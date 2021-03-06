Пункт VS Пипс - страница 46
Ничего, что мы на международном рынке? 100 пунктов=1000 пипсов
и равно 10000 пупсов?
вот из эксперта.
столько же как у вас в терминале - в прибыли
если прописать
ushort InpTakeProfit = 100 pips; = 1000 пунктов // Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
А в лайткоинах?
Из вас - получается. не плохой бот!
http://p-bot.ru/
Просто ваши коды на уровне с моими вопросами, невпопад
Значит вы очень - знаток во всём.
а я так - учусь! что бы не отставать от жизни.
Это да , отставать не надо. Вы в каком лагере Пипсоидов или Пунктоидов?
Я за прибыль!
Истина