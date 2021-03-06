Пункт VS Пипс - страница 135

Vladimir Pastushak:

У тех кто торгует....

Очень мягко говоря, Ну очень слабый аргумент )))

 
Andrey F. Zelinsky:

прицепились к термину "фигура" и уже из него выводите немыслимые выверты в своих трактовках -- сами бы разобрались.


"пункт" -- это единичное изменение показателя -- любого показателя, какое измеряем -- цент для доллара (изменение 1,01$ до 1,02$ это изменение на 1 пункт) -- 4-х значной котировки валюты (изменение 0,4501 до 0,4502 это изменение на 1 пункт) -- 5-ти значной котировки валюты (изменение 0,45001 до 0,45002 это изменение на 1 пункт).

"pip" -- аббревиатура от "percentage in point" -- не смущает слово "point" здесь? -- здесь речь идёт именно о валютном пункте (вот этом, цветом показал).

именно поэтому уже на 130 идут тёрки -- равен 1 "пункт" 1 "пип" при 5-ти значной котировке -- и что чему равно.


"фигура" -- это 100 (СТО) пунктов -- и нет никакого другого определения у фигуры и не было никогда.


p.s. всё зависит от того, о пункте какого показателя идёт речь.

Зелинский, вернитесь на минуту в образ Волконского и скажите: фигура - 100 пунктов, или пункт - 1/100 фигуры? Что первично? 

 
Алексей Тарабанов:

Зелинский, вернитесь на минуту в образ Волконского и скажите: фигура - 100 пунктов, или пункт - 1/100 фигуры? Что первично? 

Тарабанов, вернитесь на минуту в образ разработчика "средств автоматизации деятельности ..." и вы сами откажитесь давать ответ на свой бестолковый вопрос.

 
Andrey F. Zelinsky:

Артём, без пояснений МК -- данная тема становится долгоиграюще бестолковой.

Захожу сюда просто отдохнуть от работы. Иногда посещение зоопарка полезно для здоровья :)

Да, согласен - нужна официальная версия от MetaQuotes. Пока что я вижу месиво. Даже в терминале. Похоже там всё равно что такое пункт и pip. И где написано "pips" - тут же и Points

И всё, что рассчитывается в пунктах (Point()) совершенно соответствует тому, что написано и в терминале:


Везде Point, и лишь в одном месте - pips - там, где вручную смещаю StopLoss мышкой - там отображается смещение с pips, но потом опять показано в пунктах во всплывающей подсказке.

Ну и как всё рассчитывается - это знает и ребёнок. А кто не знает - кичится знанием сленга.

Да - пояснение от MetaQuotes желательно (в смысле использования ими сленговых выражений - на русском языке - в описаниях, и процентных пунктов, абсолютно соответствующих пунктам MQL), но не обязательно. И так понятно что здесь означает "пипс" - один пункт - Point()

 
Artyom Trishkin:

Захожу сюда просто отдохнуть от работы. Иногда посещение зоопарка полезно для здоровья :)

Приезжай в гости, я свожу тебя в настоящий зоопарк. Поверь, там интересней.

 
Andrey F. Zelinsky:

Тарабанов, вернитесь на минуту в образ разработчика "средств автоматизации деятельности ..." и вы сами откажитесь давать ответ на свой бестолковый вопрос.

Нет, не откажусь, именно оттого, что сначала вникаю в предметную область, а уже после выношу суждения. Фигура - наш аналог пункта английской аудитории, он первичен. Наш пункт - аналог англоязычного PIP - "процент внутри пункта". В Ваших рассуждениях все наоборот: фигура - 100 пунктов, а пункт - базовое понятие, размер минимальной дискреты конкретной программы и только ее. Вы пытаетесь изменить терминологию предметной области, в которой некомпетентны. Увы. 

 
Alexey Viktorov:

Приезжай в гости, я свожу тебя в настоящий зоопарк. Поверь, там интересней.

Эхх. Уже дважды дедом стал (вторую бороду отрастил) - хлопот невпроворот. Сам мечтаю оторваться от всего этого на недельку. Да абсолютно некогда - кто ж детям помогать будет, как не мы?

 
Алексей Тарабанов:

Нет, не откажусь, именно оттого, что сначала вникаю в предметную область, а уже после выношу суждения. Фигура - наш аналог пункта английской аудитории, он первичен. Наш пункт - аналог англоязычного PIP - "процент внутри пункта". В Ваших рассуждениях все наоборот: фигура - 100 пунктов, а пункт - базовое понятие, размер минимальной дискреты конкретной программы и только ее. Вы пытаетесь изменить терминологию предметной области, в которой некомпетентны. Увы. 

Да уж. А теперь просто рассчитай прибыль в пунктах любой валюты.

Только не в фигурах и прочего из "ямы"... чуть "бытия" не добавил. Иль добавил? Ну и ладно...

 
Кстати, никто не задумывался, отчего пятый знак котировки в терминале МТ показан маленькой цифрой? 
 
Alexey Viktorov:

Приезжай в гости, я свожу тебя в настоящий зоопарк. Поверь, там интересней.

Меня всё Витя Николаев зазывал в гости. К Игорю заодно, мол, махнём (Киму) - там недалёко. Всё собирался-собирался, ну хоть проездом, да всё никак. Печаль...

