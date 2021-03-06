Пункт VS Пипс - страница 74
и все брокеры, банки, мониторинги - безграмотны и вводят вас в заблуждение.
Верно?
если 1 брокер пишет что у него спред 0.2 пункта, то не найдется других брокеров-дураков, которые напишут что у них спред 2 пункта, или того хуже 20..(даже если это все одно и тоже по деньгам)
Это реклама.. завлекуха.. Где меньше "налоги"(даже визуально) туда и бегут люди, а до того как это на самом деле никому никакого дела нет.
и что?
я вижу пункт_мт и этого не отрицаю)
Ну Вы упётрый...
Про "пункт_мт" талдычите только ВЫ. А Вам говорят, что пункт это минимальное значение. По простой логике - меньше минимального уже быть не может, отсюда минимальное - это неделимое.
Копейка - минимальный номинал (пилить её будете или как?) - пункт, человек сложноорганизованный организм - пункт. Микроба - пункт, раделилась - стало 2 пункта, а не 2 по 0.5. При чём тут придуманный Вами "пункт_мт"?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пункт_(экономика)
минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя.
Нет никакого особого пункта МТ есть лоховские рекламные пункты на страничках брокеров - вот это да. Некоторые не хотят видеть реальность и ведутся на них.
еще раз - почитайте определения на английском
еще раз - покажите определение о неделимости Пункта на английском, вы ведь не самодур и используете международные понятия?
Ну и? Там пункт (что на русском) заменён на pips. Это как раз говорит о том, что это одно и то же. А вы говорите - об обратном.
Там написано, что кг = kg, а у вас килограмм не равен kilogramm. У вас килограмм равен 10 kilogramm. Или наоборот 0.1 килограмм равен 1 kilogramm - я уже, честно, запутался в показаниях вашего клуба чудаков.
еще раз - покажите определение о неделимости Пункта на английском, вы ведь не самодур и используете международные понятия?
Тарас, вот вы можете дать определение что такое пипс? Я имею в виду исчерпывающее?
Вот с пунктом все понятно - это минимальное деление цены. Можете такое же определение дать для пипса? Мы сравним оба определения и там видно будет
Ну Вы упётрый...
я говорю о том что Пункт = Пипс и для англоязычного человека нет других Пунктов.
а в МетаТрейдере Пункт совпадал с _Point, только в самом начале.
После увеличения точности котирования _Point перестал быть Пунктом, и превратился в "мин.возможное изменение цены" или пункт_мт.
Когда было 4 разряда, то point_MT4 был равен 1 pips (или 1 Пункту).
Когда появился 5 разряд, то point_MT4 уменьшился в 10 раз, при этом один pips (как стандартная мера) остался таким же, но добавил десятичный разряд после запятой - стал 1,0 pips.
Когда появится 6 разряд, то point_MT4 уменьшится в 100 раз, а к pips-у добавится еще один разряд после запятой 1,00 pips.
Сам pips это постоянная величина как килограмм или метр он не может уменьшаться с увеличением точности котирования.
При всём этом, если вы не знакомы с МТ4/5, то для вас 1 pips = 1 Пункт.
point_MT4 - это "технический" пункт внутри МетаТрейдера, который когда-то совпадал с Пунктом.