.е. история новостей на сервере
И по сокетам в тестере тоже
Сделаем позже.
Пока идет работа по повышению производительности тестера и оптимизации работы в MQL5 Cloud Network.
Пока идет работа по повышению производительности тестера.
Одиночные проходы? Какие типы ТС? Возможно ли будет увидеть сравнительную таблицу производительности Тестера (на различных типах ТС) до и после изменений?
Одиночные проходы? Какие типы ТС? Возможно ли будет увидеть сравнительную таблицу производительности Тестера (на различных типах ТС) до и после изменений?
2075, куда дели вкладку Эксперты?
Более того, теперь советники печатают в Журнал, а сам Терминал - никуда.
В четверг 13 июня 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:MQL5: Добавлена функция TesterDeposit, позволяющая эмулировать операции внесения средств на счет в процессе тестирования. Функция может быть полезна при проверке различных стратегий управления капиталом.
bool TesterDeposit( double money // размер вносимой суммы );
Ну тогда сразу же нужна и функция снятия денег с депозита....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В четверг 13 июня 2019 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Python является современным высокоуровневым языком программирования для разработки сценариев и приложений. Содержит множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных.
Пакет MetaTrader для Python предназначен для удобного и быстрого получения биржевой информации через межпроцессное взаимодействие прямо из терминала MetaTrader 5. Полученные таким образом данные можно дальше использовать для статистических вычислений и машинного обучения.
Подключение
pip install pytz
Функции
Необходимость верификации данных определяется брокером. Если она включена, то при запросе счета трейдеру автоматически отправятся коды подтверждения, а в диалоге появятся специальные поля для их указания:
Коды подтверждения действуют в течение нескольких минут. Если за отведенное время трейдер не использует их для открытия счета, процедуру потребуется повторить.
Перед отправкой кодов система проверяет, не был ли указанный телефон/email ранее уже подтвержден. Если трейдер уже проходил верификацию этих данных со своего компьютера, открытие счетов будет происходить как раньше — без дополнительного подтверждения. Таким образом, трейдеры не столкнутся с чрезмерными трудностями при запросе счетов.
Как это работает
В процессе покупки после авторизации своим аккаунтом в PayPal вам будет предложено разрешить дальнейшие платежи нашей компании:
В случае согласия все последующие покупки вы сможете совершать одним кликом, просто нажимая кнопку ранее сохраненного аккаунта:
Если вы нажмете "Отменить и вернуться к MetaQuotes Software Corp.", вы продолжите совершать платежи как раньше, авторизуясь в PayPal вручную при каждой покупке.
Вы всегда можете отказаться от привязки аккаунта PayPal и покупать сервисы в обычном режиме.
Мы провели огромную скрытую работу по внутренней оптимизации тестера стратегий и исправлению ошибок. Все это значительно ускорило тестирование на ряде задач, а также повысило общую стабильность работы. Наиболее крупные улучшения:
Работа с фреймами
Значительно оптимизирована работа с фреймами на локальных, сетевых и облачных агентах. Теперь они обрабатываются быстрее и никогда не пропускаются.
Распределение задач между агентами
Теперь во время выполнения оптимизации тестер стратегий может перераспределять задания на ходу. Если стал доступен новый агент (или один из ранее использованных освободился), тестер автоматически сформирует ему пакет заданий из тех, что уже были распределены между другими агентами. Аналогичным образом задания перераспределяются при обнаружении слишком медленных агентов — их задачи параллельно выдаются другим агентам, чтобы завершить оптимизацию быстрее.
Также значительно ускорено распределение задач в режиме математических вычислений.
Статистика оптимизации в журнале
Расширено журналирование процесса оптимизации — выводится более подробная статистика использования MQL5 Cloud Network, факт включения/отключения облачных агентов и т.д.
Работа в режиме полных логов оптимизации
Для экономии ресурсов при оптимизации в журнал тестера стратегий не выводятся все сообщения от агентов. Для их принудительного вывода предусмотрен режим "Полные журналы оптимизации", который включается через контекстное меню журнала тестера. Раньше включение этого режима существенно замедляло процесс оптимизации, теперь он практически не влияет на время расчетов.
MQL5 Cloud Network
Оптимизирована работа облачных агентов тестирования. Теперь задания распределяются более эффективно.
Экономический календарь доступен не только в терминалах и на сайтах, но и в мобильных устройствах. Перейти к нужному приложению теперь можно прямо из контекстного меню календаря в терминале:
Выберите свою платформу и скачайте приложение Tradays:
В дополнение ко всем функциям календаря из десктопной платформы, в мобильной версии доступны возможность создавать напоминания о событиях, а также полная история показателей в виде графиков и таблиц.
Изменения касаются как импорта тиков через интерфейс терминала, так и обновления тиков через MQL5-программы при помощи функции CustomTicks*. Любые изменения тиковых данных приводят к пересчету соответствующих минутных баров пользовательского инструмента.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.