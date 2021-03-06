Пункт VS Пипс - страница 15
откройте сайт своего брокера на английском языке - и вы увидите всё в пипсах)
Я правильно понял, что для вас то что написано на сайте это истина в последней инстанции? То есть какой нить веб программист в виде стеба или по глупости напишет, что цена измеряется в какашках, то вы на него будете ссылаться и утверждать что это так есть, ведь так написано аж на сайте!!
Отличие в том, что некоторым не нужно читать или спрашивать, они просто суть понимают..
нет, неправильно, я это написал чтобы донести что pips - это Процентный пункт, который неизменен, и в котором делают расчеты все брокеры, все банки, все финансовые организации.покажите мне хоть один брокерский (или финансовый сайт), который считает не в пипсах
Отличие в том, что некоторым не нужно читать или спрашивать, они просто суть понимают..
я правильно понял, что для вас не нужно читать - вы и так суть понимаете?)
это вряд ли...
хотя он в этом уверен на все 100%
;))))))))))
понимаю. И даже если какой-то экспЁрт-финансист в галстуке по телику будет утверждать обратное, для меня это не аргумент. Потому что у меня своя голова на плечах, а он может сказать все что угодно. Вот допустим мин единица цены 0.00001, 5 знаков. почему 5ый знак имеет одно имя, а остальные другое? С какой стати ? Почему 1ый имеет такое же имя как и 2, а вот именно 5ый, другое.. 5 - это магическое число ? Это феншуй какой-то или на пирамиде написано что 5-это исключение из правил ?
нет, неправильно, я это написал чтобы донести что pips - это Процентный пункт, который неизменен, и в котором делают расчеты все брокеры, все банки, все финансовые организации.покажите мне хоть один брокерский (или финансовый сайт), который считает не в пипсах
Так при чём тут Процентный пункт к пятому знаку в котировке? Каким боком он относится к тому пункту, который тут обмусоливается, и какого рожна тут доказывают что пипс - это 5-й знак, а пункт - это 4-й?
Проблемы бы не было, если бы знаковость котировок у всех кухонь была одинакова. Поэтому и во всех публикациях на тему и на всех форумах всегда оговаривается - напр., "set TP to 100 pips (4-digit)". Если написано просто "set TP to 100 pips" - по умолчанию имеется в виду 100 пунктов на 4-знаке и 1000 пунктов на 5-знаке.
Неудивительно, что кто не торгует, а только пишет совы, не в курсе этого.
Именно об этом и речь, о подмене терминов в русскоязычном сегменте. Каждый понимает как ему пришло в голову в самом начале.
Неудивительно, что кто не торгует, а только пишет совы, не в курсе этого.
Торговать можно со знанием того как все обстоит на самом деле.. не удивляйтесь. Думаю эта тема как раз создана для просвещения.
Все размусоливания о пипсах, это как и в данном примере, какойто болван решил, что так будет более заманчиво. А в реальности сколько вы получите, если будете покупать (продавать) один доллар США? Ведь каждый понимает, что минимальным неделимым пунктом является копейка. Откуда и зачем там ещё дополнительные цифери?