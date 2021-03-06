Пункт VS Пипс - страница 84

Сергей Таболин:

0,0001 - это, на всякий случай, одна десятитысячная.... каким боком тут одна сотая....

1 цент = 0,01 евро

чему равна одна сотая от цента?

Roman Shiredchenko:

у меня достижения, опыт работы на СМЕ, кубки за победы в конкурсах с маржей, в битвах торговых роботах, в мировых первенствах, призер чемпионатов - мне доказывать никому ничего не надо. 

Мои достижения - отвечают за меня сами.

не надо путать достижения в конкурсах с непониманием простых определений. как известно, в злопамятные 90-ые, большинство троеШников-двоеШников выбились "в люди", заработали капитал, а "умники" остались на обочине. это я к тому, что не всякими достижениями следует гордиться. если чел не понимает простых определений, то все его достижения, пусть и яркий, но ПШИК.

 

для нефти 1 пипс = 1/100 бареля
для золота 1 пипс = 1/100 унции

и эти величины не изменяются при увеличении точности котирования

 
Taras Slobodyanik:

какое это имеет отношение к пункту?

 
Andrey F. Zelinsky:

какое это имеет отношение к пункту?

именно 1/100 от цента и есть 1 Пункт (pips по английски)

 
Taras Slobodyanik:

вот скан Словарь современных экономических терминов, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 2008. ( https://nashol.com/2013121074846/slovar-sovremennih-ekonomicheskih-terminov-raizberg-b-a-lozovskii-l-sh-2008.html)



Пункт -- это мера, в которой определяются, измеряются колебания курса ценных бумаг и валют на биржах.

О процентах в определении пункта ничего не говорится. Проценты -- это не более чем правило котирования.
Taras Slobodyanik:

для нефти 1 пипс = 1/100 бареля
для золота 1 пипс = 1/100 унции

и эти величины не изменяются при увеличении точности котирования

это процентный пункт. он не зависит ни от валюты, ни от точности котировки, он никак не привязан к знаку котировки. или вы опять будете отрицать очевидное?

 
Andrey F. Zelinsky:

а как же это?

1

 
Taras Slobodyanik:

я же вам написал выше -- проценты, это не более чем правило котирования -- к пункту правило котирования не имеет отношения.

понимаете?

одно мухи -- другое котлеты -- отделяйте мух от котлет.

 
Сергей Таболин:

это процентный пункт. он не зависит ни от валюты, ни от точности котировки, он никак не привязан к знаку котировки. или вы опять будете отрицать очевидное?

как это не зависит от валюты?
именно от валюты он и расчитывается)

но, да, это и есть настоящий Пункт, других пунктов на Западе нет)

