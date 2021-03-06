Пункт VS Пипс - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Справочное руководство к программе, это как бы не учебник для нубов, поэтому там не обязаны быть определения базовых понятий.
Это понятно. Но получается, что в MetaQuotes pip приравнен к Point(). Что не соответствует чаяниям господ из ямы.
Не кто не говорит, что pip и Point это разные термины!
В первом случае это аббревиатура, во втором целое слово. По смыслу одно и тоже.
Аббревиатура pip относиться только к процентному денежно-долговому рынку! Процентный пункт! Ни каких сленгов.
Поймите, терминал давно уже мульти рыночный! В нём много разных рынков.
Давно уже другая разрядность котировок, единственный четырёх знак, которому соответствовал pip, уже давно в прошлом.
По этому ввели термин pip(s), но вот этот термин pip(s) и не соответствует термину Point.
А тем более Point не соответствует минимальному изменению котировки!
И чтобы это название привести к универсальному, чтобы подходило к любому рынку, есть термин Tick.
И в документации много идентификаторов об этом говорит. Только некоторые в неправильной трактовке.
Почему на бирже в спецификации контрактов, минимальное изменение котировки измеряется в тиках?
Потому что на бирже много рынков, рынок валют, рынок металлов, рынок зерна, рынок облигаций, рынок нефти и т.д.
И что бы привести всё к единому пониманию минимального изменения цены, применяют термин Tick, официально, это видно из спецификации инструментов.
В терминале МТ5 теперь тоже много рынков, а вот термины остались с одного валютного рынка, и это не правильно.
Нужно термины приводить к единому стандарту! Универсальному.
Не кто не говорит, что pip и Point это разные термины!
В первом случае это аббревиатура, во втором целое слово. По смыслу одно и тоже.
Аббревиатура pip относиться только к процентному денежно-долговому рынку! Процентный пункт! Ни каких сленгов.
Поймите, терминал давно уже мульти рыночный! В нём много разных рынков.
Давно уже другая разрядность котировок, единственный четырёх знак, которому соответствовал pip, уже давно в прошлом.
По этому ввели термин pip(s), но вот этот термин pip(s) и не соответствует термину Point.
А тем более Point не соответствует минимальному изменению котировки!
И чтобы это название привести к универсальному, чтобы подходило к любому рынку, есть термин Tick.
И в документации много идентификаторов об этом говорит. Только некоторые в неправильной трактовке.
Говорю же - не ваша стезя. Не дано вам понять для чего Point(), и не напрягайтесь - просто бросьте, не ваше оно. Используйте свои личные обозначения.
Только не предлагайте менять ничего - ну не дано вам понять, и ладно. Ну бывает же.
Беспонтовые отмазки когда не чего сказать ))
Вы сами себе придумали этот технический термин, и свято в него поверили ))
как минимум здесь
A вот последний анонс о MT5
Это то, что Вы утверждаете:
Следовательно каждый раз, когда кто-либо будет употреблять этот термин, он просто обязан чётко пояснить что именно он имеет ввиду под этим термином. А это уже называется ИДИОТИЗМОМ!
Лично для Вас.
Сажаем картошку. Плоды у неё развиваются под землёй. Значит можно между ними высадить помидоры, плоды которых развиваются над землёй. И назовём всё это ГОРОХ.
Эту идею дарю. Не благодарите.
A вот последний анонс о MT5
мда, вот вам и англицизмы)
Я уже писал. что в MT pips=point
A point=_Point.
Это данность.
К "ямам" и "заборам" не относится.
Не зависимо от вашего словарного запаса и кругозора.
D)
Я уже писал. что в MT pips=point
A point=_Point.
Это данность.
К "ямам" и "заборам" не относится.
Не зависимо от вашего словарного запаса и кругозора.
D)
тогда ответьте, какой в этом смысл?
для чего в МТ нужны два термина обозначающие одно и тоже?
(и при этом не то, и не другое)
pips и point
тогда ответьте, какой в этом смысл?
для чего в МТ нужны два термина обозначающие одно и тоже?
pips и point
вопрос интересный, но риторический )
А какой смысл бодаться >130 страниц?