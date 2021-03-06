Пункт VS Пипс - страница 135
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У тех кто торгует....
Очень мягко говоря, Ну очень слабый аргумент )))
прицепились к термину "фигура" и уже из него выводите немыслимые выверты в своих трактовках -- сами бы разобрались.
"пункт" -- это единичное изменение показателя -- любого показателя, какое измеряем -- цент для доллара (изменение 1,01$ до 1,02$ это изменение на 1 пункт) -- 4-х значной котировки валюты (изменение 0,4501 до 0,4502 это изменение на 1 пункт) -- 5-ти значной котировки валюты (изменение 0,45001 до 0,45002 это изменение на 1 пункт).
"pip" -- аббревиатура от "percentage in point" -- не смущает слово "point" здесь? -- здесь речь идёт именно о валютном пункте (вот этом, цветом показал).
именно поэтому уже на 130 идут тёрки -- равен 1 "пункт" 1 "пип" при 5-ти значной котировке -- и что чему равно.
"фигура" -- это 100 (СТО) пунктов -- и нет никакого другого определения у фигуры и не было никогда.
p.s. всё зависит от того, о пункте какого показателя идёт речь.
Зелинский, вернитесь на минуту в образ Волконского и скажите: фигура - 100 пунктов, или пункт - 1/100 фигуры? Что первично?
Зелинский, вернитесь на минуту в образ Волконского и скажите: фигура - 100 пунктов, или пункт - 1/100 фигуры? Что первично?
Тарабанов, вернитесь на минуту в образ разработчика "средств автоматизации деятельности ..." и вы сами откажитесь давать ответ на свой бестолковый вопрос.
Артём, без пояснений МК -- данная тема становится долгоиграюще бестолковой.
Захожу сюда просто отдохнуть от работы. Иногда посещение зоопарка полезно для здоровья :)
Да, согласен - нужна официальная версия от MetaQuotes. Пока что я вижу месиво. Даже в терминале. Похоже там всё равно что такое пункт и pip. И где написано "pips" - тут же и Points
И всё, что рассчитывается в пунктах (Point()) совершенно соответствует тому, что написано и в терминале:
Везде Point, и лишь в одном месте - pips - там, где вручную смещаю StopLoss мышкой - там отображается смещение с pips, но потом опять показано в пунктах во всплывающей подсказке.
Ну и как всё рассчитывается - это знает и ребёнок. А кто не знает - кичится знанием сленга.
Да - пояснение от MetaQuotes желательно (в смысле использования ими сленговых выражений - на русском языке - в описаниях, и процентных пунктов, абсолютно соответствующих пунктам MQL), но не обязательно. И так понятно что здесь означает "пипс" - один пункт - Point()
Захожу сюда просто отдохнуть от работы. Иногда посещение зоопарка полезно для здоровья :)
Приезжай в гости, я свожу тебя в настоящий зоопарк. Поверь, там интересней.
Тарабанов, вернитесь на минуту в образ разработчика "средств автоматизации деятельности ..." и вы сами откажитесь давать ответ на свой бестолковый вопрос.
Нет, не откажусь, именно оттого, что сначала вникаю в предметную область, а уже после выношу суждения. Фигура - наш аналог пункта английской аудитории, он первичен. Наш пункт - аналог англоязычного PIP - "процент внутри пункта". В Ваших рассуждениях все наоборот: фигура - 100 пунктов, а пункт - базовое понятие, размер минимальной дискреты конкретной программы и только ее. Вы пытаетесь изменить терминологию предметной области, в которой некомпетентны. Увы.
Приезжай в гости, я свожу тебя в настоящий зоопарк. Поверь, там интересней.
Эхх. Уже дважды дедом стал (вторую бороду отрастил) - хлопот невпроворот. Сам мечтаю оторваться от всего этого на недельку. Да абсолютно некогда - кто ж детям помогать будет, как не мы?
Нет, не откажусь, именно оттого, что сначала вникаю в предметную область, а уже после выношу суждения. Фигура - наш аналог пункта английской аудитории, он первичен. Наш пункт - аналог англоязычного PIP - "процент внутри пункта". В Ваших рассуждениях все наоборот: фигура - 100 пунктов, а пункт - базовое понятие, размер минимальной дискреты конкретной программы и только ее. Вы пытаетесь изменить терминологию предметной области, в которой некомпетентны. Увы.
Да уж. А теперь просто рассчитай прибыль в пунктах любой валюты.
Только не в фигурах и прочего из "ямы"... чуть "бытия" не добавил. Иль добавил? Ну и ладно...
Приезжай в гости, я свожу тебя в настоящий зоопарк. Поверь, там интересней.
Меня всё Витя Николаев зазывал в гости. К Игорю заодно, мол, махнём (Киму) - там недалёко. Всё собирался-собирался, ну хоть проездом, да всё никак. Печаль...