Пункт VS Пипс - страница 46

Vladimir Baskakov:
Ничего, что мы на международном рынке? 100 пунктов=1000 пипсов

и равно 10000 пупсов?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

и равно 10000 пупсов?

Загляните в мониторинг
 
Aleksandr Klapatyuk:

вот из эксперта.

[Удален]  
Интересно, а сколько сатоши в одном пипсе?
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

столько же как у вас в терминале - в прибыли  

А какая формула расчёта?
 
чем дальше, тем страшнее....
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

если прописать

ushort   InpTakeProfit           = 100 pips;   = 1000 пунктов         // Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

А в лайткоинах?

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Из вас - получается. не плохой бот!

http://p-bot.ru/

Просто ваши коды на уровне с моими вопросами, невпопад

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Значит вы очень - знаток во всём.

а я так - учусь! что бы не отставать от жизни.

Это да , отставать не надо. Вы в каком лагере Пипсоидов или Пунктоидов?

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Я за прибыль! 

Истина

