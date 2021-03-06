Пункт VS Пипс - страница 74

Taras Slobodyanik:

и все брокеры, банки, мониторинги - безграмотны и вводят вас в заблуждение.

Верно?

 если 1 брокер пишет что у него спред 0.2 пункта, то не найдется других брокеров-дураков, которые напишут что у них спред 2 пункта, или того хуже 20..(даже если это все одно и тоже по деньгам)

Это реклама.. завлекуха.. Где меньше "налоги"(даже визуально) туда и бегут люди, а до того как это на самом деле никому никакого дела нет.

Taras Slobodyanik:

и что?
я вижу пункт_мт и этого не отрицаю)

Ну Вы упётрый...

Про "пункт_мт" талдычите только ВЫ. А Вам говорят, что пункт это минимальное значение. По простой логике - меньше минимального уже быть не может, отсюда минимальное - это неделимое.

Копейка - минимальный номинал (пилить её будете или как?) - пункт, человек сложноорганизованный организм - пункт. Микроба - пункт, раделилась - стало 2 пункта, а не 2 по 0.5. При чём тут придуманный Вами "пункт_мт"?

 
Dmitry Fedoseev:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пункт_(экономика)

минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя.

  • это определение по-русски 
  • переключите, здесь же, на инлиш и не найдете слово "минимальное изменение", почему?
  • и это определение ничего не говорит о неделимости Пункта
Dmitry Fedoseev:

Нет никакого особого пункта МТ есть лоховские рекламные пункты на страничках брокеров - вот это да. Некоторые не хотят видеть реальность и ведутся на них.

еще раз - почитайте определения на английском

 
Сергей Таболин:

Про "пункт_мт" талдычите только ВЫ. А Вам говорят, что пункт это минимальное значение. По простой логике - меньше минимального уже быть не может, отсюда минимальное - это неделимое.

еще раз - покажите определение о неделимости Пункта на английском, вы ведь не самодур и используете международные понятия?

 
Taras Slobodyanik:

  • это определение по-русски 
  • переключите, здесь же, на инлиш и не найдете слово "минимальное изменение", почему?
  • и это определение ничего не говорит о неделимости Пункта

еще раз - почитайте определения на английском

"Здесь же" это где? 

Еще раз на английском это где?

 
Taras Slobodyanik:

  • это определение по-русски 
  • переключите здесь же на инлиш и не найдете слово "минимальное изменение", почему?
  • это определение ничего не говорит о неделимости Пункта

еще раз - почитайте определения на английском

Ну и? Там пункт (что на русском) заменён на pips. Это как раз говорит о том, что это одно и то же. А вы говорите - об обратном.

Там написано, что кг = kg, а у вас килограмм не равен kilogramm. У вас килограмм равен 10 kilogramm. Или наоборот 0.1 килограмм равен 1 kilogramm - я уже, честно, запутался в показаниях вашего клуба чудаков.

 
Taras Slobodyanik:

еще раз - покажите определение о неделимости Пункта на английском, вы ведь не самодур и используете международные понятия?

Тарас, вот вы можете дать определение что такое пипс? Я имею в виду исчерпывающее? 

Вот с пунктом все понятно - это минимальное деление цены. Можете такое же определение дать для пипса?  Мы сравним оба определения и там видно будет 

 
Dmitry Fedoseev:

"Здесь же" это где? 

Еще раз на английском это где?

Сергей Таболин:

Ну Вы упётрый...

Про "пункт_мт" талдычите только ВЫ. А Вам говорят, что пункт это минимальное значение. По простой логике - меньше минимального уже быть не может, отсюда минимальное - это неделимое.

Копейка - минимальный номинал (пилить её будете или как?) - пункт, человек сложноорганизованный организм - пункт. Микроба - пункт, раделилась - стало 2 пункта, а не 2 по 0.5. При чём тут придуманный Вами "пункт_мт"?

UsdRub 64.217 копейку поделили!
 
Artyom Trishkin:

Ну и? Там пункт (что на русском) заменён на pips. Это как раз говорит о том, что это одно и то же. А вы говорите - об обратном.

Там написано, что кг = kg, а у вас килограмм не равен kilogramm. У вас килограмм равен 10 kilogramm. Или наоборот 0.1 килограмм равен 1 kilogramm - я уже, честно, запутался в показаниях вашего клуба чудаков.

я говорю о том что Пункт = Пипс и для англоязычного человека нет других Пунктов.

а в МетаТрейдере Пункт совпадал с _Point, только в самом начале.
После увеличения точности котирования _Point перестал быть Пунктом, и превратился в "мин.возможное изменение цены" или пункт_мт.


Когда было 4 разряда, то point_MT4 был равен 1 pips (или 1 Пункту).
Когда появился 5 разряд, то point_MT4 уменьшился в 10 раз, при этом один pips (как стандартная мера) остался таким же, но добавил десятичный разряд после запятой - стал 1,0 pips. 
Когда появится 6 разряд, то  point_MT4 уменьшится в 100 раз, а к pips-у добавится еще один разряд после запятой 1,00 pips.

Сам pips это постоянная величина как килограмм или метр он не может уменьшаться с увеличением точности котирования.

При всём этом, если вы не знакомы с МТ4/5, то для вас 1 pips = 1 Пункт.

point_MT4 - это "технический" пункт внутри МетаТрейдера, который когда-то совпадал с Пунктом.

